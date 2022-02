Das Rennen um Mitglieder - so wirbt der TV Urdorf

Turnen Das Rennen um Mitglieder geht in eine neue Runde Der Turnverein Urdorf geht bei der Rekrutierung von neuen Vereinsmitgliedern einen besonderen Weg – und bietet ein öffentliches Probetraining an. Auch andere Limmattaler Turnvereine wünschen sich weiteren Zuwachs. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.02.2022, 13.13 Uhr

Drunter und drüber ging es beim Aufwärmen. Danach wurden drei Gruppen gebildet. Eine turnte an den Geräten in der warmen Halle, die anderen beiden frönten draussen in der sternenklaren, kalten Nacht der Leichtathletik. Ruedi Burkart

Es ist ja nicht so, dass der Turnverein Urdorf mit seinen total vier Riegen an akutem Mitgliedermangel leiden würde. Laut Fabian Steiner, dem 27-jährigen Präsidenten, turnen aktuell rund 800 Männer, Frauen und Kinder im Alter zwischen 6 und 88 Jahren im 1899 gegründeten Traditionsverein. Damit haben die Turner mehr Mitglieder als der örtliche Fussballklub (400) und der Eishockeyklub (350) zusammen und gehören so zu den grössten Sportvereinen des gesamten Limmattals.

«Uns geht es in dieser Beziehung gut, wir können nicht klagen», sagt Steiner, der seit Januar 2020 als Präsident die Geschicke der Aktivriege leitet. Und dennoch wünscht man sich – wie auch bei anderen Limmattaler Turnvereinen – mehr Mitglieder. Grund: Spass an der Freud.

«Je mehr Leute in den einzelnen Riegen dabei sind, je mehr Durchmischung es hat, umso lässiger ist es, zusammen zu turnen oder auch in der Freizeit etwas zu unternehmen.»

Was also tun? Werbeflyer zu verteilen ist ja gut und recht, in den Schulen Werbung in eigener Sache zu machen auch. Das Leiterteam der Aktivriege wollte jedoch mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Und kam so auf die Idee, ein sogenanntes Probetraining anzubieten. Nun suggeriert dieser vor allem im Fussball gängige Begriff, dass man sich für eine Mitgliedschaft beim Turnverein Urdorf sportlich qualifizieren müsse, eben mittels eines Probetrainings. «Nein, nein, das ist ganz und gar nicht der Fall», winkt Steiner mit einem Schmunzeln ab, «wir sind kein Elite-Klub.» Vielmehr sei es eine Art Schnuppertraining, an welchem jeder und jede Interessierte teilnehmen dürfe. «Es geht darum zu zeigen, was für verschiedene Möglichkeiten wir in der Aktivriege anbieten», so der Präsident.

Zufrieden mit dem ersten Probetraining des Jahres: die beiden Riegenleiter Oliver Zehnder und Carmen Leemann sowie TVU-Präsident Fabian Steiner (von links). Ruedi Burkart

Und so warteten Fabian Steiner sowie die beiden Riegenleiter Oliver Zehnder und Carmen Leemann am vergangenen Dienstagabend im Eingangsbereich der Turnhalle Bahnhofstrasse gespannt darauf, wie gross der Andrang wohl sein würde an diesem ersten von total zwei Probe- respektive Schnuppertrainings des Jahres. «Schwierig abzuschätzen, wie viele kommen werden», sagte Zehnder. Eine halbe Stunde später – die Jugendriege hatte ihr Training eben erst beendet – durfte Zehnder in der Halle 30 erwartungsfrohe Frauen und Männer begrüssen.

Lange geredet wurde nicht, nach einem intensiven Aufwärmen wurden drei Gruppen gebildet. Die eine blieb in der warmen Halle und frönte dem Geräteturnen, die anderen beiden gingen nach draussen in die klirrend kalte, sternenklare Nacht und praktizierten Kugelstossen.

Die einen dehnten bis zum Gehtnichtmehr, andere nahmen es eher gemütlich. Ruedi Burkart

Nach rund 90 Minuten war der sportliche Abend auch schon wieder vorüber. Und die Organisatoren zogen zufrieden ein Kurzfazit. «Wir hatten keine Ahnung, wie viele kommen würden. 30 Personen, das ist ganz okay», resümierte Steiner. Auf die Anmerkung, dass die meisten «Schnupperer» eines der wunderschönen orangen TVU-Shirts anhatten und demnach «Interne» sein mussten, gab der Präsident zur Antwort:

«Das ist korrekt. Es ging an diesem Abend auch darum, Leute von anderen Urdorfer Riegen ‹gluschtig› auf ein Training bei uns, der Aktivriege, zu machen. Das ist uns gelungen.»

Für alle Interessierten: Das zweite Probetraining des TV Urdorf findet am 17. Mai statt. Zudem geht am 10. April der GLZ-Jugendlauf in der Weihermatt über die Bühne. Steiner: «Besucher sind herzlich willkommen, um die 300 Kinder anzufeuern.»

Website: tvurdorf.ch

