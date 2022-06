Uitikon Der Stand der geflüchteten Ukrainerinnen kam gut an am Früehligsmärt Dreissig Verkaufsstände lockten am Samstag viele Besucher auf den Dorfplatz Uitikon. Christian Murer Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Die geflüchteten Frauen aus der Ukraine erlebten an ihrem Stand grosse Solidarität. Christian Murer

Seit bald dreissig Jahren wird auf dem Dorfplatz in Uitikon jeweils der Früehligsmärt durchgeführt. «Speziell in diesem Jahr ist der Ukraine-Stand», sagt die Organisatorin Barbara Huber.

Geflüchtete Ukrainer Frauen verkaufen hier Spezialitäten und Handarbeiten aus ihrem Land. Bei strahlendem Frühsommerwetter flanierten Klein und Gross durch die dreissig Stände, um die Taschen zu füllen oder ihr ausrangiertes Velo für die Afrika-Aktion ab­zugeben beziehungsweise zu spenden.

Der Früehligsmärt findet in Uitikon seit bald 30 Jahren statt. Christian Murer

Organisiert wird der Markt von der Kultur- und Freizeit-Kommission der Gemeinde. «Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen sowie Désirée Setz von der Gemeinde haben wir den Früehligsmärt einmal mehr erfolgreich auf die Beine gestellt», sagt Barbara Huber, die selber auch einen Stand mit Früchten, Blumen und eigenen gebrannten Früchten hat.

Verkauft wurden vor allem Backwaren wie Brot und Zopf, aber auch Käse und Fleischprodukte, Weine, Liköre und Schnaps, Geschenkartikel sowie diverse Pflegeprodukte. Mit dem Verkaufstisch «Ürner Hüsgmachts» war auch die Innerschweiz vertreten. Und die Üdiker Braufründe verkauften das beliebte lokale Güx-Bier.

Danielle Misteli, die Jugendarbeiterin der Gemeinde, war am Stand der Jugi Uitikon anwesend. «Wir sind eigentlich jedes Jahr am Frühlings- und am Herbstmarkt dabei. Denn unser Ziel ist es, dass sich die Jugendlichen von 12 bis 18 in der Gemeinde präsentieren können, um eben auch positiv wahrgenommen zu werden», so Misteli.

Mit dem Kasperlitheater wurde beim Früehligsmärt auch Unterhaltung für die jüngeren und junggebliebenen Gäste geboten. Christian Murer

Um den Mittag waren die Festbänke ausserordentlich gut besetzt. Die Uitiker Pfannä-Mannä lockten mit Pasta. Zudem gab es schottische, asiatische und syrische Spezialitäten.

Über fünfzig Velos für die Afrika-Sammelaktion

Bereits zum dritten Mal gab es in Uitikon eine Afrika-Aktion. Die Organisation Velafrica sammelt ausgediente Velos, repariert sie in Sozialeinrichtungen in der Schweiz und Velowerk­stätten in Afrika und verkauft sie dort der lokalen Bevölkerung, um deren Alltag zu vereinfachen. «Diesmal kamen über fünfzig Velos zusammen», ist Barbara Huber hocherfreut. Übrigens dürfen Velos auch weiterhin an Barbara Huber vermittelt werden, falls man das beispielsweise vergessen hat oder keine Zeit hatte, als am Samstag der Früehligsmärt stattfand.

Auch zahlreiche Weine, Liköre und Schnäpse werden am Früehligsmärt jeweils verkauft. Christian Murer

Auch Chris Linder (FDP), der als Gemeindepräsident auch der Kultur- und Freizeitkommission vorsteht, flanierte auf dem Dorfplatz zwischen den Ständen: «Es ist eine Freude zu sehen, wie gross der Anklang auch dieses Jahr auf den beliebten Markt ist. Die Leute geniessen es sichtlich – das vielseitige Angebot und das gesellige Beisammensein.»

«Für mich ist dieser Anlass ein Highlight, obschon es ein grosses Engagement ist», bekennt Barbara Huber. «Wenn ich aber sehe, wie zufrieden die Besucher und Standbetreiber am Ende sind, freut es mich riesig.» Neu dieses Jahr sei auch das Kasperlitheater für die kleinen Besucher im Üdikerhuus. «Viele Mütter und Väter sind mit den Kindern um die Mittagszeit nur wegen des Kasperli zum Markt gekommen», so Huber.

