Das aktuelle Stück der Theatergruppe Birmensdorf feiert seine Premiere am Freitag, 24. März, um 20 Uhr im Gemeindezentrum Brüelmatt. Danach wird es am 25. März um 20 Uhr, am 26. März um 13 Uhr und am 31. März um 20 Uhr aufgeführt. Am 30. März um 14 Uhr ist der Senioren-Nachmittag für ältere Menschen aus Birmensdorf und Aesch. Die Vorstellungen enden am Samstag, 1. April, mit der Dernière um 20 Uhr. Tickets können auf der Website des Vereins oder auf jeder Poststelle erworben werden. Auch telefonische Reservierungen sind jeweils montags von 18 bis 20 Uhr unter der Nummer 079 293 68 37 möglich. Es gibt zudem eine Abendkasse.