Tennis Wie ein Orkan im Hochsommer: TC-Weihermatt-Frauen gewinnen 5:1 Der TC Weihermatt Urdorf schaffte den Einzug ins Finalwochenende des NLA-Interclubs doch noch. Am Dienstag überrollten die entfesselten Limmattalerinnen auf eigenem Platz Liganeuling Dählhölzli aus Bern. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 09.08.2022, 19.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trotzte der Hitze und einer N1-klassierten Gegnerin: Weihermatt-Leaderin Jenny Dürst. Valentin Hehli / LTA

Die Ausgangslage war klar: Wollten die Urdorfer Tennisspielerinnen ihre kleine Chance auf eine Teilnahme am Finalwochenende wahren, mussten sie ihre letzte Partie der regulären Saison gegen NLA-Neuling Dählhölzli unbedingt gewinnen. Denn nach drei 2:4-Niederlagen in Folge stand das Team um Trainerin Andrea Dürst mit dem Rücken zur Wand. Ein weiterer Ausrutscher würde das vorzeitige Ende der Interclub-Saison bedeuten. Dürst meinte lakonisch:

«Wir haben das Messer am Hals.»

Und was passierte? In den beiden ersten Einzelpartien legten die Weihermatt-Akteurinnen Gabriela Knutson und Sandy Marti los, als ob der Teufel hinter ihnen her wäre. Beide N2-klassierten Frauen gewannen ihren ersten Satz gegen N3-klassierte Gegnerinnen mit je 6:0. Alles gut also auf der idyllischen Anlage? Ja, das darf man getrost so formulieren.

Hartes Training im Winter für Siege im Sommer

Die ersten drei Einzel gingen klar und deutlich in Rekordzeit an die Urdorferinnen. Nur Teamleaderin Jenny Dürst, 23, lieferte sich in der Nachmittagshitze mit ihrer N1-klassierten Gegnerin, der erst 17-jährigen Tschechin Linda Fruhvirtova, einen längeren Abnutzungskampf. Schliesslich behielt Dürst das bessere Ende für sich und gewann auch das vierte Einzel der Urdorferinnen mit 7:5 und 6:4.

«Das harte Training im Winter hat sich ausbezahlt. Jenny hat fünf Wochen Ausdauer geschuftet, das hilft ihr jetzt in so langen Partien»,

meinte TCW-Trainerin Andrea Dürst – die sichtbar stolze Mutter von Jenny – auf der Stehrampe mit einem Schmunzeln.

Jenny Dürst während ihres Zweisatz-Erfolgs gegen Linda Fruhvirtova. Valentin Hehli Volle Konzentration bei Fiona Ganz. Sie gewann ihr Einzel gegen Angelina Hug problemlos mit 6:2 und 6:1. Valentin Hehli Impressionen von der Partie zwischen dem TC Weihermatt und Dählhölzli Bern. Valentin Hehli Impressionen von der Partie zwischen dem TC Weihermatt und Dählhölzli Bern. Valentin Hehli Impressionen von der Partie zwischen dem TC Weihermatt und Dählhölzli Bern. Valentin Hehli Impressionen von der Partie zwischen dem TC Weihermatt und Dählhölzli Bern. Valentin Hehli Impressionen von der Partie zwischen dem TC Weihermatt und Dählhölzli Bern. Valentin Hehli Impressionen von der Partie zwischen dem TC Weihermatt und Dählhölzli Bern. Valentin Hehli Jenny Dürst während ihres Zweisatz-Erfolgs gegen Linda Fruhvirtova Valentin Hehli

Mit diesen vier Zählern war schon vor dem Beginn der beiden abschliessenden Doppelpartien eines klar: Der TC Weihermatt wird zumindest Rang vier erreichen und damit auch im fünften Jahr seit dem Aufstieg in die NLA um den Meistertitel spielen. Offen war lediglich noch, auf welcher Position die Limmattalerinnen die Qualifikation tatsächlich abschliessen würden. Mit je einem Sieg und einer Niederlage in den Doppeln resultierte schliesslich ein 5:1-Sieg des TC Weihermatt und damit der Sprung in der Rangliste auf Platz drei.

Am kommenden Samstag werden Jenny Dürst und ihre Mitstreiterinnen mit einem guten Gefühl auf der Anlage des LTC Winterthur in den Halbfinal gegen Mail NE steigen. Mit dem Drive, den das Team gegen Dählhölzli an den Tag legte, scheint für die erstarkten Limmattalerinnen alles möglich zu sein. Vor einem Jahr, daran erinnert man sich auf der Weihermatt-Anlage gerne, endete die Interclub-Saison erst im Final. Gegen die überlegenen Grasshoppers war nichts zu machen, der TC Weihermatt feierte den Vizemeistertitel dennoch als grossen Erfolg.

Weihermatt - Dählhölzli 5:1

G. Knutson (N2) s. A. Lanz (N3) 6:0, 6:2

S. Marti (N2) s. K. Moning (N3) 6:0, 6:4

F. Ganz (N2) s. A. Hug (N3) 6:2, 6:1

J. Dürst (N2) s. L. Fruhvirtova (N1) 7:5, 6:4

Ayukawa/Knutson s. Lanz/Hug 6:0, 6:1

Ganz/Marti u. Fruhvirtova/Oprandi 1:6, 3:6



5. und letzte Runde:

Weihermatt Urdorf - Dählhölzli Bern 5:1

Mail NE - Grasshoppers 3:3

Hörnli Kreuzlingen spielfrei

Schlussrangliste (alle 4 Spiele): 1. Grasshoppers 16 Punkte. 2. Mail 15. 3. TC Weihermatt Urdorf 11. 4. Dählhölzli 9. 5. Hörnli Kreuzlingen 9.



Die Teams auf den Rängen 1 bis 4 spielen am 13./14. August am Finalturnier auf der Anlage des LTC Winterthur. Die Halbfinals lauten Mail NE - Weihermatt und Grasshoppers - Dählhölzli Bern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen