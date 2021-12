Steuerfuss 2022: Das ändert sich n den Limmattaler Gemeinden

Überblick So verändern sich die Steuerfüsse im Limmattal: In vier Gemeinden muss bald mehr bezahlt werden Trotz Pandemie gab es auf 2021 kaum Veränderungen bei den Steuerfüssen. Dies wird im kommenden Jahr anders sein. Wer künftig mehr bezahlt und wo man auf Kontinuität setzt: eine Übersicht. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 29.12.2021, 15.23 Uhr

Wer muss heuer tiefer ins Kässeli greifen? In gleich vier Gemeinden wird der Steuerfuss erhöht. Themenbild: Christian Beutler/Keystone

Debatten über geplante Steuerfusserhöhungen können teilweise hitzig werden. So geschehen im Mitte Dezember im Schlieremer Parlament. Schuld daran war die vom Stadtrat geplante Erhöhung um fünf Prozentpunkte auf 116 Prozent. «Wir sind unzufrieden. Das Volk will keine Steuererhöhung», sagte Boris Steffen damals als Vertreter der SVP.

Letztendlich setzte sich denn auch die bürgerliche Mehrheit gegen Mitte-links durch – zuvor hatte Finanzvorsteherin Manuela Stiefel (parteilos) vergeblich davor gewarnt, dass bei einer Beibehaltung des Steuerfusses ein um drei Millionen Franken höheres Defizit in Kauf genommen werden müsse. Bereits ein Jahr zuvor scheiterte der Stadtrat daran, die Steuern zu erhöhen. Damals wollte er eine Erhöhung um drei Prozentpunkte.

Warum die Primarschule Oetwil-Geroldswil für Diskussionen sorgt

Weniger hitzig, wenn auch nicht immer diskussionslos, verlief es in den anderen zehn Gemeinden im Bezirk Dietikon. Während auf das Jahr 2021 hin kein einziger Steuerfuss erhöht wurde, sind per 2022 gleich vier Gemeinden von Steuererhöhungen betroffen. Darunter Geroldswil, wo der Gesamtsteuerfuss per 2021 um drei Prozentpunkte von 111 auf 108 Prozent gesenkt wurde – neu steht er wieder bei 110 Prozent.

Grund für die Veränderung ist die Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil (PSOG), die ihren Steuerfuss von 44 auf 49 Prozent erhöht. Zusammen mit dem Steuerfuss der Oberstufe Weiningen, der unverändert bei 18 Prozent liegt, und einer Steuerfusssenkung von drei Prozentpunkten bei der politischen Gemeinde (von 46 auf 43 Prozent) resultiert für Geroldswil so ein neuer Gesamtsteuerfuss von 110 Prozent. Auch die Gemeinde Oetwil ist von der Steuerfusserhöhung der PSOG betroffen. Der Gesamtsteuerfuss liegt dort neu bei 108 Prozent (2021: 103 Prozent).

Trotz deutlicher Zustimmung zur Erhöhung von 44 auf 49 Prozent gab es an der Versammlung der PSOG auch kritische Stimmen. Erwin Bühler (FDP), Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK), sagte, man sei «nach wie vor sehr besorgt um die finanzielle Schräglage der PSOG». Als Grund für die hohen Ausgaben werden seitens der Schulpflege unter anderem die voraussichtlich steigenden Schülerzahlen angegeben. Derweil begründete die Politische Gemeinde Geroldswil ihre Steuerfusssenkung mit ihren «guten Jahresabschlüssen in den Vorjahren, den Mieteinnahmen aus dem Wohn- und Gewerbehaus Huebegg und den Grundstückgewinnsteuern».

In Birmensdorf wiederum schlug die Politische Gemeinde eine Steuerfusserhöhung von 44 Prozent auf 46 Prozent vor, um ihren Haushalt aufzubessern. Im Gegenzug sollte die Sekundarschule Birmensdorf-Aesch ihre Steuern um zwei Prozentpunkte von 21 auf 19 Prozent senken. Dies, weil die Schule geringere Steuereinnahmen besser verkraften könne. Auf dieses Tauschgeschäft aber liessen sich die Anwesenden nicht ein. Die Stimmberechtigten an der Sekundarschulgemeindeversammlung stimmten einem Antrag von Yannik Hälg, Co-Präsident der SVP Birmensdorf, zu und beliessen den Steuerfuss bei 21 Prozent. Jener der Primarschule wurde unverändert bei 45 Prozent festgesetzt. Durch die Steuerfusserhöhung der politischen Gemeinde resultiert für Birmensdorf nun ein Gesamtsteuerfuss von 112 Prozent. Das entspricht einer Erhöhung um zwei Prozentpunkte.

In diesen sechs Gemeinden bleibt alles beim Alten

Auch der Gesamtsteuerfuss der Gemeinde Aesch erfährt 2022 eine Veränderung. Er steigt ebenfalls um zwei Prozentpunkte. Neu liegt er bei 89 Prozent. Dies, weil die Primarschulgemeindeversammlung eine Steuerfusserhöhung von 38 auf 40 Prozent beschloss. Zusammen mit dem unveränderten Steuerfuss der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch und einem gleichbleibenden Steuerfuss von 28 Prozent bei der Politischen Gemeinde kommt es so zur ersten Steuerfusserhöhung seit 2011.

Alles beim Alten bleibt derweil in Dietikon. Die Stadt hat mit 123 Prozent noch immer den höchsten Steuerfuss im Bezirk. Auch in Urdorf (118 Prozent), Uitikon (80 Prozent), Oberengstringen (112 Prozent), Unterengstringen (100 Prozent) und Weiningen (103 Prozent) bleiben die Gesamtsteuerfüsse gegenüber 2021 unverändert. Bergdietikon hält ebenfalls an seinem Steuerfuss von 84 Prozent fest. Auch bei den ordentlichen Kantonssteuern ändert sich im Aargau nichts: Der Steuerfuss bleibt, wie vom Regierungsrat beantragt, unverändert bei 108 Prozent. Im Kanton Zürich sinkt der Steuerfuss derweil nach 18 Jahren von 100 auf 99 Prozent.

