Tennis Bittere Premiere für den TC Weihermatt: 2:4-Niederlage gegen Favorit Mail NE Die NLA-Tennisspielerinnen unterliegen im ersten Interclub-Heimspiel der Saison dem TC Mail NE mit 2:4. Morgen gehts weiter mit dem nächsten Heimauftritt, diesmal gegen die Grasshoppers. Ruedi Burkart 08.08.2021, 19.25 Uhr

Am Schluss blieb nur der Frust. Jenny Dürst verlor den Abnützungskampf gegen Favoritin Mandy Minella in zwei Sätzen. Claudio Thoma

Sie kämpfte, sie haderte, sie schrie – es half alles nichts. Auch die Anfeuerungsrufe des begeistert mitgehenden Publikums brachten nicht die erhoffte Wirkung. Jenny Dürst, die 22-jährige N2-klassierte Urdorfer Teamleaderin, verlor ihr Spiel auf dem Centre Court gegen die Luxemburgerin Mandy Minella in zwei äusserst hart umkämpften Sätzen mit 6:7 und 6:7.

Fiona Ganz gewann ihr Einzel locker mit 6:0 und 6:2 in zwei Sätzen. Claudio Thoma

Besonders bitter: Im zweiten Satz befand sich Dürst auf bestem Weg, die Partie auszugleichen. Doch nach einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung ging plötzlich lange Zeit gar nichts mehr. Die routinierte Verstärkungsspielerin des TC Mail machte Punkt um Punkt und zog ihr Ding schliesslich durch.

Nur Fiona Ganz gewann ein Einzel für den TCW

Vor den beiden Doppelpartien lag der TC Weihermatt bereits mit 1:3 nach Siegen hinten. Nur Fiona Ganz (N3) vermochte ihre Partie zu gewinnen, sie deklassierte die Neuenburgerin Svenja Ochsner (N2) förmlich mit 6:0 und 6:2.

Zuschauer beobachten Jenny Dürst während ihrem grossen Fight gegen Mandy Minella. Claudio Thoma Jenny Dürst gratuliert Mandy Minella zum Zweisatzsieg. Claudio Thoma Jenny Dürst in Aktion. Claudio Thoma Joanne Züger in Aktion. Claudio Thoma Zahlreiche Zuschauer beobachten Joanne Züger. Claudio Thoma

In den beiden Doppelpartien gabs je einen Sieg pro Klub. Auf Urdorfer Seite gewann das Duo Jenny Dürst und Sandy Marti in zwei Sätzen. Joanne Züger und Fiona Ganz gingen in drei Sätzen leer aus.

NLA-Interclub Weihermatt - Mail NE 2:4 Einzel: Jenny Dürst (N2) u. Mandy Minella (N1) 6:7, 6:7. Joanne Züger (N2) u. Conny Perrin (N1) 5:7, 2:6. Sandy Marti (N3) u. Sebastianna Scilipoti (N2) 5:7, 6:0, 8:10. Fiona Ganz (N3) s. Svenja Ochsner (N2) 6:0, 6:2.



Doppel: Jenny Dürst/Sandy Marti s. Conny Perrin/Svenja Ochsner 6:1, 7:6.

Joanne Züger/Fiona Ganz u. Sebastianna Scilipot/Marie Mettraux 3:6, 6:3, 4:10.

Ausgerechnet im gestrigen schwierigen Heimspiel gegen Mail musste der TC Weihermatt auf die österreichische Verstärkung Julia Grabher verzichten. «Julia hat Probleme wegen einer Handverletzung», verriet Trainerin Andrea Dürst vor dem ersten Ballwechsel des Tages. So stieg ihre Tochter Jenny zur temporären Nummer 1 des Teams auf. Dies auch, weil die ursprünglich als Verstärkung verpflichtete Ungarin Anna Bondar heuer trotz Zusage nicht für den Urdorfer Klub spielen wird. «Sie ist an Turnieren unterwegs», sagte TCW-Klubpräsident Thomas Bosshard lakonisch.

Des Präsidenten grosse Zufriedenheit

Spektakuläre Ballwechsel hin, spanende Partien her – in erster Linie war die gestrige Heimpartie des TC Weihermatt ein grosses Sportfest mit erfreulich vielen Zuschauern auf der Anlage. Wohl gegen 200 gut gelaunte Zaungäste sahen sich die Partien an. TCW-Boss Bosshart:

«Wir sind mit dem Publikumsaufmarsch sehr zufrieden. Die Stimmung ist gut, das Wetter passt.»

Weiter geht die diesjährige Interclub-Kampagne der Urdorferinnen bereits morgen Dienstag mit einem weiteren Heimspiel. Um 12 Uhr treten die Limmattalerinnen gegen die Damen der Grasshoppers an. «Das wird wieder eine ganze grosse Herausforderung für uns sein», blickte TCW-Trainerin Andrea Dürst am Sonntagabend bereits voraus. Den krönenden Abschluss findet die NLA-Saison 2021 am kommenden Wochenende, wenn in Winterthur das Finalwochenende ansteht. Sollten die Weihermatt-Damen das samstägliche Halbfinale gewinnen, würde ihnen am Sonntag gar die Chance zum erstmaligen Gewinn des Schweizer Meistertitels winken.