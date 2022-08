Tennis Ausgerechnet gegen Meister GC: Der TC Weihermatt Urdorf startet in die NLA-Saison Mit einem Auswärtsspiel gegen die Grasshoppers steigen die Spielerinnen des TC Weihermatt Urdorf am Donnerstag in die NLA-Saison. Es ist die Finalreprise von 2021. Ruedi Burkart 03.08.2022, 16.54 Uhr

Jenny Dürst und ihre Teamkolleginnen greifen in die NLA-Saison ein. Claudio Thoma (8. August 2021)

Die Partie gegen den amtierenden Meister beginnt um 12 Uhr. «Wir werden voraussichtlich komplett antreten können», sagt TCW-Trainerin Andrea Dürst. In der vergangenen Saison erlebten die Limmattalerinnen gegen die Stadtzürcherinnen die volle Bandbreite der Emotionen. Zum Abschluss der Qualifikation gewannen sie vor begeistertem Heimpublikum gleich mit 6:0. Doch am darauffolgenden Finalwochenende in Winterthur war nichts mehr mit Jubeln – 0:4-Niederlage im Endspiel um die Schweizer Meisterschaft.