Triathlon Nach Velopech auf Hawaii: Jürg Mallepell schliesst fünften Ironman-Start nicht aus Der 68-jährige Urdorfer Jürg Mallepell blickt auf vier Teilnahmen beim Ironman Hawaii zurück. Ob er im übernächsten Herbst 2024 einen fünften Start anvisiert, hänge in erster Linie von seiner Krebsgenesung ab, sagt der nimmermüde Triathlon-Rentner. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

In dieser Szene rollte das Lotus-Bike noch wunschgemäss dahin. Nach 14 Kilometern war beim diesjährigen Ironman auf Hawaii allerdings Schluss für den Urdorfer Jürg Mallepell: Gabelbruch am Rennvelo und Aufgabe. Bild: zvg

Das Wort Aloha hat laut Wikipedia verschiedenste Bedeutungen wie «Zuneigung» oder «Sympathie». Es wird im hawaiianischen Sprachgebrauch in erster Linie als Grussformel verwendet. Kein Wunder also, dass die Fussmatte vor der Eingangstür zur Urdorfer Wohnung von Jürg Mallepell und seiner Frau Marie Theres ebendiesen Schriftzug trägt. Nach vier Starts am Ironman Hawaii haben die beiden den Lifestyle von der Vulkaninsel im Zentralpazifik schon längst ein Stück weit angenommen.

Sekunden nach dem Drücken der Klingel öffnet Jürg Mallepell mit einem Lächeln die Wohnungstür. «Willkommen, nur rein in die gute Stube», begrüsst der Hausherr den Journalisten der «Limmattaler Zeitung». Man merkt sofort: Es geht Jürg Mallepell gut.

«Danke der Nachfrage. Ich fühle mich nicht schlecht. Der Winter ist zwar nicht gerade meine bevorzugte Jahreszeit. Aber der nächste Frühling kommt bestimmt.»

Die Frage nach seinem Befinden hat natürlich einen speziellen Grund. Diagnose von aggressivem Prostatakrebs im Frühjahr 2021, Operation, Bestrahlung von neu entdeckten Krebszellen in vergangenen Frühling, dann der Start auf Hawaii am Donnerstag, 6. Oktober. Es war eine herausfordernde Zeit. «Ja, das stimmt», sagt Mallepell, «aber nicht nur für mich, auch für meine Familie, für Marie Theres und unsere Tochter Sandra.»

Jürg Mallepell vor dem Start zum Ironman 2022. Bild: Marie Theres Mallepell

Trotz Operation und Bestrahlung, der Krebs sei noch nicht vollständig besiegt, lässt der Ausdauersportler wissen. Mallepell: «Im Januar habe ich einen nächsten Termin beim Arzt. Dann wird das Blut erneut auf den PSA-Wert untersucht.» Ein erhöhter PSA-Wert kann auf Krebszellen hindeuten. Vor der Auswertung dieses Untersuchs mache es keinen Sinn, mögliche Starts an Wettkämpfen im kommenden Jahr zu planen. «Wenn ich Gewissheit habe, respektive wenn wir Gewissheit haben, dann sehen wir weiter.»

Vier Starts auf Hawaii, dreimal schaffte er es in Ziel

Viermal gelang Mallepell bisher die sportliche Qualifikation für den Ironman Hawaii. 2004 feierte er als 50-Jähriger seine persönliche Premiere, dann folgten 2015 und 2016 sowie 2022. Dreimal querte er als strahlender Finisher die Ziellinie in Kona, dieses Jahr war wegen einer defekten Gabel an seinem Lotus-Zeitfahrvelo schon nach 14 Kilometern Schluss mit lustig.

«Ich fühlte mich trotz der kurzen Vorbereitungszeit super, war sehr gut drauf. Aber dann brach die Gabel, und ich bin einerseits glücklich, nicht gestürzt zu sein, anderseits unglücklich, das Ziel nicht erreicht zu haben. Insbesondere tat es mir leid für jene Personen, die für meinen Start gearbeitet haben. Ärzte, Physiotherapeuten, meine Familie – einfach alle.»

Natürlich muss die Frage kommen: Peilen Sie einen fünften Start auf Hawaii an, Jürg Mallepell? Insbesondere nach dem Velomalheur dieses Jahr? Der Angesprochene macht eine kurze Verschnaufpause, blickt verschmitzt zu seiner Marie Theres und antwortet: «Ich sage es mal so: Es kann, aber es muss nicht unbedingt ein fünftes Mal sein. Und zuerst müsste ich mich ja auch qualifizieren.» Mallepell, er feiert am 25. Januar 2023 seinen 69. Geburtstag, lässt mit diesen Worten also Spielraum für Spekulationen.

Im Jahr 2024 würde sich der Kreis schliessen

Was für einen fünften Start des unverwüstlichen Urdorfers auf Hawaii sprechen könnte: Bei der übernächsten Ironman-Ausgabe 2024 würde er als 70-Jähriger als einer der Jüngsten in der Alterskategorie M70 starten dürfen. Zudem würde er sein 20-Jahr-Jubiläum seit seiner ersten Teilnahme feiern. «Alles Spekulationen eines Journalisten», sagt Mallepell lachend und offeriert eine zweite Tasse Kaffee. Um dann mit ernster Miene nachzulegen: «Wie gesagt hängt vieles von der Untersuchung im Januar ab. Nach dieser sehe ich weiter.» Er trainiere jetzt einmal mit reduziertem Umfang, um einigermassen fit zu bleiben.

Zum Schluss des Gesprächs lässt sich Jürg Mallepell trotz Zögerns auf einen Deal ein. Tritt er tatsächlich im Herbst 2024 zu seiner fünften Hawaii-Teilnahme an, hat der Schreibende ein gediegenes Nachtessen zu gut. Schafft er es nicht, werden Jürg und Marie Theres Mallepell ihrerseits eingeladen.

