Turnen Vor allem bei den Jungen ist Turnen im Verein angesagt So präsentiert sich die personelle Lage in Limmattaler Turnvereinen. Grundsätzlich sind alle zufrieden mit der Situation. Auch wenn man sich ein wenig Zuwachs wünscht. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.02.2022, 13.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kleinen turnen gerne wie die Grossen. Hier am Chränzil des Turnvereins Oetwil-Geroldswil im Jahr 2018. Fabienne Eisenring

STV Schlieren

Der Turnverein STV Schlieren wird als Dachorganisation geführt und ist in folgende fünf Sektionen unterteilt: Aktive (Turnen Aktive und Jugend), Männerriege, Faustball, Frauenturnverein und Handball. Die grössten Sektionen sind Faustball (130 Aktive, 50 Jugendliche), Aktive (58 Erwachsene, 100 Jugendliche) und Männerriege (68 Turner). Sabrina Berri, die Präsidentin der Aktivsektion, ist ziemlich zufrieden, wie «der Laden» in ihrem Verein derzeit läuft: «Im Jugendbereich sind wir sehr gut aufgestellt. Aber bei den Aktiven im Alter zwischen 20 und 50 Jahren wünschen wir uns dringend mehr Mitglieder.» Werbung in eigener Sache machen die Schlieremer vor allem mit öffentlich aufgehängten Plakaten sowie mit Aktionen an lokalen Anlässen wie dem Herbstmarkt oder dem Schlierefäscht.

Website: turnvereinschlieren.ch

STV Dietikon

Der STV Dietikon führt verschiedene Riegen, so die Aktivriege (37 Mitglieder), die Männer- (20) und die Frauenriege (48). «Sehr stark besucht sind die Jugendriegen», sagt Vereinsaktuar Peter Ritz mit einem gewissen Stolz. Total rund 120 Kinder und Jugendliche finden dort eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Beim STV Dietikon wünscht man sich laut Ritz «klar mehr Mitglieder in den Erwachsenen-Riegen». Insbesondere im Bereich der 16- bis 40-Jährigen, die an Wettkämpfen und Turnfesten teilnehmen möchten. Das Problem ist nicht neu: Sobald die jungen Leute von Alters wegen von der Jugend zu den Aktiven wechseln sollten, würden sich, so Ritz, «praktisch alle verabschieden». Gegensteuer versuche man zu geben, indem man die Möglichkeit bietet, jederzeit ein Schnuppertraining absolvieren zu können.

Website: stv-dietikon.ch

TV Birmensdorf

Ramon Brand ist neuer Präsident des TV Birmensdorf. Er sagt: «Natürlich sind bei uns Neumitglieder jederzeit herzlich willkommen.» Der Verein besteht aus 184 Mitgliedern, davon sind 38 Aktive. Zu der Rekrutierung von Nachwuchs meint Brand: «Wir wollen möglichst viele Jungturner aus den Jugendriegen dazu motivieren, beim Erreichen des erforderlichen Alters in den Turnverein überzutreten. Wer möchte, darf jederzeit ein Schnuppertraining absolvieren, ob in der Jugendriege oder im Turnverein.» (rubu.)

Website: tvbirmensdorf.ch

Sportverein Bergdietikon

Beim Sportverein Bergdietikon ist Präsidentin Selina Weidenmann stolz auf ihre 274 Mitglieder, von denen sich 160 aktiv am Vereinsleben beteiligen. «Unsere Turnfamilie wächst stetig, aktuell sind vor allem die Jugendriegen sehr gut besucht.» Aber auch die Erwachsenen-Riegen seien sehr beliebt. Weidenmann: «Wir freuen uns über alle, die auf irgendeine Weise Interesse an unserem Verein haben.» Wer einmal an einem Schnuppertraining teilnehmen möchte, kann dies jederzeit gerne machen.

Website: sportverein-bergdietikon.ch

TV Oetwil-Geroldswil

Cedric Cohen ist als Präsident des TV Oetwil-Geroldswil Chef über 260 Mitglieder, davon 131 Kinder und Jugendliche. Der OTVG hat fünf Aktiv- und neun Jugendriegen. Neue Mitglieder sind immer willkommen, laut Cohen «vor allem in den jüngsten Aktivriegen, der 45plus und beim Poly-Volley». Um interessierte Personen auf den Besuch einer Turnstunde «gluschtig» zu machen, bietet der Verein an, spontan an einem Schnuppertraining teilzunehmen. Aber auch mit Flyern an den Schulen und mit Einsendungen in den Gemeindenachrichten von Geroldswil und Oetwil wird um neue Kolleginnen und Kollegen jeden Alters geworben.

Website: otvg.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen