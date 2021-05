Tennis Er war früher Profispieler, jetzt führt Dominik Strub-Tiedt den TC Geroldswil in die Zukunft Der 38-jährige Präsident des TCG freut sich auf den Start in die Interclub-Saison. Er schwingt bei Geroldswils Herren 35plus das Racket. Ruedi Burkart 29.05.2021, 04.00 Uhr

«Jetzt liegt es an uns zu schauen, dass die Neumitglieder bleiben»: Dominik Strub-Tiedt, Chef des TC Geroldswil. Alex Spichale

Auf seiner Klub-Website wirbt der TC Geroldswil unter anderem mit dem Spruch, dass seine Anlage mit den vier Sandplätzen in einem Naturschutzgebiet liegt und «eine der schönsten Tennisanlagen im ganzen Limmattal ist». Da ist durchaus etwas dran.

Würde während unseres Gesprächs mit Klub-Präsident Dominik Strub-Tiedt nicht eine Regenfront nach der anderen vorbeiziehen, man könnte sich tatsächlich fast schon ein wenig in den Ferien wähnen. «Wir sind stolz auf unsere Anlage», sagt Strub-Tiedt. Auch er weiss: In der heutigen Zeit würde ein solches Bauvorhaben an einem Ort wie diesem nie und nimmer bewilligt werden.

Die «Tennis-Boomer» brauchen eine Anlage

Das war Mitte der 1970er-Jahre noch anders gewesen. Tennis boomte damals auf der ganzen Welt, Klubs schossen auch in der Schweiz wie Pilze aus dem Boden und brauchten geeignete Anlagen. In Geroldswil tat sich eine Gruppe Enthusiasten zusammen und trieb die Gründung eines eigenen Vereins voran.

Am 21. Juni 1976 war es schliesslich so weit. Rund 140 Personen nahmen an der Gründungsversammlung im Geroldswiler Gemeindesaal teil, der erste Präsident des Tennis-Clubs Geroldswil hiess Jürg Marti. Bemerkenswertes Detail: Involviert in die Gründung des TCG waren auch Klaus und Heidi Tiedt, die Eltern des jetzigen Präsidenten Dominik Strub-Tiedt.

Dominik Tiedt als Teenager in den späten 1990er-Jahren.

Logisch also, dass Klein Dominik auch das Tennis-Racket schwang? «Nein, nicht unbedingt», sagt Strub-Tiedt und lacht, «ich war ein begeisterter Fussballer bei den Junioren des FC Dietikon. Martin Cincera (der heutige Präsident des FC Uitikon, Anmerkung der Redaktion) war mein erster Trainer, er machte das ganz toll.» Irgendwann zog es Dominik dann doch ein paar Meter weg von der Dornau hin­über auf die Anlage des Tennisklubs.

So titelte das Limmattaler Tagblatt in den späten 1990er-Jahren. Ruedi Burkart

Dass er Talent hatte, war schnell einmal klar. Sieg mit 15 Jahren an der Ostschweizer Junioren-Meisterschaft, Schweizer Vizemeister in der U18-Kategorie, Besuch des Sportgymnasiums in Davos Ende der 1990er-Jahre – es ging aufwärts mit der Karriere des Dominik Tiedt.

Mit 21 Jahren war der Profi-Traum ausgeträumt

Zum Durchbruch reichte es dann aber doch nicht. 2003, im Alter von 21 Jahren, zog der Geroldswiler einen Schlussstrich unter die Karriere als Tennisspieler. Notabene nach einem Jahr als Profi in Barcelona. Warum?

«Ich musste mir eingestehen, dass ich im Sport nicht weiterkomme. Den Willen hatte ich, aber die Resultate stimmten nicht mehr.»

Strub-Tiedt trieb seine berufliche Karriere voran. Er studierte an den Universitäten Zürich und St. Gallen Volkswirtschaftslehre und Business Engineering, schloss das Studium ab und arbeitet nun als Transformation Consultant bei einer Unternehmensberatung in Bern und Zürich. Im Alter von 24 Jahren nahm er zudem für die FDP Einsitz im Geroldswiler Gemeinderat und blieb dort während sechs Jahren.

Nach einer langen Zeit fern des Courts fand der zweifache Familienvater vor kurzem wieder zurück zu seiner alten Liebe, dem Tennis. Seit Oktober letzten Jahres leitet er als Präsident die Geschicke des TC Geroldswil, zudem ist er im Regionalverband Zürich mit seinen 20000 Mitgliedern zuständig für die Förderung von rund 6500 Juniorinnen und Junioren. Und für die Herren 35plus des TCG schwingt er in der heute Samstag startenden Interclub-Saison das Racket. Er sagt schmunzelnd:

«Bei uns ist das gemütliche Zusammensitzen vor und vor allem nach den Partien mindestens ebenso wichtig wie die Resultate auf dem Platz.»

Das vergangene Coronajahr hat im TC Geroldswil keine negativen Spuren hinterlassen – im Gegenteil. Dank einer Aktion von Swiss Tennis, zu dessen 125-Jahr-Jubiläum jedes Neumitglied für das erste Vereinsjahr gerade mal 125 Franken bezahlen muss, stieg der Mitgliederbestand um 30 Personen auf aktuell 173. Normalerweise kostet ein Schnupper-Vereinsjahr beim TC Geroldswil 300 Franken. «Das ist uns natürlich sehr entgegengekommen», sagt Dominik Strub-Tiedt.

Wie nachhaltig die ganze Sache ist, wird sich zeigen. Strub-Tiedt: «Jetzt liegt es an uns Tennisklubs, zu schauen, dass diese Neumitglieder langfristig bleiben.»