Uetliberg-Trails Sturmschäden erschweren den Selbstversuch am Zürcher Hausberg – eine tolle Erfahrung war es trotzdem Die Downhill-Strecken am Üetliberg einmal selber ausprobieren – das hat sich der Autor vorgenommen. Es sollte anders kommen als geplant.

Thomas Stöckli 14.08.2021, 04.00 Uhr

Endstation am Triemli-Biketrail: Die Weiterfahrt ist wegen Sturmschäden gesperrt. Thomas Stöckli

«Dieser Waldbereich ist aufgrund von Sturmschäden gesperrt.» Die Abfahrt auf dem mittelschweren Biketrail Triemli – auch «Antennentrail» genannt – findet bereits nach dem ersten ­Abschnitt ein abruptes Ende. Vom ­Sendeturm, dem einen Namensgeber unmittelbar unter dem Uto Kulm, würde er in 3,5 Kilometern Streckenlänge gut 350 Höhenmeter hinunter bis zum Stadtspital, dem anderen Namensgeber, führen.

Nun sei allerdings der ganze Kessel Hohenstein, vom Spielplatz ­Hohenstein bis ins Triemli, verwüstet, orientiert der Verein ZüriTrails. Auch oberhalb liegen zahlreiche Bäume auf der Spur. Und nicht nur hier haben Sommersturm Bernd und die Nässe der vorangegangenen Wochen dem Üetliberg zugesetzt, wie sich im weiteren Verlauf dieser persönlichen Biketrail-Premiere zeigen sollte.

Am Üetliberg gefällt es den Bikerinnen und Bikern

Die Trails auf dem Zürcher Hausberg locken jährlich Zehntausende von Bikerinnen und Bikern an. Höchste Zeit also, die rasanten Downhill-Strecken auch einmal selbst unter die Räder zu nehmen. Die happige Anfahrt verliert ihren ­Schrecken, wenn man auf die Unterstützung eines Elektromotors zählen darf. Und die Abfahrten?

Die ersten Rückmeldungen aus dem Umfeld machen wenig Mut: «Hast du dir das gut überlegt?», so der Grundtenor. Vom ­Offroad-Erfahrenen gibts dann noch nützliche Tipps: Nicht über den eigenen Ver­hältnissen fahren, langsam an die Schwierigkeiten herantasten, Sprünge meiden und bei Unsicherheit auch mal ­absteigen. Er betont:

«Sogar die Profis begehen die Strecken erst mal zu Fuss.»

Auch die weiteren Tipps nehme ich mir zu Herzen: Das Tempo so wählen, dass man immer auf Sichtweite anhalten kann, gerade auf Wurzeln aber auch nicht zu langsam fahren, denn: «Ein rollendes Rad fällt in der Regel nicht», sagt der Kollege. Die Vorderbremse nur dosiert einsetzen und auch immer mal wieder nach hinten blicken, um denen aus dem Weg gehen zu können, die es wirklich im Griff haben.

Und natürlich muss auch das Material stimmen. Will ­heissen: Federung an beiden Rädern, die aufs Körpergewicht eingestellt ist, ein nicht zu hoher Reifendruck verspricht mehr Grip. Nebst Helm und Handschuhen seien zudem auch Protektoren für ­Rücken und Ellbogen eine Überlegung wert.

E-Mountainbike mit extralangem Federweg

Vor dem Trail steht allerdings die ­Anfahrt. Und die beginnt bei Obrist Radsport in Hedingen. Hier werden zwar keine Bikes vermietet, aber Roman ­Zimmermann, Bereichsleiter Fahrrad und selber erfahrener Trailfahrer, stellt dem Autor sein persönliches ­E-Mountainbike zur Verfügung, mit extralangem Federweg und grossem Akku.

Am Material kann die persönliche Trail-Premiere nun also nicht mehr scheitern. Und so geht es kurz nach zehn Uhr los, auf dem Veloweg nach Bonstetten. In der Steigung zum Schützenhaus besteht der Elektromotor seine erste Bewährungsprobe: auf den mittleren Unterstützungsstufen «Tour» und «eMTB» fährt es sich locker den Hügel hinauf.

Ein erster Rückschlag zu Beginn

Vorbei an der historischen Aumüli sowie blühenden Wiesen geht es bei Sonnenschein und erfrischendem Fahrtwind weiter nach Stallikon und bei ­Bleike in Richtung Albisgrat. Die ­Bleiki­strasse entpuppt sich dann allerdings als schlechte Routenwahl. An die ausgebaute Strasse schliesst sich eine Fahrspur an, die immer steiler ansteigt.

Mit dem E-Bike klappt das erstaunlich locker, doch als die Spur plötzlich schlammig wird, geht es nicht mehr weiter. Das Umkehren fällt deutlich leichter, wenn man weiss, die verlorenen Höhenmeter nicht nur mit eigener Kraft wieder kompensieren zu müssen, und so nehme ich einen zweiten Anlauf über die Hatzentalstrasse zur Folenweid.

Die Versuchung, auf höchste Unterstützungsstufe «Turbo» umzuschalten, ist in diesem Abschnitt gross – rächt sich allerdings schon bald mit dem «Verlust» des ersten von fünf Balken auf der Akkustands-­Anzeige. So geht es in den mittleren Fahrmodi weiter.

Ein Start mit Wurzeln und Natursteinquadern

Die erste Steilpassage endet in einer engen Kurve. Thomas Stöckli

Oben angekommen, locken parallel zum Gratweg in Richtung Uto Staffel bereits die ersten als Veloweg ausgeschilderten Trailpassagen, geprägt von vielen Wurzeln. Vor dem Start zum Biketrail Triemli steht noch eine letzte Steigung, dann kann es losgehen: Die erste Herausforderung auf dem Biketrail Triemli stellt eine steile Passage auf Natursteinquadern dar.

Hier zahlt es sich aus, dass sich am geliehenen Bike der Sattel mittels Handschalter runterstellen und der Schwerpunkt so weiter nach hinten verlagern lässt. Denn vom Steilstück geht es direkt in eine enge Rechtskurve und auf einem Holzsteg parallel zum Wanderweg weiter. Kurz darauf endet der Downhill-Spass bereits wieder – wegen der eingangs erwähnten Sturmschäden.

Schlamm, Wasser und ein weiterer gesperrter Weg

Auf dem Grattrail prägen derweil Pfützen und Schlammlöcher das Bild. Thomas Stöckli

Also zurück auf den Grattrail, diesmal auf einer leicht anderen Route. Unterwegs wünschen mir drei jugendliche Wanderer lächelnd «viel Spass!». Und den habe ich auch, trotz – oder gerade wegen der rutschigen Piste, mit Wasserpfützen und Schlammmulden, in welche das Rad zuweilen felgentief einsinkt.

Ob ich mich auch auf den jüngst ausgebauten, noch etwas anspruchsvolleren «Höcklertrail» gewagt hätte? Die Frage erübrigt sich, denn auch diese Downhill-Strecke ist wegen Nässe ­gesperrt. So fahre ich auf einem Parallelweg einige Meter talwärts, staune über das starke Gefälle und spüre den zuvor aufgelesenen Schlamm in Brocken an meinen Rücken prasseln.

Zum Abschluss der Trail-Premiere gönne ich mir noch einmal den einzigen freigegebenen Startabschnitt des Biketrails Triemli, ehe es über Ringlikon wieder ins Reppischtal geht und via ­Bonstetten dem Hofibach entlang zurück nach Hedingen, um eine Schlammkruste an den Beinen und – trotz beschränktem Downhill-Erlebnis – eine tolle Erfahrung reicher.