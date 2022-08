Tennis Nach der dritten 2:4-Niederlage: Der TC Weihermatt zittert um die Finalrundenteilnahme Die Urdorfer NLA-Tennisspielerinnen sind noch nicht in der Spur. Nach drei Niederlagen in Folge ‒ am Sonntag gab's auf der eigenen Anlage ein 2:4 gegen Hörnli Kreuzlingen ‒ muss am Dienstag gegen Dählhölzli zwingend ein Sieg her. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 07.08.2022, 18.46 Uhr

Nach ihrer Zweisatzniederlage gratuliert Weihermatt-Akteurin Jenny Dürst (rechts) ihrer Bezwingerin Lena Papadakis. Ruedi Burkart

Sie litt, sie kämpfte, sie warf alles in die Waagschale. Angefeuert von den Zuschauern stemmte sich Weihermatts Nummer eins Jenny Dürst auf dem Urdorfer Center-Court mit aller Macht gegen Kreuzlingens deutsche Verstärkung Lena Papadakis und die drohende Niederlage. Doch es half alles nichts. Trotz einer temporären Aufholjagd im zweiten Satz – den ersten verlor Dürst gleich mit 1:6 – blieb am Schluss ein 3:6 und somit eine weitere Zweisatzniederlage des TC Weihermatt an diesem Sonntag. Vor Dürst hatten schon die Japanerin Mana Ayukawa und Sandy Marti ohne Satzgewinn verloren.

«Es läuft nicht gerade nach Wunsch bei uns»,

meinte Weihermatt-Trainerin Andrea Dürst Minuten nach der Niederlage ihrer Tochter trocken. «Jetzt hoffen wir, dass Gabi ihr Einzel gewinnt und wir dann in den beiden Doppeln noch ausgleichen können.» Ebendiese Gabi, Knutson mit Nachname und Urdorfs Verstärkungsspielerin aus Tschechien, hielt mit ihrem klaren Zweisatzerfolg gegen Sophie Lüscher die Hoffnungen der Limmattalerinnen aufrecht.

Es passt bisher wenig zusammen beim TC Weihermatt Urdorf. Immerhin gewann das japanisch-tschechische Doppel Mana Ayukawa (links) und Gabriela Knutson gegen Kreuzlingen in drei Sätzen. Ruedi Burkart

Doch der Wunsch der Chefin nach einem Remis erfüllte sich nicht. Denn in den beiden Doppelpartien taten sich die Gastgeberinnen weiterhin schwer. Beide TCW-Paare verloren den ersten Satz und beide kamen zurück und gewannen den zweiten Durchgang. Aber dann zog auf Platz 2 das Duo Jenny Dürst/Fiona Ganz schliesslich mit 4:6, 6:4 und 5:10 den Kürzeren. Immerhin begrenzte der Dreisatzsieg von Ayukawa/Knutson den Schaden. So gewann der TC Weihermatt immerhin einen zweiten Punkt. Dieser könnte in der Endabrechnung am Dienstagabend noch Gold wert sein.

Bereits am Tag vor dem Heimspiel gegen Kreuzlingen standen die Urdorferinnen im Einsatz. Gegen Titelfavorit Mail NE gab's bei der 2:4-Niederlage in den vier Einzelpartien absolut nichts zu bestellen. «Es war nicht alles schlecht. Aber der Gegner brachte eben mehr Bälle übers Netz», resümierte TVW-Trainerin Andrea Dürst. Allerdings holte Weihermatt mit Erfolgen in den beiden Doppelpartien zwei Punkte.

Am Dienstag folgt das Heimspiel gegen Dählhölzli

In der vierten und letzten Begegnung der NLA-Qualifikation trifft der TC Weihermatt am Dienstag, 9. August, ab 12 Uhr auf den kecken Liga-Neuling Dählhölzli. Ein Selbstläufer wird die Begegnung mit den Frauen aus der Bundeshauptstadt kaum. In den ersten drei Partien holten sie acht Punkte und liegen damit noch vor dem TCW. Bemerkenswertes Detail: Im Sonntagsspiel trotzten sie dem grossen Favoriten Mail NE ein 3:3-Remis ab.

Wollen die Urdorferinnen – immerhin amtierende Vizemeisterinnen – am kommenden Wochenende ans Finalwochenende nach Winterthur fahren, dazu müssen sie mindestens Rang vier erreichen, gibt es am Dienstag nur eines: Nicht nur die Schläger, sondern auch gleich das beste Tennis auspacken und Dählhölzli mit einer Niederlage zurück nach Bern schicken.

Mail NE ‒ Weihermatt Urdorf 4:2

J. Züger (N2) s. J. Dürst (N2) 6:1, 6:3

M. Minella (N1) s. G. Knutson (N2) 6:2, 6:4

C. Perrin (1) s. F. Ganz (N2) 6:2, 6:2

S. Scilipoti (N2) s. S. Marti (N2) 6:1, 6:1

Züger/Granwehr u. Dürst/Ganz 5:7, 1:6

Perrin/Métraux u. Knutson/Ayukawa 5:7, 3:6



Weihermatt Urdorf ‒ Hörnli Kreuzlingen 2:4

M. Ayukawa (N2) u. N. Keller (N2) 2:6, 4:6

S. Marti u. P. Cembranos (N3) 6:7, 5:7

J. Dürst u. L. Papadakis (N2) 1:6, 3:6

G. Knutson s. S. Lüscher (N2) 6:3, 6:1

Ayukawa/Knutson x. Papadakis/Cembranos 5:7, 7:5, 10:5

Dürst/Ganz x. Keller/Hefti 4:6, 6:4, 5:10



Rangliste: 1. Grasshoppers 3 Spiele/13 Punkte. 2. Mail NE 3/12. 3. Hörnli Kreuzlingen 4/9. 4. Dählhölzli 3/8. 5. Weihermatt Urdorf 3/6.

