Triathlon Früher Fussballer, jetzt Ausdauersportler: Ein Aufsteiger leitet jetzt das Tri Team Das Tri Team Limmattal feiert heuer sein 30-Jahr-Jubiläum. Der Geroldswiler Ex-Fussballer Simon Bürer führt den Klub in die Zukunft.

Ruedi Burkart 21.05.2021, 11.34 Uhr

«Ich darf zwei Wochen nicht rennen»: Simon Bürer lächelt, seine Vereinskollegen schwitzen. Ruedi Burkart

Triathlon – die faszinierende Kombination der Sportarten Schwimmen, Radfahren und Rennen – ist per se ein Sport für Einzelkämpfer. Jede und jeder trainiert für die eigene Form, auch die Wettkämpfe bestreiten alle für sich. Teamkollegen, die schlecht drauf sind, können einem das Resultat nicht vermasseln. Die landläufige Meinung lautet: Der Teamgedanke existiert beim Triathlon in keiner Art und Weise. Wer im Ausdauersport erfolgreich sein will, muss ein Egomane sein.

«Stimmt so nicht», widerspricht Simon Bürer. Der 33-jährige Geroldswiler ist seit vier Jahren im Tri Team Limmattal Mitglied und seit Ende März neuer Präsident. An einer virtuell durchgeführten Generalversammlung wurde der Versicherungs-Fachmann zum Nachfolger von Karen Kleiner gewählt. Die 44-Jährige gab ihr Amt nach neun Jahren ab.

Der Arzt verordnete ihm ein Laufverbot

Wir treffen den neuen Mann an der Spitze des kleinen, aber feinen Vereins mit seinen 47 Mitgliedern auf der Dietiker Sportanlage Hätschen. Das wöchentliche Ausdauer- und Intervalltraining steht auf dem Programm. Simon Bürer sitzt lässig auf einer Bank, die Sonnenbrille auf der Nase. «Ich habe vom Arzt ein zweiwöchiges Laufverbot erhalten. Probleme mit der Achillessehne», sagt er fast ein wenig entschuldigend.

In Jeans und Windjacke begrüsst Bürer die Vereinskollegen, die heute miteinander trainieren. Ein knappes Dutzend ist es schliesslich, das auf der 400-Meter-Bahn Runde für Runde absolviert. «Bei dieser Art Training spielt der Teamgedanke ganz extrem», sagt Bürer.

«Eine Stunde Intervalltraining ist unglaublich lang, wenn man allein ist. Zudem ist es mit der Motivation nicht immer weit her. Aber wenn wir als Team rennen, spornen wir uns gegenseitig an. Es geht alles einfach leichter.»

Nach dem Fotoshooting – die Sonne drückt an diesem Abend für ein paar Minuten durch die Wolken über dem Limmattal – plaudert Bürer aus dem Nähkästchen. Dass er jetzt an der Spitze des Tri Teams Limmattal steht, ist weder dem Zufall noch den Überredungskünsten seiner Vorgängerin geschuldet. «Dieses Amt hat mich einfach gereizt», sagt Bürer, «ich plane und organisiere gerne. Solche Sachen liegen mir.»

Die erste Vorstandssitzung hat er als neuer Boss bereits hinter sich gebracht. «Es war eine lockere Sache. Ich darf auf ein gut eingespieltes Team zählen.» Im fünfköpfigen Vorstand sind drei Positionen unverändert geblieben, ausser Bürer ist nur noch der Schlieremer Mario Lopes als Aktuar neu dabei.

Nach dem Fussball auf das Rennvelo

Noch vor ein paar Jahren hatte wenig darauf hingedeutet, dass Simon Bürer dereinst ein begeisterter Triathlet sein würde. Denn als Bub tschuttete er fürs Leben gern mit seinen Freunden. Und mit dem Fussball-Club Oetwil-Geroldswil schrieb er im Sommer 2008 Geschichte. Bürer war als Offensivakteur dabei, als der Verein ein Jahr nach dem Abstieg direkt den Wiederaufstieg in die 3. Liga feiern konnte. 2011 war dann aber Schluss mit Fussball, im Alter von gerade mal 23 Jahren. «Ich hatte immer wieder muskuläre Probleme, es ging einfach nicht mehr.»

August 2009: FCOG-Stürmer Simon Bürer überspringt das Bein von Schlieren-Verteidiger Cédric Dominé.

Raphael Biermayr/Archiv

Weil er ohne Sport nicht sein konnte, sah sich Bürer nach Alternativen um. «Ich ging zwei Jahre lang schwimmen, dann begann ich mit Velofahren.» Und schliesslich landete er beim Tri Team Limmattal. Auch wenn er aktuell nicht voll trainieren kann, Bürer wagt einen Ausblick in den Triathlon-Sommer. «Nach dem vergangenen Jahr im Lockdown freuen wir uns natürlich über jeden Wettkampf, der stattfinden wird.»

Viel ist noch offen, erst müsse der Bundesrat am 26. Mai die bereits in Aussicht gestellten Lockerungen bestätigen. Dick angestrichen in der Agenda hat sich Bürer den 8. August. «Dann sollte in Rapperswil der 70.3-Triathlon durchgeführt werden. Dort und an weiteren Wettkämpfen wollen wir, wenn immer möglich, an den Start gehen.»