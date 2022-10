Triathlon «Hey, ich starte auf Hawaii»: Wie Triathlet Jürg Mallepell dem Krebs trotzt Der 68-jährige Urdorfer ist ein Stehaufmännchen im besten Sinne. Trotz gesundheitlichen Rückschlägen und enormem Trainingsrückstand wird er am 6. Oktober beim Ironman Hawaii starten. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Jürg Mallepell wird mit seinem Lotus-Zeitfahrvelo aus dem Jahr 1995 am Ironman an den Start gehen. Bild: zvg

Auch die Sportwelt ist nicht mehr dieselbe wie noch vor Corona. So findet der Ironman Hawaii, die inoffizielle Weltmeisterschaft im Langdistanz-Triathlon, nach den beiden Absagen 2020 und 2021 heuer gleich zweimal statt. Am Donnerstag, 6. Oktober, und zwei Tage später, am Samstag, 8. Oktober, treten die Besten ihres Fachs auf der Vulkaninsel im Zentralpazifik an.

Dass der 68-jährige Urdorfer Jürg Mallepell am kommenden Donnerstag um 7.25 Uhr Lokalzeit auch an der Startlinie in der Kailua Bay auf Kona stehen wird, grenzt an ein medizinisches Wunder. Und ist Stoff für eine wunderbare Geschichte über Hoffnung, Rückschläge und Schmerzen. Und über einen Mann mit einer bemerkenswert positiven Lebenseinstellung.

Der härteste Gegner wohnt im eigenen Körper

Wir schreiben das Jahr 2019. Jürg Mallepell, damals 65 und frisch pensioniert, gewinnt im September den Ironman Italy in Cervia in der Emilia-Romagna in der Altersklasse 65 bis 69. Damit sichert er sich die Qualifikation für den Ironman Hawaii 2020, notabene seine vierte nach 2004, 2015 und 2016. Hier endet die schöne Geschichte abrupt. Nicht nur, weil wegen Corona 2020 auf Hawaii nicht gestartet und das Rennen um ein Jahr verschoben wird.

Jürg Mallepell im September 2019 auf dem Weg zum Sieg in Cervia und damit seiner vierten Hawaii-Qualifikation. Bild: zvg

Im Frühling 2021 wird bei Mallepell ein aggressiver Prostatakrebs diagnostiziert. Und dies durch puren Zufall während eines allgemeinen Gesundheitschecks. Zum Glück sind keine Ableger vorhanden. Es folgt eine fünfstündige Operation, die positiv verläuft. Und so startet der Urdorfer gerade mal sechs Wochen nach dem schweren Eingriff am 18. Juli 2021 zum Uster Triathlon. «Nicht als Wettkampf, sondern als Bewegungstherapie», sagt Mallepell damals mit einem Schulterzucken. Und gewinnt genau 45 Tage nach seiner schweren Prostataoperation seine Altersklasse 65. Doch mit einer Teilnahme am Ironman Hawaii wird es auch 2021 nichts, erneut wird der Mega-Anlass um ein Jahr verschoben. Mallepell nimmt die Absage mit Humor. Er meinte Ende letzten Jahres achselzuckend:

«Dann starte ich halt im Herbst 2022. Hauptsache, ich kann nochmals auf die grosse Bühne.»

Dass er in ein paar Tagen tatsächlich zum vierten Mal den bedeutendsten Langdistanz-Triathlon der Welt absolvieren kann, war lange Zeit ungewiss. Und zwar nicht wegen eines Sturzes vom Rennvelo bei einem Wettkampf auf Lanzarote im vergangenen Winter. Dort zog sich Mallepell den Bruch des Schulterdachs zu. Dieses Malheur ist nicht mehr als eine kleine Randnotiz im Vergleich zu dem, was bald darauf folgen sollte.

«Meine Blutwerte sind plötzlich immer schlechter geworden. Bei einer MRI-Untersuchung wurden neue Krebszellen entdeckt, eine Bestrahlung wurde unumgänglich»,

blickt der Urdorfer auf die Sommermonate zurück. Logisch, dass in dieser Zeit der Sport eine untergeordnete Rolle spielte. Mallepell: «An ein Training war damals natürlich nicht zu denken.» Am 16. September musste Mallepell sich zum letzten Mal während 45 Minuten bestrahlen lassen. Aber der Start auf Hawaii, der beschäftigte Mallepell stets.

«Der Gedanke an diesen Wettkampf liess mich vorwärts schauen. Immer nur vorwärts. Retour blicken bringt nichts.»

Und tatsächlich: Am vergangenen Dienstag sind er und seine Frau Marie-Theres in den Flieger Richtung Vereinigte Staaten gestiegen. «Wir beide ziehen das jetzt durch. Klar, ich werde nie an die Zeiten herankommen, die ich bei einer normalen Vorbereitung erreichen würde. Aber, hey, ich starte auf Hawaii. Und nur das zählt für mich.»

Er sei einfach glücklich und dankbar, dass er weiterhin seinen geliebten Sport ausüben könne. Ob er nach Hawaii 2022 endgültig Abschied nehmen wird von der Langdistanz, wie er es eigentlich schon vor zwei Jahren vorgehabt hatte, wird sich weisen. Wer Jürg Mallepell kennt, weiss: Geht es um seinen geliebten Sport, ist der unverwüstliche Triathlon-Rentner aus Urdorf jederzeit für eine Überraschung gut.

Auch Barbara Kuster vom Tri Team ist dabei

Jürg Mallepell wird übrigens nicht der einzige Athlet des Tri Teams Limmattal auf der Vulkaninsel sein. Auch die Altstetterin Barbara Kuster nimmt am Wettkampf teil und absolviert die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Velo und den abschliessenden Marathon. Beide, Mallepell und Kuster, waren bereits vor sieben Jahren in den Limmattaler Farben auf Konas Strassen unterwegs.

