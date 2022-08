Tennis Der TC Weihermatt Urdorf verliert zum NLA-Start gegen GC Die Limmattalerinnen müssen sich den Favoritinnen mit 2:4 geschlagen geben. Schon am Samstag geht's weiter. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.08.2022, 19.06 Uhr

Sandy Marti gewann ihre Einzelpartie gegen Valentina Ryser mit 7:6, 7:5. Claudio Thoma (8. August 2021)

Am bisher heissesten Tag des Jahres lieferten sich die beiden letztjährigen Finalisten eine ungemein spannende Begegnung. 2:2 nach Siegen stand die Partie zwischen dem amtierenden Meister Grasshoppers und Herausforderer Weihermatt nach den vier Einzelpartien. Dann gingen die Stadtzürcherinnen mit 3:2 in Führung, weil ihr N1-klassiertes Doppel Ylena In-Albon/Dalila Jakupovic gegen die N2-klassierten Urdorferinnen Jenny Dürst/Mana Ayukawa mit 6:4 und 6:1 gewann. Und weil schliesslich auch das zweite GC-Doppel erfolgreich war – Céline Naef (N1)/Nicole Gadient (N3) siegten gegen Gabriela Knutson (N2)/ Fiona Ganz (N2) mit 5:7, 6:2, 10:4 – blieb der ganz grosse Urdorfer Wurf aus.

Auf die Frage, ob sie dem Sieg nachtrauere oder sich über die beiden Punkte freuen könne, meinte Weihermatt-Trainerin Andrea Dürst: «Wir freuen uns über die beiden Punkte, ganz klar. Es war eine Topleistung von allen. Wir haben beispielsweise zwei ganz starke Einzel gesehen, Jenny und Sandy haben absolut verdient gewonnen.» Und wenn dann in den beiden Doppelpartien noch ein wenig Glück hinzugekommen wäre – ja, dann ...

«Wir haben GC ein wenig nervös machen können. Das ist gut»,

resümiert Dürst mit einem Lächeln. Und denkt dabei wohl bereits an eine mögliche zweite Begegnung in dieser Saison am Finalwochenende. Nach der Hitzeschlacht vom Donnerstagnachmittag steht am Freitag neben einem Vormittagstraining auch ein lockerer Nachmittag auf dem Programm. «Die Spielerinnen sollen sich ausruhen, schliesslich geht die Saison bald wieder weiter», so Trainerin Dürst.

Am Sonntag folgt das erste Heimspiel gegen Hörnli

In der Tat. Für die Urdorferinnen geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nur 48 Stunden nach dem GC-Match treffen sie am Samstag um 11 Uhr auswärts auf Meisterschaftsfavorit TC Mail. Dannzumal gibt es ein Wiedersehen mit der letztjährigen Teamkollegin Joanne Züger, die jetzt am Neuenburgersee spielt. Den mit Spannung erwarteten ersten Auftritt vor den eigenen Fans werden die TC-Weihermatt-Akteurinnen am Sonntag, 7. August, haben. Ab 12 Uhr treffen sie auf ihrer idyllischen Anlage auf den TC Hörnli Kreuzlingen. Es wird die Reprise sein des letztjährigen Halbfinals, welchen die Limmattalerinnen knapp zu ihren Gunsten entscheiden konnten.

GC – TC Weihermatt Urdorf 4:2

Jakupovic (N1) s. Ayukawa (N2)2:0

Ryser (N2) u. Marti (N2)0:2

In-Albon (N1) u. Dürst (N2)1:2

Naef (N1) s. Knutson (N2)2:0

Naef/Gadient (N3) s. Knutson/Ganz (N2) 2:1

In-Albon/Jakupovic s. Dürst/Ayukawa 2:0

