Schlieren/Oberengstringen «Wie isst man einen Elefanten? Einfach Stück für Stück»: Nach 34 Jahren beim TCS Zürich geht Geschäftsführer Reto Cavegn in Pension Nach 34 Jahren als Geschäftsführer des TCS Zürich tritt Reto Cavegn ab. Mit seiner Zürcher TCS-Sektion kann er auf viele Veränderungen zurückblicken. Carmen Frei 02.05.2021, 05.00 Uhr

Reto Cavegn geht als Geschäftsführer der Sektion Zürich des TCS in den Ruhestand. Das Thema Mobilität wird ihn aber weiterhin beschäftigen. Severin Bigler

Reto Cavegn war für den TCS Zürich eine prägende Figur. Aber nicht nur für den TCS: Als Achtzehnjähriger war er Mitbegründer der Jungfreisinnigen der Stadt Zürich, von 1995 bis 2006 sass er für die FDP im Zürcher Kantonsrat und von 2006 bis 2011 war er Gemeindepräsident von Oberengstringen. Nachfolger des umtriebigen Geschäftsführers beim TCS Zürich wird Andreas Häuptli.

Sie sind schon 34 Jahre Geschäftsführer des TCS Zürich. Ein Geschäftsführer, der so lange dabei ist – gehören Sie damit zu einer aussterbenden Art?

Reto Cavegn: Es ist nicht unbedingt Alltag. Der Job hat sich ausserdem völlig verändert. Wir haben an der Alfred-Escher-Strasse angefangen mit sechs Mitarbeitenden, heute zählt der TCS Zürich rund 40 Mitarbeitende. Ich durfte in den 34 Jahren vier Mobilitätszentren aufbauen. Volketswil als Hauptsitz, das zweite in Schlieren und das dritte in Neftenbach. Daneben konnte ich politisch tätig sein, sei dies in der Exekutive in der Gemeinde Oberengstringen oder als Kantonsrat.

Als Gemeindepräsident von Oberengstringen traten sie verfrüht zurück. Wären Sie immer noch aktiv in der Politik, wenn dies anders verlaufen wäre?

Es ist schwierig zu sagen. Ich bin im Herbst 1989 nach Oberengstringen gezogen. Im Frühling 1990 wurde ich Gemeinderat, war Feuerwehrvorstand, Polizeivorstand. So lernte ich auf einen Schlag das ganze Dorf kennen. Die Gemeinde ist dann eine begehbare Traktandenliste. Wenn ich unterwegs war, entdeckte ich, was alles getan werden muss – vor allem später als Gemeindepräsident. Aber ich sage nach wie vor, Gemeindepräsident ist das schönste Amt, das die Schweizer Politik vergeben kann. Wenn Sie am Montag in der Sitzung etwas beschliessen, dann sehen Sie am Dienstag, dass etwas passiert.

Wie war das, einerseits als Politiker tätig zu sein und andererseits als Geschäftsführer des TCS Zürich?

In der Gemeindeexekutive als Finanzvorstand und als Gemeindepräsident hat es keine Rolle gespielt, aber im Kantonsrat war natürlich klar, wenn der Cavegn aufgestanden ist, dann sprach auch der TCS. Dann ist Frau Petri (Gabi Petri, Grüne, Geschäftsführerin VCS, Anmerkung der Redaktion) auch immer aufgestanden und musste eine Gegenrede halten. Und wenn sie etwas gesagt hat, bin ich aufgestanden. Das hat ein wenig zur Tradition gehört.

Der TCS Zürich ist eine grosse Organisation. Als TCS Zürich hat man eine Stimme.

Man wird gehört. Wir setzen uns nicht immer durch, das gehört zum Spiel. Wir haben immer versucht Verkehrspolitik zu machen, die passt, und keine Extrempositionen einzunehmen. Wir haben unsere Meinung auch ab und zu geändert. Am Anfang waren wir sehr skeptisch bei den Tempo-30-Zonen in Wohnquartieren. Mittlerweile unterstützen wir das, es funktioniert auch. Nicht zuletzt darum sind wir kategorisch gegen die Ausdehnung von Tempo 30 auf der Hauptachse. Wenn ich überall gleich schnell fahren darf, dann fahre ich wieder den kürzesten Weg. Und dann kann es passieren, dass ich wieder durch ein Wohnquartier fahre, das wir erfolgreich beruhigt haben.

Wie sind Sie vor 34 Jahren zum TCS gekommen?

Kurz vor der Matura stellte ich fest, dass ich nicht bestehen werde. Ich machte dann eine KV-Lehre beim Schweizerischen Zeitungsverlegerverband. Die Arbeit eines Verbandssekretärs gefiel mir. Der Zufall wollte es, dass der TCS Zürich 1986 einen neuen Geschäftsführer suchte. Ich bewarb mich, ohne grosse Aussichten auf Erfolg - und erhielt den Job. Mein Nachfolger Andreas Häuptli kommt auch aus dem Zeitungsverlegerverband, er ist dort Direktor. So schliesst sich der Kreis wieder.

Gibt es einen Rat, den Sie ihm mitgeben können als neuen Geschäftsführer?

