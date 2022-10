Tennis Alles klar in Urdorf: Der TC Weihermatt spielt auch 2023 in der Nationalliga A Eineinhalb Monate nach Saisonschluss ist es definitiv: Das Damenteam des Tennisclubs Weihermatt Urdorf wird auch im kommenden Sommer die NLA-Saison bestreiten. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 02.10.2022, 13.27 Uhr

So präsentierte sich das NLA-Team des TC Weihermatt Urdorf im vergangenen Sommer. Von links nach rechts: Mana Ayukawa, Gabriela Knutson, Jenny Dürst, Nina Stadler (Coach), Fiona Ganz, Andrea Dürst (Trainerin) und Sandy Marty. Valentin Hehli (9. August 2022)

Man habe das Fortbestehen des Teams in der vergangenen Woche beschlossen, meldet Andrea Dürst. «Wir freuen uns auf eine weitere Saison in der höchsten Liga», sagt die Trainerin auf Anfrage.

Die Urdorferinnen werden auch im nächsten Jahr keine grossen finanziellen Sprünge machen können. Dürst, sie bleibt Chefin des Teams: «Wir haben unser Budget beisammen. Aber es ist im Vergleich zu denen von anderen Klubs sehr tief.» Fragen zur Zusammensetzung des Kaders könne man noch nicht beantworten, so die Trainerin weiter. Aber klar sei immerhin, dass ihre 23-jährige Tochter Jenny Dürst (WTA 332) erneut für Weihermatt spielen wird. Und voraussichtlich auch Fiona Ganz. Ebenfalls an Bord bleibt Nina Stadler als Coach.

Thomas Bosshart, Präsident des TC Weihermatt, freut sich darüber, dass «auch im nächsten Sommer Superteams bei uns auf der Anlage spielen werden». Dank den NLA-Partien kämen viele zusätzliche Leute auf die idyllische Anlage. «Es ist immer schön, wenn Stimmung bei uns herrscht.» In der vergangenen Saison qualifizierten sich die Weihermatt-Spielerinnen wie in den vergangenen Jahren üblich für das Final-Wochenende in Winterthur. Dort verloren sie ihren Halbfinal gegen den TC Mail. Im Sommer 2021 schafften es die Limmattalerinnen bis ins Endspiel und wurden erst dort von den übermächtigen Grasshoppers gestoppt.

