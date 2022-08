Tennis Keine Finalqualifikation wie 2021: Der TC Weihermatt verpasst Exploit Die Limmattaler NLA-Tennisspielerinnen verlieren ihren Halbfinal gegen den neuen Schweizer Vizemeister TC Mail aus Neuenburg mit 2:4. Dennoch ist man in Urdorf mit der Interclub-Saison 2022 durchaus zufrieden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.08.2022, 18.50 Uhr

Ihr Sieg nützte im Endeffekt wenig: Das Weihermatt-Duo Mana Ayukawa und Gabi Knutson gewann sein Doppel. Urs Lindt/Freshfocus

Mit einer Niederlage ist am vergangenen Samstagabend die diesjährige Interclub-Saison für die NLA-Frauen des TC Weihermatt Urdorf zu Ende gegangen. Im mit Spannung erwarteten Halbfinal gegen den TC Mail verloren die Limmattalerinnen auf der Anlage des LTC Winterthur mit 2:4. Eine Überraschung ist diese Niederlage gegen die auf praktisch jeder Position besser besetzten Neuenburgerinnen nicht. Weihermatt-Trainerin Andrea Dürst sagt denn auch im Rückblick:

«Wir haben alles gegeben und eine gute Partie gezeigt. Aber mit unseren finanziellen Möglichkeiten dürfen wir nicht mehr erwarten.»

Rang drei in der regulären NLA-Saison und damit die Qualifikation für das Finalwochenende sei in etwa der Anspruch, den Urdorf als vergleichsweise kleiner Verein in der obersten Liga haben dürfe.

Trotz «Supermatch» reichte es nicht für den Final

In den vier Einzelpartien des Halbfinals vom Samstag bekamen die TCW-Frauen ihre Grenzen aufgezeigt. So verlor Weihermatts Nummer 1 Jenny Dürst gegen ihre letztjährige Teamkollegin Joanne Züger klar in zwei Sätzen. Dank einem «Supermatch» (Zitat Andrea Dürst) und einem Dreisatzsieg der japanischen Weihermatt-Verstärkungsspielerin Mana Ayukawa gegen Mandy Minella retteten sich die Urdorferinnen gerade noch in die beiden Doppel.

Dort war nach der Niederlage des TCW-Duos Ayukawa/Knutson gegen Perrin/Yerolymos die Sache klar – Weihermatt lag mit 1:4 zurück und hatte keine Chance mehr auf die Finalqualifikation. Deshalb wurde die noch laufende zweite Doppelpartie nicht mehr zu Ende gespielt.

Jenny Dürst: Im Halbfinal war Weihermatts Leaderin ratlos. Urs Lindt/Freshfocus

Die Meisterschaftskampagne 2022 ist also zu Ende. Zwei intensive Wochen sind vorbei. Was bleibt? «Wir dürfen aus meiner Sicht zufrieden sein», bilanziert Trainerin Dürst, «letzte Saison ist alles aufgegangen und wir schafften es in den Final. Diesmal reichte es nicht ganz. Trotzdem: ein grosses Kompliment an mein Team.»

Trotz Out im Halbfinal zeigten die Weihermatt-Akteurinnen begeisternde Auftritte. Von links nach rechts: Mana Ayukawa, Gabriela Knutson, Jenny Dürst, Nina Stadler (Captain Stellvertreterin), Fiona Ganz, Andrea Dürst (Trainerin und Captain) und Sandy Marty. Valentin Hehli

Ob der TC Weihermatt auch im Sommer 2023 ein NLA-Team stellen wird, ist derzeit noch offen. «Dieses Thema werden wir in den nächsten Wochen behandeln», sagt Dürst, «im Klub und auch innerhalb der Familie.» Apropos: Weihermatt-Leaderin und Profispielerin Jenny Dürst ist die 23-jährige Tochter der Trainerin und visiert in nächster Zeit den Sprung in die Top 300 der WTA-Rangliste an.

GC-Frauen zum 39. Mal Schweizer Meisterinnen

Im Final der Schweizer Meisterschaft standen sich die Grasshoppers und der TC Mail gegenüber. Die Stadtzürcherinnen machten mit dem Weihermatt-Bezwinger kurzen Prozess und holten sich mit einem 4:2-Erfolg den bereits 39. Titel der Klubgeschichte.

