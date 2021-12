Nicht nur das grosse Zürich, auch die Stadt Dietikon verfügt über Grundeigentum auf fremdem Gebiet. Es handelt sich um insgesamt rund 760'000 Quadratmeter Fläche, wie Peter Baumgartner, Leiter der Dietiker Hochbauabteilung, auf Anfrage mitteilt. Der grösste Teil davon ist Landwirtschaftsfläche.

Insgesamt 475'000 Quadratmeter hat die Stadt in Spreitenbach. 223'000 Quadratmeter Boden befinden sich in Bergdietikon an der Gemeindegrenze im Reppischtal. Weitere 37'500 Quadratmeter hat Dietikon in Geroldswil. In Weiningen besitzt die Stadt 20'700 Quadratmeter, darunter befindet sich ein Rebgrundstück am Gubrist. Auch die Sportanlage Dornau des FC Dietikon und deren Boden gehört der Stadt Dietikon, ist jedoch auf Geroldswiler und Weininger Gemeindegebiet. In Urdorf gehören Dietikon 3'300 Quadratmeter Boden. In Oetwil besitzt die Stadt Dietikon ein Rebgrundstück, das 1350 Quadratmeter gross ist.

Auch die Stadt Schlieren verfügt über Land ausserhalb ihres Territoriums. Gemäss Albert Schweizer, Bereichsleiter Liegenschaften der Stadt Schlieren, hat sie etwas mehr als 200 Quadratmeter Landwirtschaftsfläche an der Dietiker Grenze zu Schlieren. Der Boden war im Zuge einer Güterzusammenlegung an die Stadt gefallen, soll jedoch in naher Zukunft wieder Dietikon verkauft werden.

Keinerlei auswärtiges Land besitzt die drittgrösste Gemeinde im Bezirk, wie Thomas Bollinger, Bereichsleiter Liegenschaften und Sportbetriebe von Urdorf, auf Anfrage mitteilt. (sho)