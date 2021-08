Tennis Es war eine klare Niederlage – doch das Team darf stolz sein: Der TC Weihermatt wird Vizemeister Die Urdorfer Tennisspielerinnen müssen sich im Final des NLA-Interclub den übermächtigen Grasshoppers beugen. Ruedi Burkart 16.08.2021, 05.00 Uhr

Während sich die GC-Damen über den Titelgewinn freuen, verlässt Weihermatts Nummer 1, Jenny Dürst (dunkles Dress), mässig begeistert den Court. Claudio Thoma

Von der am Sonntag zu Ende gegangenen NLA-Saison wird man auf der idyllischen Urdorfer Weihermatt-Anlage noch lange sprechen – und dies mit gutem Grund. Denn nach zwei dritten Rängen in den Vorjahren schafften die Limmattaler Tennisspielerinnen heuer den Sprung in den Interclub-Final. Dort war Gegner GC jedoch zu stark. Über den zweiten Schlussrang darf sich das Team von Trainerin Andrea Dürst dennoch freuen und auch stolz auf die wunderbaren Leistungen sein, welche man in den vergangenen zwei Wochen auf den Court zaubern konnte.

Mit Ach und Krach schafften die Urdorferinnen am Finalwochenende in Winterthur gegen Aussenseiter Hörnli Kreuzlingen den Sprung in den Final. Dort jedoch war dann Schluss mit lustig. Gegen die Damen von GC – gegen welche sie zum Abschluss der NLA-Qualifikation noch 6:0 gewinnen konnten – war schon nach den vier Einzelpartien alles gelaufen. Jenny Dürst, Fiona Ganz, Joanne Züger und Sandy Marti verloren allesamt ihre Partien – Weihermatt lag entscheidend mit 0:4 nach Siegen hinten. Und weil damit die Sache definitiv entschieden war, wurden die beiden abschliessenden Doppelpartien gar nicht mehr gespielt.

Trotz der klaren Niederlage zum Ende einer über Erwarten starken Saison überwog bei den Urdorfer Verantwortlichen die Freude über das Erreichte. Vereinspräsident Thomas Bosshart rapportierte:

«Wir sind sehr stolz auf das Team, das war ganz grosser Sport.»

Man dürfe nicht vergessen, dass beispielsweise die GC-Damen auf jeder Position immer eine Klasse besser besetzt seien. Zudem: Der TC Weihermatt musste ohne ausländische Verstärkungen antreten. So ist es natürlich ein schwieriges Unterfangen, ein so top bestücktes Team wie jenes der Stadtzürcherinnen zu besiegen. «Nochmals: Das Team hat absolut sensationell gespielt», so Bosshart.

Finaleinzug gegen Hörnli in extremis geschafft

Dass die Urdorferinnen gestern Sonntag im Finale des Interclubs standen, war tags zuvor lange Zeit alles andere als sicher. Im Halbfinal taten sich die Limmattalerinnen gegen Aussenseiter Hörnli Kreuzlingen sehr schwer. Nach den ersten beiden Einzel lagen sie zwar mit 2:0 in Front, doch vor den Doppelpartien war die Partie wieder ausgeglichen.

Und auch die beiden Doppel brachten keine Entscheidung, sodass ein Tie-Break über den Einzug ins Endspiel entscheiden musste. Und auch dieses – welches auf Weihermatt-Seite vom Duo Züger/Marti bestritten wurde – musste in die Verlängerung, sprich Champion’s Tie-Break. Erst dort lösten die Urdorferinnen schliesslich das ­Ticket für die erstmalige Finalteilnahme.

Und wie geht es in Zukunft weiter? Nach zwei dritten Rängen und einem zweiten Platz wäre die Zielsetzung für den kommenden Sommer eigentlich logisch. «Wir werden sehen. Jetzt geniessen wir erst einmal diesen zweiten Platz», liess sich Klub-Boss Bosshart am gestrigen Abend noch nicht in die Karten schauen.