Tischtennis Er kann nicht ohne Ball und Schläger: Peter Matt steht seit vier Jahrzehnten an der Platte Die Limmattaler Tischtennis-Szene ist klein, aber fein. Dies zeigte sich anlässlich des 3.-Liga-Derbys zwischen Urdorf und dem TTC Dietikon-Weiningen. Auch mit von der Partie: Der 55-jährige Dietiker Peter Matt. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.11.2021, 14.13 Uhr

Vergangene Woche war es wieder einmal soweit: Die 3.-Liga-Männerteams von Urdorf und Dietikon-Weiningen trafen sich zum Revierderby. Zwei Stunden dauerte die Begegnung in der Weihermatt-Turnhalle, zehn intensive Partien wurden absolviert – neun Einzel und ein Doppel – und schliesslich siegten die Gäste vom TTC Dietikon-Weiningen mit 6:4. In der Tabelle liegen beide Klubs im Mittelfeld. «Damit sind wir zufrieden», sagt Peter Matt. Der 55-jährige Dietiker ist so etwas wie der Grandseigneur des Limmattaler Tischtennis. Er ist aus dem TTC Dietikon-Weiningen kaum mehr wegzudenken und wird 2022 sein 40-Jahr-Jubiläum an der Platte feiern.

«Leider konnte ich zum Sieg gegen Urdorf nicht allzu viel beitragen», analysiert er nach Spielschluss seine persönliche Leistung. Ein 3:2-Sieg nach Sätzen gegen Daniel Hintermann sowie zwei Niederlagen stehen bei Matt zu Buche. «Die anderen Jungs haben die Partie gerettet», so Matt. Die «anderen Jungs», das sind Christian Zahn und Tobias Kienast. Der 24-jährige Kienast ist nicht nur Spieler bei Dietikon-Weiningen, sondern auch gleich noch Schiedsrichter, Materialwart und Teamcaptain.

Auf Urdorfer Seite war nach der prestigeträchtigen Niederlage im Nachbarduell eine gewisse Enttäuschung spürbar. So hatten sich Captain Gerald Zhang, Severin Durrer und Daniel Hintermann den Abend jedenfalls nicht vorgestellt. Aber nach dem freiwilligen Abstieg aus der 2. Liga aufgrund von Spielerabgängen befindet sich das Urdorfer Fanionteam im Wiederaufbau. Rückschläge sind da unvermeidlich.

Nach dem Spiel ging's auf ein Bier in die Beiz

Niederlagen hin, Siege her – um den Spieltag gebührend ausklingen zu lassen, dislozierten beide Teams vollzählig in eine Beiz und analysierten das Geschehene ausgiebig. «Solche Momente sind es, die ich besonders mag an meinem Sport», sagt Peter Matt. Das freundschaftliche Miteinander nach harten Fights an der Platte, das gesellige Zusammensein nach einer Partie. «Darum bin ich schon seit 39 Jahren im Tischtennis aktiv.»

Als Teenager schloss er sich dem damaligen TTC Dietikon an und blieb seinem Verein – der sich nach einer Fusion im Jahr 2004 in TTC Dietikon-Weiningen unbenannte – treu. Nur einmal ging Matt fremd. «Ich spielte in jüngeren Jahren während fünf Saisons für Regensdorf in der 1. Liga. Bei Dietikon war dies nicht möglich. Aber ich blieb die ganze Zeit immer Mitglied beim TTCD», betont er. Matt hat damals auch die grosse Zeit des Dietiker Frauenteams miterlebt, das in den 1990er-Jahren mit Ilona Knecht an der Spitze den Schweizer-Mannschaftsmeister-Titel geholt hat.

Mittlerweile bäckt man im Verein kleinere Brötchen. Laut Vereinspräsident Andreas Weber ist man zufrieden mit der aktuellen Situation:

«Wir spielen im Mittelfeld der 3. Liga. Ambitionen auf einen Aufstieg haben wir keine, der Sprung wäre zu gross.»

Aktuell zählt der TTC Dietikon-Weiningen 23 Aktive sowie 31 Passiv- und neun Ehrenmitglieder. Weber: «Früher hatten wir sehr viel mehr Mitglieder. Den steten Rückgang konnten wir stoppen und verzeichnen eine leicht steigende Tendenz.» Das Manko: Es ist kein einziger Nachwuchsspieler für den Klub lizenziert. «Das liegt nicht in erster Linie am fehlenden Interesse der Jugendlichen. Sondern daran, dass wir keinen Nachwuchstrainer haben, der genügend Zeit aufbringen kann.»

Beim TTC Urdorf setzt man auch auf die Jugend

Beim 1966 gegründeten TTC Urdorf präsentiert sich die Lage im Nachwuchssektor entspannter. Jugendobmann und Fanionteamspieler Gerald Zhang sagt:

«Mit zehn bis fünfzehn Jugendspielern, die regelmässig ins Training kommen, sind wir gut besetzt. Und dank unserer Jugend-und-Sport-Trainer wollen wir dieses Nachwuchstraining in den nächsten Jahren noch ausbauen.»

Ein Erfolg sei ein Sportcamp gewesen, «in welchem wir 85 Kinder für den Tischtennissport begeistern konnten».

Aktuell zählt der TTC Urdorf rund 35 Aktiv- und 50 Passivmitglieder. Diese Zahl sei seit Jahren einigermassen stabil, so Zhang. Auch Corona und der vorzeitige Saisonabbruch konnten daran nichts ändern. Für die Zukunft wünscht sich Zhang, seit 14 Jahren im Verein, vor allem eines: «Ein Anliegen ist mir die Besetzung des Vorstands. Wie bei vielen anderen Vereinen waren auch bei uns offene Vorstandsfunktionen in den letzten Jahren nur schwer wieder neu zu besetzen.»

Erneute Absage Das Limmattaler Turnier findet auch 2022 nicht statt Anfang Februar 2020 fand in Urdorf die 52. Austragung des bis weit über die Region hinaus bekannten und beliebten Limmattaler Tischtennis-Turniers statt. Rund 100 Spielerinnen und Spieler waren in der Zentrumshalle dabei. Wenig später brach die Coronapandemie über unser Land herein und versetzte auch den Sport in Schockstarre. «Wir hatten Glück, dass wir unser Turnier noch durchführen konnten», blickt Gerald Zhang, Jugendobmann bei Veranstalter TTC Urdorf, knapp zwei Jahre retour. Im vergangenen Winter war – wegen Corona – nichts mit einer Wiederaufnahme des Turniers. Und auch im kommenden Februar wird nicht gespielt. «Aufgrund der aktuellen Lage mit den erschwerten Bedingungen ist der Verein zum Entscheid gekommen, die nächste Durchführung unseres Turniers bis auf weiteres zu vertagen», so Zhang. Ob in Zukunft überhaupt wieder ein Turnier organisiert wird und so die 53. Durchführung doch noch über die Bühne geht, lässt man in Urdorf bewusst offen. (rubu.)