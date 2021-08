Sensation in Urdorf: TC Weihermatt schlägt GC

Tennis TC-Weihermatt-Damen siegen sensationell mit 6:0 gegen die Grasshoppers Zum Abschluss der NLA-Qualifikation gewinnen die Urdorferinnen in der Sommerhitze gegen Favorit GC völlig verdient mit 6:0. Am kommenden Wochenende geht die Interclub-Saison mit den Halbfinals in die Entscheidung. Ruedi Burkart 10.08.2021, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Freude muss raus: TCW-Spielerin Jenny Dürst nach ihrem Sieg gegen Barbara Haas. Bild: Urs Lieberherr

Die Ausgangslage vor der vierten und letzten Qualifikationspartie der Urdorferinnen am Dienstag war klar. Egal, ob sie gegen den grossen Favoriten GC gewinnen oder verlieren würden, zumindest auf Rang drei schliessen die Limmattalerinnen die NLA-Qualifikation ab. Die Teilnahme am Final-Wochenende der besten vier Teams war somit bereits vor dem GC-Spiel in trockenen Tüchern. Weil sie am vergangenen Sonntag trotz grossen Kampf gegen Mail NE mit 2:4 den Kürzeren gezogen haben, war der Sprung ganz nach vorne in der Tabelle realistisch gesehen nicht mehr möglich. Anders die Stadtzürcherinnen. Ihnen reichte ein hoher Sieg in Urdorf, um Mail NE noch abzufangen und aus der Poleposition in den Interclub-Halbfinal gegen den klar schwächeren Tabellenvierten Kreuzlingen zu starten.

TCW-Spielerin Fiona Ganz (rechts) nimmt die Gratulationen von GC-Akteurin Karolina Kozakova entgegen. Bild: Ruedi Burkart

Wie schon im sonntäglichen Spiel gegen die Neuenburgerinnen musste der TC Weihermatt auch am Dienstag gänzlich ohne ausländische Verstärkungen auskommen. Mehr noch: In jeder Partie gegen GC stellten die Urdorferinnen die schlechter klassierten Spielerinnen. TCW-Trainerin Andrea Dürst fasste die ungleiche Ausgangslage kurz und prägnant zusammen:

«Wir sind heute der klare Underdog.»

Da die Halbfinal-Qualifikation bereits sicher sei, könne man nun befreit aufspielen, so die Trainerin weiter.

Die Sensation ist nach den vier Einzelpartien Tatsache

Befreit aufspielen, das taten die Urdorfer Akteurinnen auch. Eine erste Duftmarke setzte Fiona Ganz, die Karolina Kozakova klar in zwei Sätzen besiegte. Ungemein spannend und intensiv präsentierte sich der Dreisatz-Krimi zwischen Urdorfs Joanne Züger und Valentina Ryser. In der grossen Nachmittagshitze rang Züger ihre Kontrahentin schliesslich nieder. Zwei Spiele, zwei Siege. «Das läuft ja ganz gut», meinte TCW-Spielleiter Reto Nigg mit einem Lächeln. Das war, mit Verlaub, leicht untertrieben.

NLA-Interclub TC Weihermatt - Grasshoppers 6:0 Einzel: Jenny Dürst (N2) s. Barbara Haas (N1) 6:2, 4:6, 10:3. Joanne Züger (N2) s. Valentina Ryser (N2) 7:6, 3:6, 10:6. Sandy Marty (N3) s. Céline Naef (N2) 6:7, 6:4, 10:7. Fiona Ganz (N3) s. Karolina Kozakova (N3) 6:3, 6:1.

Doppel: Dürst/Ganz x. Haas/Ryser 6:7, 6:3, 10:7. Züger/Marti x. Naef/Kozakova 7:6, 6:1.

Denn auch Jenny Dürst – gegen die N1-klassierte Österreicherin Barbara Haas – und Sandy Marti gewannen ihre Einzel. «Das ist ja unglaublich», freute sich Klubpräsident Thomas Bosshart. Einen oder oder zwei Einzelsiege habe man erwarten können. Aber gleich deren vier?

Es sollte noch besser kommen. In den anschliessenden Doppelpartien blieben die Urdorferinnen ebenfalls siegreich und schlossen das Kantonalderby mit einem glatten 6:0 ab. Konsequenz: Sie zogen an Tabellenführer Mail NE noch vorbei und schliessen die Qualifikation auf Rang eins ab.

Am Samstag wird um den Meistertitel gespielt

Weiter geht’s für die TCW-Damen am kommenden Wochenende. In Winterthur bestreiten sie am Samstag den Halbfinal gegen Hörnli Kreuzlingen. Bei einem – erwarteten – Sieg geht die Saison tags darauf mit dem Final gegen den Sieger des zweiten Halbfinals GC – Mail NE weiter. Bei einer Niederlage ist die diesjährige Interclub-Kampagne zu Ende. Im Schweizer Tennis wird der dritte Rang zwischen den beiden Halbfinal-Verlierern nicht ausgespielt.