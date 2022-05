Turnen Siege und Podestplätze in Otelfingen: TV Weiningen startete schwungvoll in die Saison An den Regionalmeisterschaften der Region Glatttal, Limmattal und Stadt Zürich (GLZ) in Otelfingen sorgten auch Turnerinnen und Turner des TV Weiningen für Furore. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 31.05.2022, 18.00 Uhr

Belohnte sich mit dem Titel als Regionalmeister: das Weininger Team Aerobic 35+. zvg

Im Geräteturnen der Kategorie 5 erturnten Zoe Hegenbarth und Noah Stadtmann beide den hervorragenden ersten Rang. Im K6 sicherte sich Remo Müller mit einem top Wettkampf die Goldmedaille. Im K7 wurde Jasmine De Riedmatten Vierte. In den Kategorien Damen und Herren ging der Sieg nach Weiningen: Jennifer Mentner und Reto Fritschi schwangen obenaus.

Tags darauf stand der Vereinswettkampf an, bei dem in allen Disziplinen ein neu einstudiertes Programm gezeigt wurde. Nach der Wettkampfpause wegen Corona war die Freude gross, endlich wieder einmal das eigene Können zu zeigen. Der Wettkampf startete mit den Schaukelringen. Der TV Weiningen trotzte aller Nervosität und belohnte sich mit einer Note von 9,36, damit war ihm der Tagessieg und der Regionalmeistertitel sicher.

Auch im Sprung stark

Auch in der Disziplin Sprung zeigten die Weiningerinnen und Weininger eine hervorragende Leistung und sicherten sich ebenfalls den Titel des Regionalmeisters. Das Gerät Sprung wurde zusammen mit den Geräten Barren, Reck und Boden als eine Disziplin gewertet. Der TVW holte mit einer Sprung-Note von 9,33 den Sieg. Auch in der Gerätekombination zeigten die Limmattaler ein grossartiges Programm. Mit einer Note von 9,04 konnte auch in dieser Disziplin, zusammen mit dem Turnverein Regensdorf, der Titel geholt werden.

Im Team Aerobic stand der Turnverein Weiningen mit drei Teams am Start. Das Team Aerobic 35+ zeigte ein starkes Programm und wurde mit der Note 9,50 und damit mit dem Regionalmeister-Titel belohnt. Knapp dahinter klassierte sich das Team der TVW-Aktivriege mit einer Note von 9,42 auf dem zweiten Rang. Das Jugend-Aerobic-Team kam in der gleichen Kategorie auf Rang vier. Für die Weininger war es insgesamt ein erfolgreiches Wochenende und ein guter Start in die Wettkampfsaison.

