Dietiker Uferwege müssen saniert werden

Dietikon Uferwege müssen saniert werden Für die Sanierung der Wege entlang der Limmat und des Marmoriweihers hat der Dietiker Stadtrat einen Kredit von 120'000 Franken genehmigt, wie er mitteilt. LiZ 02.06.2022, 05.00 Uhr

Der Marmoriweiher in Dietikon. Florian Schmitz

Die Wege seien ausgewaschen und in schlechtem Zustand. So bleibe das Wasser in Schlaglöchern liegen.