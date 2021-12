Turnen Marion Holzer hat das Turn-Virus im Blut Die 47-jährige Oetwilerin wurde als neue Abteilungsleiterin Spitzensport in den Zürcher Turnverband gewählt. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.12.2021, 14.48 Uhr

Blumen für die Neue: Die strahlende Marion Holzer wird nach ihrer Wahl beglückwünscht. zvg

Anfang November hatten die Anwesenden an der ordentlichen Delegiertenversammlung des Zürcher Turnverbandes (ZTV) zweimal guten Grund zum Applaudieren. Zum einen, weil der langjährige Präsident Frank Günthardt nach acht Jahren an der Verbandsspitze verabschiedet wurde. Zum anderen, weil mit der Oetwilerin Marion Holzer eine Nachfolgerin für den abtretenden Abteilungsleiter Spitzensport installiert worden ist. «Ich hätte mich niemals selbst für dieses Amt gemeldet», sagt Holzer, «sondern wurde von einem Mitglied des Zentralvorstands angefragt.» Schön und gut. Nur: Was sind denn eigentlich die Aufgaben einer «Abteilungsleiterin Spitzensport»? Holzer erklärt:

«In meinen Tätigkeitsbereich fallen das Kunstturnen der Männer und Frauen, die rhythmische Gymnastik, Trampolinspringen und Akrobatikturnen.»

Der Zürcher Turnverband betreibt als einziger Kantonalturnverband überhaupt regionale Leistungszentren für alle fünf Sportarten. Als zukünftige Abteilungsleiterin steht sie den Ressortleitern der fünf Spitzensportarten vor und repräsentiert diese nach aussen respektive gegenüber anderen Verbänden oder dem Schweizerischen Turnverband. Holzer erklärt: «Zudem werde ich in die strategischen Entwicklungen der Sportarten involviert sein und den Austausch zu den anderen Abteilungen im gesamten Zürcher Turnverband sicherstellen.»

Holzer ist in ihrer Freizeit nicht nur im ZTV engagiert. Sie amtet beim TV Schlieren als Aktuarin der Aktivsektion. Zudem hat die zweifache Mutter als Hauptleiterin Kunstturnen Frauen auch Einsitz im Vorstand der Damenriege Urdorf und steht dort als Trainerin auch in der Halle.

Doch damit nicht genug: Im vergangenen Frühling orchestrierte Holzer zusammen mit Denise Brunner vom KTV Dietikon die beiden grössten Kunstturn-Anlässe im Kanton, die Kunstturner- und Kunstturnerinnentage in Bonstetten. Holzers elfjähriger Sohn Lars, er turnt für den KTV Dietikon, klassierte sich damals im Programm 2 auf dem vierten Rang, wurde damit bester Zürcher und somit Kantonalmeister. Trainerin, OK-Präsidentin, Kutu-Hauptleiterin in Urdorf und jetzt auch noch ein Job im Kantonalverband. Dazu ein berufliches 60-Prozent-Pensum in der Finanzbranche.

Auch ihre Woche hat nicht mehr als sieben Tage

Hat die Woche von Marion Holzer mehr als sieben Tage? «Nein, definitiv nicht», sagt die Oetwilerin lachend, «aber ich helfe halt gerne mit, wenn ich sehe, dass ich etwas bewirken kann. Wie gross mein zeitlicher Aufwand im ZTV sein wird, kann ich jetzt noch schwer abschätzen.» Offiziell startet sie am 1. Januar 2022 als Abteilungsleiterin Spitzensport.

Marion Holzer ist in Schlieren aufgewachsen. Als kleines Mädchen machte sie im dortigen Turnverein die ersten Versuche im Turnsport. Als Erwachsene war sie lange Zeit als Leiterin im STV Schlieren aktiv.

Holzer sagt, im Limmattal können sich die Turnvereine im Bereich Jugend nicht über Nachwuchsprobleme beklagen. Ja, es komme gar in vereinzelten Fällen vor, dass Anfragen von Kindern, respektive deren Eltern, aus Kapazitätsgründen ablehnen müsse. «Dies beobachte ich vor allem bei den Mädchen», sagt Holzer. Bei den Buben präsentiere sich die Situation ein wenig anders. Dort gebe es kaum Wartelisten bei Turnvereinen.

Allerdings stellten, so Holzer, Turnvereine in den urbanen Gebieten vermehrt Abgänge bei jungen Erwachsenen fest, welche beispielsweise lieber in ein Fitnesscenter oder in sogenannte Bootcamps gehen würden:

«Bootcamps sind auch attraktiv für junge Trainerinnen und Trainer aus dem Turnsport, weil diese dort Geld verdienen können. Während die Entschädigung im Turnverein einem Sackgeld gleichkommt.»

