Diese 36 Politiker sitzen neu im Dietiker Gemeinderat

Dietiker Parlament in Bildern Alle 36 Köpfe im Überblick: Diese Politiker sitzen neu im Dietiker Gemeinderat Am 13. Februar hat das Dietiker Volk bestimmt, wie sich das Parlament für die nächsten vier Jahre zusammensetzt. 106 Männer und 71 Frauen hatten um Stimmen gebuhlt. Hier sehen Sie alle 36 Politiker, die es in den Gemeinderat geschafft haben. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 15.02.2022, 17.52 Uhr

Mirjam Peter, SVP, Betriebswirtschafterin HF/BSc FH, neu, wurde mit 1954 Stimmen gewählt. zVg Anton Felber, SVP, 1960, Kantonspolizist, bisher, wurde mit 1900 Stimmen gewählt. zVg Konrad Lips, SVP, 1967, Geschäftsführer, bisher, wurde mit 1876 Stimmen gewählt. zVg Markus Erni, SVP, 1970, Kaufmann, bisher, wurde mit 1858 Stimmen gewählt. zVg Eveline Heiniger, SVP, 1978, Pharma-Assistentin, bisher, wurde mit 1832 Stimmen gewählt. zVg Roger Bleuler, SVP, 1979, Zimmermann, bisher, wurde mit 1812 Stimmen gewählt. zVg Thomas Gartmann, SVP, 1970, Chemielaborant, bisher, wurde mit 1792 Stimmen gewählt. zVg Damian Biffiger, SVP, 1995, Kaufmann, neu, wurde mit 1771 Stimmen gewählt. zVg Martin Keller, SVP, 1994, Metallbau-Meister, neu, wurde mit 1768 Stimmen gewählt. zVg Kerstin Camenisch, SP, 1972, Geschäftsführerin, bisher, wurde mit 928 Stimmen gewählt. zVg Manuel Peer, SP, 1959, Landschaftsarchitekt HTL, bisher, wurde mit 924 Stimmen gewählt. zVg Silvan Fischbacher, SP, 1996, Astrophysiker, bisher, wurde mit 853 Stimmen gewählt. zVg Philipp Sanchez, SP, 1996, Linienpilot in Ausbildung, bisher, wurde mit 827 Stimmen gewählt. zVg Martin Steiner, SP, 1991, Betriebsökonom ZHAW, bisher, wurde mit 813 Stimmen gewählt. zVg Katharina Kiwic, SP, 1996, Account Manager, neu, wurde mit 774 Stimmen gewählt. zVg Johannes Küng, SP, 1991, Soziokultureller Animator, bisher, wurde mit 762 Stimmen gewählt. zVg Martin Christen, Die Mitte, 1962, Systemtechniker ICT, bisher, wurde mit 1272 Stimmen gewählt. zVg Gabriele Olivieri, Die Mitte, 1955, Betriebstechniker TS, bisher, wurde mit 1257 Stimmen gewählt. Sandra Ardizzone Ottilie Dal Canton, Die Mitte, 1959, Bankangestellte, bisher, wurde mit 1240 Stimmen gewählt. zVg Beda Felber, Die Mitte, 1992, Projektingenieur, bisher, wurde mit 1228 Stimmen gewählt. Severin Bigler David Steinegger, Die Mitte, 1993, Kaufmann, neu, wurde mit 1202 Stimmen gewählt. zVg Patrizia Hüsser-Iuliano, Die Mitte, 1983 , kaufmännische Angestellte, neu, wurde mit 1117 Stimmen zwar nicht direkt gewählt, sie rutscht aber nach für ihre Parteikollegin Catherine Stocker-Mittaz, die am Wahlsonntag in den Stadtrat gewählt wurde. zVg Raphael Müller, FDP, 1985, Ökonom, bisher, wurde mit 881 Stimmen gewählt. zVg Peter Metzinger, FDP, 1964 , Dipl. Physiker, Unternehmer, bisher, wurde mit 811 Stimmen gewählt. zVg. Michael Segrada, FDP, 1983, Unternehmer, bisher, wurde mit 786 Stimmen gewählt. zVg Lea Sonderegger, FDP, 2004, Studentin, neu, wurde mit 769 Stimmen gewählt. zVg. Beat Hess, Grüne, 1967, Lehrer, bisher, wurde mit 921 Stimmen gewählt. zVg Andreas Wolf, Grüne, 1980, diplomierter Umweltnaturwissenschaftler ETH, bisher, wurde mit 796 Stimmen gewählt. zVg Catalina Wolf-Miranda, Grüne, 1977, diplomierte Textil- und Modedesignerin, bisher, wurde mit 772 Stimmen gewählt. zVg Sven Johannsen, GLP, 1974, Betriebsingenieur ETH, bisher, wurde mit 868 Stimmen gewählt. zVg Sophie Winkler-Payot, GLP, 1978, Betriebsökonomin, neu, wurde mit 693 Stimmen gewählt. zVg Muriel Pestalozzi, GLP, 1967, Juristin, Primarlehrerin in Ausbildung, neu, wurde mit 689 Stimmen gewählt. zVg Manuela Ehmann-Nydegger, EVP, 1978, Sachbearbeiterin, bisher, wurde mit 665 Stimmen gewählt. zVg Christiane Ilg-Lutz, EVP, 1956 , pensionierte Beraterin, bisher, wurde mit 486 Stimmen gewählt. zVg Ernst Joss, AL, 1946, Dipl. Physiker ETH, bisher, wurde mit 419 Stimmen gewählt. zVg Max Bodenmann, Free Gaza Dietikon, 1958, Verkäufer, Rentner, neu, wurde mit 173 Stimmen gewählt. zvg

Die Plätze im Dietiker Gemeinderat sind vergeben. Am 13. Februar haben die Stimmberechtigten von 177 Kandidierenden 36 für die Legislatur 2022 bis 2026 gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 29,3 Prozent. Insgesamt zehn Parteien bewarben sich um Sitze im Parlament, neun davon ziehen in den Dietiker Gemeinderat ein.

Stadtschreiberin Claudia Winkler verkündete die Wahlresultate von Stadtrat, Stadtpräsidium und Gemeinderat am Sonntag im Dietiker Stadthaus. Severin Bigler (13. Februar 2022)

Wie bereits vor vier Jahren gehörte die SVP auch dieses Jahr zu den Verlierern. Die stärkste Partei im Parlament schrumpfte um zwei Sitze, von elf auf neun. Auch die SP (7) und EVP (2) gehören zu den Verlierern. Sie müssen je einen Sitz abgeben. Dagegen hat die GLP mit zwei neuen Sitzen nun gleich drei Sitze im Gemeinderat. Auch die Mitte hat Grund zum Jubeln: Sie konnte einen Sitz dazugewinnen und hat nun sechs Sitze.

Nebst den Gewinnern und Verlierern gab es auch einige stabile Parteien im Parlament. So hat die AL wie schon bisher einen Sitz. Die Grünen konnten ihre drei und die FDP ihre vier Sitze verteidigen. Als einzige neue Partei wird «Free Gaza» in den Dietiker Gemeinderat einziehen. Sie gewann einen Sitz. Die EDU, die mit drei Kandidierenden angetreten war, holte wiederum keinen Sitz.

Hier finden Sie alle Wahlsiegerinnen und Wahlsieger im Überblick. Die Politiker mit den meisten Stimmen erscheinen im Überblick der jeweiligen Partei jeweils zuerst.

