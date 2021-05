Uitikon 450 Kinder engagieren sich bei Wind und Wetter: Beim «Impact Day Biodiversität» gestalten sie die Umgebung der Schule naturnah An den Schulen Schwerzgrueb, Mettlen und Rietwis in Uitikon fand der «Impact Day» der «Klimaschule» statt. Die Kinder befassten sich dabei mit Nachhaltigkeit und Biodiversität – und konnten selbst mit anpacken. Carmen Frei 19.05.2021, 05.00 Uhr

Freudig rennt eine Kindergruppe dem Waldweg entlang. Der Himmel ist bewölkt. Ein Förster erklärt einer anderen Gruppe von Kindern Details zum Wald. Sie lauschen gebannt. Wenig später werden alle vom Regen überrascht. Die Kinder und die Fachleute retten sich in eines der drei Uitiker Schulhäuser.

Das Wetter ist wechselhaft am «Impact Day Biodiversität» der Schule Uitikon. Er ist Teil des Bildungsprogramms «Klimaschule», das von Myblueplanet initiiert wurde, einer Schweizer Klimaschutzorganisation aus Winterthur. Ihr Ziel ist es, den Klimaschutz im alltäglichen Leben einzubauen. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sollen an der Schule verankert werden.



Das Programm dauert vier Jahre

«Uitikon ist bei der ‹Klimaschule› seit Januar 2021 dabei», sagt Ronja Karpf, Kommunikationsverantwortliche bei der «Klimaschule». «Das gesamte Programm dauert vier Jahre», erklärt Karpf. «Es gab bereits einen ‹Blackout Day›, an dem der Strom ausgeschaltet wurde.» Es gehe darum, die Ressourcen, die im Alltag gebraucht werden, kennenzulernen.



«Beim ‹Impact Day Biodiversität› können die Schülerinnen und Schüler nun selber mitwirken und etwas verändern», sagt Karpf. Während eines Tages ­gestalten sie die drei Schul­häuser Mettlen, Schwerzgrueb und Rietwis mit dem «Klima­schule»-Team naturnah um. Sie erstellen Ast- und Steinhaufen für Kleintiere und hängen Nistkästen auf.

Vom Kindergarten bis zur dritten Sekundarschule sind Schüler dabei

«Sie sind mit so viel Freude dabei», sagt Anna Keller, Schulleiterin im Schulhaus Mettlen. Eine Sensibilisierung der Kinder für Biodiversität und Nachhaltigkeit findet sie wichtig. Keller schaut beim Kindergarten im Schulhaus Schwerzgrueb rein. «Sie machen hier Ohrwürmer-Nisthilfen», erklärt sie.



Die Kindergartenkinder teilen gerne mit, was sie bereits gelernt haben. «Man muss nicht Angst haben, dass die Ohrwürmer etwas machen und sie sind nicht giftig», erklärt Raphael. «Früher hat man aus ihnen Medizin gemacht», sagt Benjamin.



Auch dass sie zu Flora und Fauna Sorge tragen müssen, haben sie erkannt. «Wir sollten nicht so viele Tiere töten», sagt Stella. Und nicht so viele Bäume fällen, um die Lebensräume nicht zu zerstören, meint Raphael. «Den Abfall sollte man nicht einfach wegwerfen», sagt Benjamin.



Das Programm begeistert an der Schule Uitikon

Für die «Klimaschule» begeisterte sich das gesamte Team der Schule Uitikon gleichermassen. Seit diesem Schuljahr wird es umgesetzt.



Auch die drei Schulleiterinnen und Schulleiter sind vom Programm überzeugt. Felix Fürer, Schulleiter der Schule Schwerzgrueb, erklärt: «Wichtig ist, dass alle am Programm teilnehmen und es wertschätzen. Ich finde die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Teilnehmern sensationell. Es ist ein generationenübergreifendes Projekt», sagt er.



Auch Studenten der Universität Basel sind mit dabei und erklären an den verschiedenen Posten die Aufgaben. Beim «Impact Day Biodiversität» sind ausserdem Birdlife Schweiz, der Natur- und Vogelschutzverein Gartenrötel Uitikon und das Forstrevier Limmattal-Süd beteiligt. Die Kommunikationsverantwortliche Ronja Karpf sagt:



«Wir wollen eine Gemeinschaft aufbauen und das ganze Umfeld miteinbeziehen.»

Die Organisation des «Impact Day Biodiversität» erforderte viel Arbeit. «Wir haben schon im Herbst damit begonnen, den Tag zu organisieren», sagt Angela Serratore, die Programmleiterin der «Klimaschule». «Den Tag an drei Schulhäusern gleichzeitig durchzuführen, war ein riesiger Aufwand.»

Er scheint sich gelohnt zu ­haben: Die Kinder bewegen sich draussen begeistert von Posten zu Posten. «Wir waren beim Weiher oben, danach haben wir ein Ameisen- und ein Igelhäuschen gebaut», sagt Sechstklässler Louis. «Vor allem den Posten beim Wasser fand ich cool», sagt er. Auch die beiden Häuschen findet er toll. «Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, so etwas für die Ameisen zu machen», sagt Louis. «Ich finde bei ihnen spannend, wie sie ihre Kammern und Wege machen und so ihr Haus im Sand bauen.» Die Insekten hätten sie zuvor in der Klasse behandelt. «Wir haben die Tiere und ihren Lebenslauf angeschaut», sagt er. Nun könnten sie auch etwas für die Insekten machen.

Beim Posten von Petra Seitz von Birdlife Schweiz kann Louis den Sandbienen helfen. Zusammen mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern gräbt Seitz die Böschung auf. «Für die Sandbienen reicht der offene Boden», erklärt Seitz. Darin könnten sie nisten. «Die bodenbrütenden Bienen haben schon mit dem Nisten begonnen. Aber sie nisten noch bis in den August hinein», sagt sie.

«Die Nistplätze für die Bienen sollen längerfristig erhalten bleiben»,

erklärt Seitz. Die Schule Uitikon biete ein grosses Gelände für die Insekten. Natürlich hoffe sie, dass die Kinder das Gelernte mitnehmen und zu Hause eigene Projekte für Insekten starten.