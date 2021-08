Tennis Vor dem ersten Heimspiel der NLA-Saison: TC Weihermatt fertigt Chiasso mit 6:0 ab Zwei Spiele, zwei Siege – die Urdorfer NLA-Tennisspielerinnen strotzen vor dem Auftritt vom Sonntag vor den eigenen Fans gegen Mail NE vor Selbstvertrauen.

Ruedi Burkart 07.08.2021, 05.00 Uhr

Problemlos kam Jenny Dürst zu zwei Siegen. zvg

Jetzt ist den Urdorferinnen in der laufenden Interclub-Saison alles zuzutrauen. Nach zwei Auswärtspartien und vor den zwei Heimspielen von morgen Sonntag und dem kommenden Dienstag liegt das Team von Trainerin Andrea Dürst in der fünf Teams umfassenden NLA auf Rang eins. Die Limmattalerinnen totalisieren 10 Punkte sowie ein Satzverhältnis von 21:6, der erste Verfolger Mail NE – der Gegner vom Sonntag – liegt einen Zähler dahinter.

NLA Interclub Chiasso - Weihermatt Urdorf 0:6 Einzel: Linda Salvi (N3) u. Julia Grabher (N1) 2:6, 1:6. Katerina Tsygourova (N3) u. Jenny Dürst (N2) 0:6, 1:6. Samira De Stefano (N3) u. Joanne Züger (N2) 1:6, 1:6. Liriza Selishta (R1) u. Fiona Ganz (N3) 2:6, 0:6.

Doppel: Selishta/Salvi u. Grabher/Dürst 0:6, 3:6. De Stefano/Tsygourova u. Züger/Ganz 0:6, 7:5, 3:10.

Schon jetzt darf festgehalten werden, dass der TC Weihermatt Urdorf erfreulicherweise sein Minimalziel erreicht hat: die Teilnahme am Finalwochenende vom 14./15. August in Winterthur.

«Wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Saison»,

sagt TCW-Trainerin Dürst, «unser Jahresziel, den dritten Rang nach der Qualifikation, sollten wir erreichen.» Jetzt freue man sich auf die beiden Auftritte vor Heimpublikum.

Am Sonntag kommt es nun also zum ersten von zwei Heimspielen auf der Weihermatt-Anlage. Gegner wird ab 12 Uhr der TC Mail aus Neuenburg sein. Ein Team, das es letztes Jahr noch gar nicht gegeben hat. Grund: Die Westschweizerinnen übernahmen den Platz in der Nationalliga A vom TC Zofingen, der sich zurückgezogen hatte. Mail tritt mit einem starken Team an, welches von der ehemaligen Weltnummer 66 Mandy Minella aus Luxemburg angeführt wird. Man darf gespannt sein, wie sich die Urdorferinnen in diesem Spitzenspiel aus der Affäre ziehen werden.