Einen Ratschlag, nach dem ich immer gelebt habe, ist: «Wie isst man einen Elefanten? Einfach Stück für Stück.» Das hilft, wenn man ein Projekt realisieren will. Besser, man teilt etwas in 20 Schritte auf als einen grossen zu machen und hinzufallen.

Was waren die grössten Herausforderungen, die Sie mit dem TCS Zürich in den letzten 34 Jahren bewältigen mussten?

Sicher der Weg vom kleinen KMU zu einem Unternehmen, bei dem die Mitarbeiterzahl sechsmal so gross ist. Eine aktuelle Herausforderung sehen wir bei den Mitgliederzahlen. Wenn die Eltern früher beim TCS waren, dann ging man auch zum TCS. Heute ist das nicht mehr so. Wir müssen den jüngeren Leuten zeigen, dass wir für die Mobilität wichtig sind.

Gerade in der Region Zürich und dem Limmattal gibt es viele Herausforderungen für die Mobilität. Welche sind im Moment am wichtigsten?

Über die ganzen 34 Jahre hat mich die Nordumfahrung beschäftigt, also der Gubrist-Tunnel. Dort haben Willy Haderer (SVP) und ich mit einem Vorstoss im Kantonsrat dafür gesorgt, dass es vorwärtsging. Für das Limmattal ist die Limmattalbahn wichtig, obwohl in der Region eher dagegen votiert wird. Aber ich glaube nach wie vor, dass sie eine gute Sache ist. Wenn man das Gebiet entwickeln will, ist es sinnvoll, beim ÖV-Strang zu beginnen.

Inzwischen wird der Verkehr als Ganzes unter Einbezug aller Verkehrsteilnehmer betrachtet. Ist das eine neuere Entwicklung?

Seit ich dabei bin, waren wir bei unzähligen Aktionen dabei, die auch den ÖV gefördert haben. Ich war im Komitee für die S-Bahn, wir haben die Limmattalbahn unterstützt. Selbstverständlich auch immer mit dem Fokus, dass es den Autoverkehr nicht zu stark tangiert. Es geht nicht, nur einen Verkehrsträger fördern zu wollen. Oft heisst es, dass das Velo systemrelevant ist. Der Meinung bin ich auch, aber auch das Auto ist systemrelevant. Und auch der Langsamverkehr darf nicht vergessen werden. Das sind Fussgänger, aber auch fahrzeugähnliche Geräte, also Trottinetts. Die sind für mich völlig überflüssig. Ich sage immer, die letzte Meile mache ich zu Fuss.

Auch die E-Mobilität ist aktuell ein Thema. Wie stehen Sie dazu?

Ich glaube schon, dass der karbonisierte Motor ein Auslaufmodell ist. Ich habe die steile These formuliert, dass es 2025 in den Verkaufsräumen gängigen Anbieter kaum mehr Neuwagen geben wird, die benzin- oder dieselbetrieben sind. Mit mehr Modellen und der richtigen Lade-Infrastruktur wird der Aufschwung der Elektromobilität weitergehen. Was aber nicht unterschätzt werden darf: Es kann sich nicht jeder von heute auf morgen ein neues Auto leisten. Die Elektrofahrzeuge sind meistens zwischen 30'000 und 50'000 Franken teuer. Das ist ein stolzer Preis. Man darf die Leute hier nicht überfordern. Aber ich glaube, die E-Mobilität wird sich durchsetzen.

Werden Sie sich auch nach Ihrer Pensionierung mit diesen Themen beschäftigen oder kann man ein solches Amt einfach ablegen?

Ich werde noch Präsident der Verkehrskommission bleiben. Das Thema wird mich dort noch weiter beschäftigen. Ich habe auch nach wie vor ein Büro in Schlieren und schreibe noch die Chronik des TCS Zürich. Dafür habe ich mir zwei Jahre Zeit genommen. Ich freue mich, einmal wieder in die Zentralbibliothek zu sitzen und alte Bücher durchzublättern. Ich weiss aber noch nicht, ob es ein Buch wird oder ob wir eine Online-Publikation machen, bei der alles direkt elektronisch abrufbar ist.

Welche Pläne haben Sie sonst?

Ich werde sicher mit meiner Partnerin reisen. Ausserdem haben wir noch einen Hund und dann haben wir noch eine zweite Wohnung in Davos. Ich fahre gerne Ski. Ich freue mich auf eine Saison mit viel Wandern und Skifahren, offenen Terrassen, Spengler Cup und WEF.

Sie sind fussballbegeistert. Haben Sie früher auch selbst gespielt?

Ja, ich habe bis in die 2. Liga gespielt - zuerst bei Blue Stars und Höngg, am Schluss bei Engstringen. Und da ich in Albisrieden aufgewachsen bin, schlägt mein Herz für den FCZ. Und ich bin grosser Fan des FC Bayern München.

Gehen Sie an die Matches des FC Engstringen, wenn wieder gespielt werden darf?

Wir wohnen gleich neben dem Fussballplatz und der TCS war lange Hauptsponsor des FC Engstringen. Wenn ich da bin, bin ich am Sonntagmorgen meistens am Match.