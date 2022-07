Tennis Mit wenig Geld, aber viel Herzblut: Der TC Weihermatt Urdorf vor der NLA-Saison Nächste Woche starten die Limmattaler Tennisspielerinnen in die NLA-Saison. Trainerin Andrea Dürst ist zuversichtlich, dass die amtierenden Vizemeisterinnen erneut das Finalwochenende erreichen können. So wie stets in den letzten Jahren. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 27.07.2022, 14.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So wollen die Urdorfer Fans Jenny Dürst und Co. diesen Sommer jubeln sehen. Claudio Thoma

Die Bilder des vergangenen Sommers sind immer noch präsent, die Erinnerungen an die beste Saison, welche der TC Weihermatt Urdorf je gespielt hat, noch nicht verblasst.

«Es waren zwei wahnsinnige Wochen. Wir hatten nur vier Spielerinnen und waren, bis auf eine Ausnahme, ohne Ausländerin unterwegs. Aber wir schafften etwas Grosses.»

Wenn Trainerin Andrea Dürst die Saison 2021 Revue passieren lässt, mit einem Jahr Abstand, kommt sie immer noch ins Schwärmen. Ein 6:0-Heimsieg in der Schlussrunde der regulären Saison gegen die Grasshoppers, Einzug ins Finalwochenende als Gruppensieger, Qualifikation für den Final – es waren viele Höhepunkte dabei. Dass schliesslich das Endspiel gegen GC mit 0:4 verloren ging, war zwar schade. «Aber wir verspürten nach dieser Saison eine extreme Freude», sagt Dürst.

Freude hin, Silbermedaille her, dass der TCW auch diesen Sommer ein NLA-Team stellen wird, war lange Zeit unsicher. So mochte Thomas Bosshart, seit vier Jahren Klubpräsident, direkt nach dem grossen Erfolg noch nicht in die Zukunft schauen. Er sagte damals auf Anfrage:

«Eine Interclub-Saison kostet, obwohl sie gerade mal zwei Wochen dauert, viel Geld. Während die grossen Vereine dafür einen mittleren fünfstelligen Betrag budgetieren, ist es beim TCW immerhin eine kleine fünfstellige Summe.»

Erst im Oktober 2021 konnte Trainerin Andrea Dürst Entwarnung geben: «Wir werden im Sommer 2022 erneut in der NLA antreten.» Die Suche nach Sponsoren gestaltete sich erwartungsgemäss schwierig. Doch nun ist das Budget erstellt, fünf Spielerinnen haben zugesagt, darunter auch zwei Ausländerinnen. «Wir haben kaum 20’000 Franken zur Verfügung für diese Saison. Da jonglieren andere Teams mit viel grösseren Beträgen», sagt Dürst.

Jenny Dürst bleibt die Leaderin

Aushängeschild des Teams wird einmal mehr Jenny Dürst (N2) sein, die 23-jährige Tochter der Trainerin. Jüngst sorgte sie für Furore, als sie bei einem mit 60’000 Dollar dotierten Turnier in Bilbao bis ins Endspiel stürmte. Mit diesem Erfolg machte Jenny Dürst auch gleich noch einen grossen Satz in der WTA-Weltrangliste und wird nun auf Position 374 geführt. Des Weiteren tragen folgende Akteurinnen das Weihermatt-Dress: Fiona Ganz (N2), Sandy Marti (N2), Jessica Crivelletto (R1) sowie die beiden Ausländerinnen Gabriela Knutson (CZE, N2) und Mana Ayukawa (JPN, N2).

Fiona Ganz startet auch in dieser Saison für den TC Weihermatt Urdorf. Claudio Thoma

Nicht mehr mit dabei sein wird Joanne Züger, letztes Jahr eine der Leistungsträgerinnen. Aus finanziellen Gründen, wie TCW-Trainerin Dürst sagt, habe sich die 21-Jährige entschieden, heuer für den TC Mail aus Neuenburg die NLA-Saison zu bestreiten. «Schade, aber das ist nun mal so.» Auf die Frage, ob ihre Tochter Jenny auch schon Abwerbungsversuchen von anderen Klubs widerstehen musste, sagt Mama Dürst mit einem Schmunzeln: «Bisher noch nicht. Ich glaube, alle wissen, dass das nichts bringen würde.»

Auch Sandy Marti ist erneut im Dress des TC Weihermatt Urdorf aktiv. Claudio Thoma

Weil der TC Weihermatt in der ersten Runde vom kommenden Dienstag spielfrei hat – es haben sich nur fünf Teams für die NLA-Saison angemeldet – stehen danach innert sechs Tagen alle vier Qualifikationspartien an. Ein Nachteil? «Nein, das würde ich so nicht sagen», erklärt Andrea Dürst, «alle Spielerinnen sind Profis. Die sind es sich gewohnt, mehr oder weniger täglich auf dem Platz zu stehen.» Erstmals wird sich das Team am kommenden Mittwoch treffen, also erst einen Tag vor dem Auftakt auswärts gegen die Grasshoppers. Dürst: «Wir werden uns zusammensetzen, den Teamgeist fördern und versuchen, in einen guten Mood zu kommen.»

Realistische Ziele trotz Supersaison 2021

Wer in der Vorjahressaison Zweiter wurde und die beiden vorangegangenen Meisterschaften jeweils auf Rang drei beendete, für den kann es eigentlich nur ein Ziel geben. Doch Andrea Dürst warnt vor übertriebener Erwartungshaltung bei den Fans: «Wir müssen realistisch bleiben. Die Qualifikation für das Finalwochenende in Winterthur ist ein erstes Ziel. Dort kann dann alles passieren.»

Andrea Dürst, Trainerin des TC Weihermatt Urdorf. Severin Bigler

An den beiden finanziell deutlich bessergestellten Klubs Mail NE und GC wird heuer kaum vorbeizukommen sein. Gegen Hörnli Kreuzlingen und Aufsteiger Dählhölzli Bern jedoch sind zwei Siege programmiert. Die Bernerinnen spielen diesen Sommer in der höchsten Liga, weil mit dem TC Lido Luzern der NLB-Gruppensieger dankend auf den Aufstieg in die höchste Spielklasse verzichtet hatte.

Die Partien des TC Weihermatt

Donnerstag, 4. August: Grasshoppers – TCW, 12 Uhr.

Samstag, 6. August: Mail NE – TCW, 11 Uhr.

Sonntag, 7. August: TCW – Hörnli Kreuzlingen, 12 Uhr.

Dienstag, 9. August: TCW – Dählhölzli Bern, 12. Uhr.



Finalwochenende: 13./14. August auf der Anlage des LTC Winterthur.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen