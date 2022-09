Uitikon: Überbauung im Ortsteil Ringlikon wird ab Winter bezogen

Uitikon Bauarbeiten weit fortgeschritten: Überbauung wird ab Winter bezogen Aufrichte gefeiert: Der Bau von 28 neuen Wohnungen in Uitikon ist bald abgeschlossen. Florian Schmitz 27.09.2022, 15.25 Uhr

Die Bauarbeiten für die vier neuen Wohnhäuser im Ortsteil Ringlikon sind bereits weit fortgeschritten. zvg

Die Alfred Müller AG baut in Uitikon vier neue Wohnhäuser mit insgesamt 28 Eigentumswohnungen zwischen 2,5 und 4,5 Zimmern. Die im März 2021 gestarteten Bauarbeiten an der neuen Überbauung «Dorf» mitten im Ortsteil Ringlikon seien bereits weit fortgeschritten, schreibt das Immobilienunternehmen mit Sitz in Baar in einer Mitteilung.