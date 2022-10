Triathlon Weil das Rennvelo streikte: Jürg Mallepell musste Ironman Hawaii früh aufgeben Nach 3800 Metern schwimmen und 14 Kilometern auf dem Rennvelo war Schluss. Wegen eines technischen Defekts musste der Urdorfer Triathlet Jürg Mallepell, 68, das Abenteuer Ironman Hawaii 2022 vorzeitig beenden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 09.10.2022, 05.00 Uhr

Da war alles noch intakt am 27-jährigen Lotus-Velo. Jürg Mallepell am Tag vor dem Wettkampf auf Besichtigungstour. Marie Theres Mallepell

Mallepells geliebtes Lotus-Bike mit Jahrgang 1995 kam mit den schlechten Strassen in Kona weniger gut zurecht als der 68-jährige Athlet Mallepell selbst.

«Ich fühlte mich super, es lief alles gut. Aber die vielen Schlaglöcher haben die Vordergabel des Velos demoliert. Der Gabelschaft beim unteren Steuerlager ist ausgebrochen. So kann man natürlich nicht weiterfahren»,

meinte Mallepell kurz nach Ende des Wettkampfs auf der Vulkaninsel lapidar. Auf die Frage, ob er nicht besser mit einem modernen Velo gefahren wäre, gab Mallepell schulterzuckend zu Antwort: «Wissen Sie, mir ist auch schon an einem neuen Triathlonvelo die Gabel gebrochen. Auf der vergleichsweise sehr guten Strasse dem Zürichsee entlang.»

Die beschädigte Vordergabel des Lotus-Rennvelos. Jürg Mallepell

Nach seinem Ausscheiden wechselte Mallepell auf die Seite der vielen Zuschauer an der Strecke. Und nahm im Ziel seine Klubkollegin Barbara Kuster – beide starten für das Tri-Team Limmattal – in Empfang. Der grossen Enttäuschung zum Trotz («es tut mir vor allem leid für alle, die mir diesen Start möglich gemacht haben») werden Jürg Mallepell und seine Frau Marie Theres noch etwas auf Hawaii bleiben und erst danach ins Limmattal zurückkehren.

