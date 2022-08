Uitikon 190 Teilnehmer bei vier Veranstaltungen: Frauenverein Uitikon zieht für neue Themenrundgänge eine positive Zwischenbilanz Der Traditionsverein beweist, dass Vereine auch in der heutigen Zeit bestehen können. Lukas Elser 05.08.2022, 17.47 Uhr

Der Auftakt zu den Festungsanlagen auf dem Üetliberg hat am meisten Besucher angezogen. Zvg Hier taucht man in die Bunkerwelt ein. Zvg In einem der Bunker. Zvg Ein weiterer Teil der Veranstaltungsreihe Unser Üdike: eine Führung mit einem Wildhüter. Zvg Ein weiterer Teil der Veranstaltungsreihe Unser Üdike: eine Führung mit einem Wildhüter. Zvg Auf einem klassischen Dorfrundgang konnte man seine Gemeinde genauer kennen lernen. Das war besonders für Neuzuzüger spannend. Zvg Schliesslich ging es nochmals in den Wald. Dieses Mal nicht mit dem Wildhüter,... Zvg ..., sondern mit dem Revierförster. Zvg

Viele Vereine kränkeln – sie leiden an Mitgliederschwund oder Überalterung. Nicht so der Frauenverein Uitikon. Der 1883 gegründete Verein scheint ein wirksames Rezept gegen die gängige Vereinskrankheit gefunden zu haben. Es macht den Eindruck, als hätten Vorstandsmitglied Ursula Fimm Jochum und ihre Kolleginnen mit ihrer Erfrischungskur Erfolg.

Fimm Jochum, die dem Verein vor vier Jahren beigetreten war, verpasste ihm zuerst einen frischen Webauftritt und rief dann eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben: die im Frühling gestartete neunteilige Themenrundgang-Serie «Unser Üdike». Mittlerweile hat die Uitiker Logopädin schon vier Rundgänge durchgeführt und zieht gegenüber der «Limmattaler Zeitung» ein positives Zwischenfazit. So habe die erste Veranstaltung «Festungsanlagen am Üetliberg» gleich dreimal durchgeführt werden können. Insgesamt hätten an diesem Auftakt zur Themenreihe 80 Personen teilgenommen, manche davon seien sogar aus anderen Gemeinden gekommen.

Ursula Fimm Jochum vom Frauenverein Uitikon. zvg

Gemäss Website waren auch die anderen schon durchgeführten Rundgänge der Reihe ausgebucht. Total hätten bisher 190 Personen teilgenommen, berichtet Fimm Jochum. Dass manche unter ihnen an mehreren Anlässen anwesend waren, werte diese Zahl nicht ab, sondern auf, findet sie. Es zeige, dass die Reihe die Besucherinnen und Besucher mit verschiedenen Themen begeistern könne. So sehr, dass manche Teilnehmer bei den nachfolgenden Veranstaltungen sogar ihre Freunde mitgebracht hätten, wie sie sagt. Dabei bleibe es auch nicht immer bei einer unverbindlichen Teilnahme: «Manche haben sich gleichzeitig als Mitglied im Verein eingeschrieben.»

Vorstand ist wieder vollzählig

Derzeit erlebe der Verein so etwas wie eine Aufbruchstimmung: «Die Leute freuen sich, dass etwas läuft im Dorf», sagt Fimm Jochum. Und manche Mitglieder würden aktiv am Vereinsleben mitwirken, beispielsweise Ideen und Beiträge für neue Aktivitäten und Anlässe liefern. Zudem sei der Vorstand nach einer temporären Unterbesetzung wieder vollständig.

Über den Grund für den Erfolg der Veranstaltungsreihe kann Fimm Jochum nur spekulieren. Sie stelle einfach fest, dass viele Menschen an gemeinsamen Unternehmungen interessiert seien. Sie sagt: «Unser Dorf und die Menschen, die dort arbeiten, geben viele interessante Geschichten und Inhalte her, die die Einwohner auch gerne teilen.»

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, im Dorfleben weiterhin präsent zu sein. Man wolle die aktuelle Themenreihe ausbauen und in den kommenden Jahren wiederholen, sagt Fimm.