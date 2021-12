Triathlon Sieger trotz Krebs: Eine gebrochene Hand war das grosse Glück des Triathlon-Rentners Jürg Mallepell Der 67-jährige Urdorfer Triathlet Jürg Mallepell kämpfte dieses Jahr nicht nur gegen andere Athleten. Nach glücklich überstandener Krebs-Operation macht er sich im kommenden Jahr erneut auf den Weg Richtung Hawaii. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 31.12.2021, 04.00 Uhr

Auch der Krebs kann ihn nicht stoppen: Jürg Mallepell während seines Comebacks am Uster Triathlon. zvg

Der Plan war folgender: Jürg Mallepell wollte mit seiner mittlerweile vierten Teilnahme am Ironman Hawaii den Abschied vom Langdistanz-Triathlon geben. Er wolle in Zukunft nicht mehr 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Velo fahren und zum Abschluss einen Marathon laufen. «Ich werde mich nach dem Ironman auf die kürzeren Wettkämpfe konzentrieren», so der Urdorfer im Interview mit der «Limmattaler Zeitung». Das war im Juni 2020. Bekanntlich war dann aber nichts mit Ausdauersport auf der Insel – wegen Corona musste die Weltmeisterschaft in den USA 2020 wie auch dieses Jahr gestrichen werden.

Mallepell ist nicht nur ein zäher Sportler, er ist auch ein positiv denkender Zeitgenosse. Jetzt sagt er: «Ich hoffe jetzt einfach, dass es im Herbst 2022 klappen wird mit der Durchführung.» Klar, dass er dann dabei sein will. Die Qualifikation, die der Urdorfer dank seinem Sieg beim Ironman Italy in Cervia 2019 in seiner Altersklasse 65 bis 69 schaffte, ist immer noch gültig.

Hier könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Ein Triathlet, der sich in den nächsten Monaten mit voller Konzentration auf einen harten Wettkampf im kommenden Herbst vorbereitet.

Doch so einfach ist die Sache eben nicht. Dass sich Jürg Mallepell immer noch in der Lage befindet, sportliche Höchstleistungen zu erbringen, ist alles andere als selbstverständlich. Denn bei ihm wurde im vergangenen Frühling ein aggressiver Prostatakrebs diagnostiziert – und dies durch puren Zufall. «Ich drehte meine Runde auf dem Rennvelo um den Türlersee, als ich stürzte. Dabei zog ich mir einen Handbruch zu», blickt Mallepell zurück. Die folgende Trainingspause nutzte der Urdorfer, um einen allgemeinen Gesundheitscheck durchführen zu lassen. Das Ergebnis war niederschmetternd. «Es stellte sich heraus, dass ich einen aggressiven Prostatakrebs hatte», so Mallepell. Zum Glück waren noch keine Ableger vorhanden.

Er legte sich am 3. Juni unters Messer, die Operation dauerte fünf Stunden. Und jetzt kommts: Was damals niemand für möglich gehalten hätte, wurde Tatsache. Gerade mal sechs Wochen nach dem schweren Eingriff stand Mallepell doch tatsächlich am 18. Juli an der Startlinie zum Uster Triathlon! Mallepell sagt mit einem Schmunzeln:

«Eigentlich hätte ich damals nach der Entlassung aus dem Spital höchstens mit leichtem Training starten dürfen. Aber erst drei Monate nach der Operation.»

Er läuft und läuft und läuft: Jürg Mallepell rennt am Uster dem Sieg entgegen. zvg

Von intensivem Radfahren oder solchen Sachen war allerdings nie die Rede gewesen. «Ab dem ersten Tag habe ich mit leichten Bewegungen begonnen, meinen Körper einigermassen am Leben zu erhalten.» Er habe sich in «ganz kleinen Schritten» wieder an den Triathlonsport herangetastet, und nach und nach auch wieder einige Trainings des Tri Teams Limmattal besucht. Erst eine Woche vor dem Wettkampf in Uster habe er seinen behandelnden Arzt über seinen Plan, an einem Triathlon zu starten, informiert. Mallepell: «Begeisterung sah definitiv anders aus. Der Arzt ermahnte mich, dass er mir den Start ja nicht verbieten könne. Normalerweise wäre so eine sportliche Anstrengung erst im September möglich, wenn überhaupt.» Diese Worte im Ohr, entschloss er sich, nach intensiver Rücksprache mit seiner Frau Marie Theres und Tochter Sandra, in Uster an den Start zu gehen. Mallepell mit einem Schulterzucken: «Nicht als Wettkampf, sondern als Bewegungstherapie.»

Die Rückkehr endete mit einem grossen Sieg

Das Ergebnis war phänomenal: 45 Tage nach seiner schweren Prostata-Operation stellte Mallepell in seiner Altersklasse 65plus im Schwimmen und Rennen die Abschnitts-Bestzeit auf und gewann die Tageswertung. «Ich war wirklich sehr zufrieden, der Operationsbereich im Bauch fühlte sich gut an, und auch muskulär war alles im grünen Bereich.»

Der vierte Hawaii-Start treibt ihn an

Und weils so schön war, startete der Urdorfer im vergangenen Sommer auch gleich noch an den Triathlons in Uri und Zug. Als krönenden Abschluss der speziellen Saison 2021 absolvierte Mallepell am 26. September den Halb-Ironman (70.3 Distanz) im italienischen Jesolo – er war erstmals wieder rennmässig während fünfeinhalb Stunden unterwegs und holte den zweiten Rang. Im Rückblick sagt er:

«Jede Trainingsstunde, die ich über all die Jahre in den Sport investiert habe, hat sich im Hinblick auf die Operation mehr als gelohnt. Ohne diese allgemeine Fitness wäre das, was ich erlebt haben, gar nicht möglich gewesen.»

Mit grosser Dankbarkeit blickt Jürg Mallepell in diesen Tagen zurück auf sein verrücktes Jahr 2021. «Ohne die Unterstützung meiner Familie wäre all das nicht möglich gewesen. Die schnelle Genesung, die Trainings, die Wettkämpfe – es war jeder Tag ein spezieller Tag.»

In der Mitte und zuoberst auf dem Podest: Jürg Mallepell an der Siegerehrung am Uster Triathlon. zvg

Mitte Oktober hat der nimmermüde Urdorfer das regelmässige Training aufgenommen. Das kann dann auch mal heissen, dass er morgens um sieben Uhr bei eisigen Temperaturen eine zweistündige Runde absolviert. «Joggen bei vier Grad minus? Kein Problem für mich», sagt Mallepell und winkt schmunzelnd ab. Schliesslich hat er das grosse Ziel, am zweiten Oktober-Wochenende des kommenden Jahres in Kailua-Kona an der Startlinie zu stehen. Und als 68-Jähriger zum vierten Mal nach 2004, 2015 und 2016 den prestigeträchtigen Hawaii-Triathlon zu absolvieren.

Die Frage, ob er danach tatsächlich keine Langdistanz-Wettkämpfe mehr absolvieren wird, lassen wir bei dieser Gelegenheit grosszügigerweise aus. Denn eines ist bei Jürg Mallepell klar: Geht es um seinen geliebten Triathlon-Sport, wird er auch in Zukunft für Überraschungen sorgen. Und das ist gut so.

