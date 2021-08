Tennis Start in die NLA-Saison ist gelungen: TC Weihermatt gewinnt in Kreuzlingen 4:2 Die Urdorfer Tennisspielerinnen mussten zum Interclub-Auftakt am Bodensee um die Punkte kämpfen. Selbst ein heftiges Gewitter hat sie nicht bremsen können. Ruedi Burkart 04.08.2021, 12.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verlor ihr Einzel und gewann zusammen mit Jenny Dürst im Doppel: Weihermatts Verstärkung aus Österreich, Julia Grabher. zvg

Mit einem verdienten 4:2-Auswärtssieg gegen den TC Hörnli Kreuzlingen kehrte das NLA-Team von Trainerin Andrea Dürst am Dienstagabend zurück ins Limmattal. «Wir haben uns den Erfolg verdient, weil wir nie nachgelassen haben», so Dürst. Im Hinblick auf das grosse Ziel der Urdorferinnen, die Qualifikation für das Finalwochenende der besten vier Teams vom 14./15. August in Winterthur, sind die Zähler Gold wert.

Die Differenz schufen die Urdorferinnen in den Einzelpartien. Jenny Dürst, Joanne Züger und Fiona Ganz gewannen ihre Spiele deutlich in zwei Sätzen. Einzig Urdorfs 25-jährige Österreicherin Julia Grabher musste sich gegen die schlechter klassierte 22-jährige Deutsche Lena Papadakis mit 3:6 und 2:6 geschlagen vom Court. Somit stand die Begegnung nach dem Einzel 3:1 für Urdorf.

Überraschende Niederlage im Doppel

In den beiden Doppelpartien konnten die Limmattalerinnen nicht durchziehen und den angestrebten 5:1-Sieg einfahren. Zwar erfüllten Grabher/Dürst die Pflicht und schwangen gegen das schwächer eingestufte Duo Papadakis/Lüscher nach hartem Kampf in drei Sätzen obenaus. Doch gleichzeitig schlitterte das Urdorfer Paar Züger/Ganz gegen die ebenfalls schlechter klassierten Keller/Hefti in eine nicht eingeplante Dreisatzniederlage.

NLA-Interclub, 1. Runde Hörnli Kreuzlingen – Weihermatt Urdorf 2:4 Einzel:

Lena Papadakis (N2) – Grabher Julia (N1) 6:3/6:2

Nadine Keller (N2) – Jenny Dürst (N2) 0:6/5:7

Sophie Lüscher (N3) – Joanne Züger (N2) 1:6/2:6

Paula Cembranos (N3) – Fiona Ganz (N3) 0:6/1:6



Doppel:

Papadakis/Lüscher – Grabher/Dürst 6:4/4:6/9:11

Keller/Hefti – Züger/Ganz 3:6/7:5/10:4

Apropos schlittern. Die Begegnung musste aufgrund eines heftigen Gewitters während rund eineinhalb Stunden unterbrochen werden. Dann war der himmlische Spuk vorbei, und es wurde weitergespielt. TCW-Trainerin Dürst äusserte sich beeindruckt:

«Die Verantwortlichen haben da einen super Job gemacht. Nach dem Regen waren die Plätze innert kurzer Zeit wieder bestens bespielbar.»

Weiter geht die Interclub-Reise bereits am Donnerstag – Auswärtsspiel in Chiasso. Weil sie mit dem Zug in die Südschweiz fahren, müssen die Limmattalerinnen früh aus den Federn. Die Partie startet um 12 Uhr, zwei Stunden vorher ist Ankunft in Chiasso. Dürst: «Wir fahren morgens um halb acht los.» Das Ziel für die zweite Interclub-Begegnung lautet: Wieder gewinnen, am liebsten höher als 4:2. Dass Titelverteidiger Chiasso heuer nicht zu den besten Teams gehört, zeigte sich bei der 0:6-Niederlage (!) zum Saisonauftakt gegen den TC Mail aus Neuenburg.

Den ersten von zwei Auftritten auf der heimischen Anlage in Urdorf haben die Limmattalerinnen am kommenden Sonntag, wenn sie um 12 Uhr den TC Mail begrüssen.