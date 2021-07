TC Weihermatt mit grossem Ziel vor dem NLA-Start

Tennis Nächste Woche startet die NLA-Saison: Der TC Weihermatt will wieder in die Top 3 Die Urdorfer Tennisspielerinnen starten am kommenden Dienstag in die dritte Interclub-Saison in der höchsten Liga in Folge. Ruedi Burkart 31.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jenny Dürst und ihre Teamkolleginnen stehen ab nächster Woche wieder im Fokus der Tennisfans. Levin Gubler

Noch frisch sind die Erinnerungen an den Sommer 2020. Zum Auftakt der NLA-Saison im Interclub gastierte vor einem Jahr der grosse Meisterschaftsfavorit TC Chiasso auf der idyllischen Urdorfer Anlage. Angereist waren die Südtessinerinnen mit Belinda Bencic, der aktuell erfolgreichsten Schweizer Tennisspielerin. Die Promi-Verstärkung hielt den TC Weihermatt nicht davon ab, Titelverteidiger Chiasso zum Meisterschaftsstart beim 3:3 Punkte abzuzwacken. «Das war eine wunderbare Sache. Für die Spielerinnen und den Verein», blickt Trainerin Andrea Dürst zurück.

Wunderbar verlief auch der restliche Teil der Saison. Der TCW schloss die Qualifikation auf Rang drei ab und durfte somit ans Finalwochenende nach Winterthur reisen. Dort war indes im Halbfinal Schluss nach einer denkbar knappen 3:4-Niederlage gegen Chiasso, welches erneut mit Bencic angetreten war und im Anschluss gegen GC den zweiten Schweizer-Meister-Titel in Folge holte.

Nach zwei Auswärtspartien folgen zwei Heimspiele

Tempi passati. Am kommenden Dienstag geht’s wieder von vorne los. In der fünf Teams umfassenden Nationalliga A bestreiten die Urdorferinnen die ersten beiden Begegnungen auswärts, ehe sie am Sonntag, 8. August, und Dienstag, 10. August, auf heimischem Boden und vor den eigenen Fans antreten dürfen. Spielbeginn ist jeweils um 12 Uhr.

«Nach unserem dritten Rang vor einem Jahr ist klar, dass wir diese Rangierung wieder erreichen wollen»,

Andrea Dürst, Trainerin Tennisclub Weihermatt. Severin Bigler / LTA

blickt TCW-Trainerin Andrea Dürst voraus. Sie steigt in ihre zweite Saison als Trainerin des Urdorfer NLA-Teams und freut sich auf die anstehenden Herausforderungen. «Wir gehen bestens vorbereitet in die Spiele und wollen zeigen, was wir können.»

Der TC Weihermatt zählt diesen Sommer auf die ausländischen Verstärkungen Julia Grabher, eine 25-jährige Österreicherin, und Anna Bondar, eine 24-jährige Ungarin. Grabher scheint in Topform zu sein, sie liegt in der WTA-Einzelrangliste auf Rang 186 und ist damit so gut platziert wie noch nie in ihrer Karriere. Bondar wird aktuell als Weltnummer 236 geführt. Dass diese Spielerinnen nicht umsonst für den TCW das Racket schwingen, versteht sich von selbst.

NLA-Interclub Die Partien der Urdorferinnen Dienstag, 3. August: Hörnli Kreuzlingen auswärts.

Donnerstag, 5. August: Chiasso auswärts.

Sonntag, 8. August: Mail NE daheim.

Dienstag, 10. August: Grasshoppers daheim.

Die Partien starten jeweils um 12 Uhr.



Die Finalrunde der besten vier Teams wird am Wochenende des 14./15. August auf der Anlage des TC Winterthur durchgeführt.

Dank verschiedener Sponsoren und auch finanzieller Unterstützung vom Klub stemmt das TCW-Damenteam ein Budget in der Höhe von rund 20'000 Franken für die diesjährige NLA-Interclub-Kampagne. Ein Haufen Geld, möchte man meinen. «Andere Teams verfügen über bedeutend mehr finanzielle Mittel als wir», erklärt Dürst. Genauer: Der TC Weihermatt weist ein Budget auf, das gerade mal ein Drittel so hoch ist wie jene der Top-Teams.

«Team macht beste Werbung» Seit drei Jahren steht Thomas Bosshart dem 1968 gegründeten TC Weihermatt Urdorf als Präsident vor. «Wichtig ist die geografische Bezeichnung Urdorf im Klubnamen», sagt der Chef der rund 270 Mitglieder. Schliesslich wisse kein Mensch ausserhalb des Limmattals, was oder wo die Weihermatt ist. «Unser NLA-Damenteam macht für den Verein beste Werbung», sagt Bosshart, «da spielt es gar keine Rolle, ob wie letztes Jahr eine Spielerin wie Belinda Bencic auftritt oder eben nicht.» Er selbst freue sich auf die Partien, auf das Zusammensein mit Gleichgesinnten, auf die Spannung. Ein kleiner Makel ist die Tatsache, dass keine eigenen Spielerinnen im Team stehen. Bosshart: «Das ist auf dieser Stufe leider so.» Ohne Verstärkungen, auch aus dem Ausland, gehe es nicht.

Eine Nacht im Hotel liegt finanziell nicht drin

Mit dem Geld muss laut Dürst haushälterisch umgegangen werden. So reisen die Urdorferinnen beispielsweise am kommenden Donnerstag mit dem Zug zum Auswärtsspiel nach Chiasso und kehren direkt nach Spielschluss wieder ins Limmattal zurück. Eine Nacht im Hotel liegt nicht drin. Ein anderes Beispiel für den sorgsamen Umgang mit den Finanzen: Die ausländischen Spielerinnen kommen während der zwei Interclub-Wochen privat unter, auch hier wäre ein Hotel-Aufenthalt viel zu teuer. Allerdings scheint dies den Akteurinnen nicht viel auszumachen. «Im Gegenteil», sagt Dürst, «sie finden es lässig, weil sie so auch in Berührung mit Leuten aus dem Limmattal kommen.»

Die unmittelbare Vorbereitung auf die Interclub-Matches beginnt am kommenden Montag, wenn sich das Team erstmals auf der Urdorfer Anlage trifft. «Dann geht es darum, einen Team-Spirit zu kreieren und ein gutes Gefühl zu bekommen», sagt Dürst. Neben den beiden ausländischen Verstärkungen laufen für den TC Weihermatt Urdorf auch Jenny Dürst, Joanne Züger, Fiona Ganz und Bojana Klincov auf. Im Fokus stehen wird vor allem Jenny Dürst, die 22-jährige Tochter von Trainerin Andrea Dürst. Die N2-klassierte Rechtshänderin hat sich im TCW- Team mittlerweile als Nummer 3 etabliert.

Der Startschuss fiel dank Renato Belotti

Gegründet wurde das Urdorfer Damenteam vor 13 Jahren von Renato Belotti. Der Grandseigneur des Limmattaler Tennis gab im Januar 2020 seinen Abschied bekannt. Im vergangenen Sommer trat Andrea Dürst dessen Nachfolge an. «Mein Herz sagte mir, dass ich das machen muss», äusserte sie sich damals. Dass mit Jenny Dürst ihre eigene Tochter schon rund acht Jahre in Urdorf spielt und im NLA-Team aktiv ist, habe sie zusätzlich motiviert, sagt die Wettswilerin, die selbst schon seit 30 Jahren im Tennisbusiness aktiv ist und beim TC Wettswil die Tennisschule leitet.