Erneuerungswahlen in Schlieren, Dietikon, Zürich: Darum geht es

Erneuerungswahlen in Dietikon, Schlieren und Zürich – darum geht es

Am 13. Februar 2022 finden in den Städten Dietikon, Schlieren und Zürich Erneuerungswahlen statt. Diese werden über die neue Zusammensetzung der Parlamente bzw. der Stadt- und Gemeinderäte entscheiden. In unserer grossen Übersicht aller Artikel zur Thematik erfahren Sie, worum es bei den einzelnen Wahlen genau geht, wer kandidiert und wie sich die Ausgangslage jeweils gestaltet.