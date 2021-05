Tag der Pflege Drei Limmattaler Spitexleiter erzählen, weshalb Pflege zu Hause wichtiger wurde Mehr Klienten, höhere Kosten und viele Terminverschiebungen: Anlässlich des internationalen Tages der Pflege berichten drei Limmattaler Spitexbetriebe, wie sie die Pflege zu Hause seit Pandemieausbruch erlebt haben und was sie von den nächsten Monaten erwarten. Lydia Lippuner 11.05.2021, 22.50 Uhr

Mehr als nur Applaus wert: Ribana Giaquinta (Spitex rechtes Limmattal), Manfred Hertach (Regiospitex Limmattal) und Angelina Seifert (Psychosoziale Spitex) blicken auf die Leistung der Pflegefachpersonen zurück. zvg

Die Coronapandemie rückte das Innenleben der Spitäler ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Doch nicht nur auf Intensivstationen, auch zu Hause intensivierte sich die Pflege nach Ausbruch der Pandemie. Drei Limmattaler Spitexen erzählen anlässlich des internationalen Tages der Pflege, wie sich die Arbeit veränderte und was sie von der Zukunft erwarten.

Einsätze bei Klienten nahmen zu

Die Regiospitex Limmattal, die für Dietikon, Schlieren und Urdorf zuständig ist, leistete im vergangenen Jahr durchschnittlich 258 Einsätze pro Tag, 13 mehr als im Vorjahr. Hinter diesen nackten Zahlen stehen Tausende Arbeitsstunden, in denen Hauswirtschafterinnen und Pflegerinnen ihre Klienten pflegten, sie beim Essen unterstützten oder ihnen Medikamente verabreichten. Dabei hatte die hohe Spitalauslastung eine direkte Auswirkung auf die Spitexarbeit. «Die Nachfrage nach Pflegeleistungen war stets sehr hoch und zeitweise auch deutlich erhöht. Vor allem in der Zeit, in der die Spitäler mehr Kapazität für Coronapatienten schaffen mussten», sagt Manfred Hertach, Geschäftsleiter der Regiospitex.

Dabei unterlagen die Pflegenden einer Doppelbelastung: Einerseits hat die Arbeitsbelastung zugenommen und andererseits sind immer wieder Mitarbeitende ausgefallen, weil sie in Quarantäne mussten oder an Covid erkrankten. «Unter dem Strich lässt sich sagen, dass wir mehr Personal hätten gebrauchen können, dieses uns aber leider aufgrund des trockenen Arbeitsmarktes in der Pflege nicht zur Verfügung stand. Das hat die Belastung auf unsere Mitarbeitenden erhöht», sagt Hertach. Auch andere Spitexen spürten diesen Druck. Ribana Giaquinta, Geschäftsführerin der Spitex rechtes Limmattal, sagt:

«Als Spitex mit Leistungsauftrag haben wir die Verpflichtung, jeden Einsatz innert 24 Stunden aufzugleisen.»

Das sei besonders bei covidpositiven Kunden, die rasche und intensive Hilfe benötigen, eine Herausforderung für die Pflege und Administration gewesen. Zudem habe es den Bedarf nach qualifiziertem Personal einmal mehr in die Höhe schnellen lassen.

Tag der Pflege Seit 1974 ist der 12. Mai offiziell Pflegefachpersonen gewidmet. Das Datum erinnert an den Geburtstag von Florence Nightingale (1820 bis 1910), die als Begründerin der professionellen Krankenpflege gilt. Der Internationale Pflegeverband (International Council of Nurses) legt jedes Jahr ein Schwerpunktthema fest. Die aktuelle Kampagne «Nurses: A Voice to Lead» soll die Beteiligung der Pflegefachpersonen in Entscheidungsgremien und in der Politik fördern. (lyl)

Auch die private Psychosoziale Spitex der Geroldswilerin Angelina Seifert merkte den stärkeren Bedarf nach Pflege. «Seit dem ersten Lockdown hatten wir kontinuierlich neue Anmeldungen», sagt sie. Wegen der zusätzlichen pandemischen Belastung könnten viele Leute ihre bereits bestehenden Schwierigkeiten nicht mehr ausbalancieren und müssten deshalb Hilfe von aussen in Anspruch nehmen. «Durch die Pandemie verloren viele die wenigen sozialen Kontakte, die sie noch hatten», sagt Seifert. Die 130 Klientinnen und Klienten, die sie und ihr Team monatlich besuchen, seien jeweils sehr froh, wieder einen realen menschlichen Kontakt zu haben.

Gern gesehene Gäste: Die Mitarbeitenden der Spitex waren oft die einzigen Besuche, die während des Lockdowns zu den Leuten nach Hause kamen. Donato Caspari

Pandemie erhöhte auch die finanzielle Belastung

Die Pandemie führte bei den Spitexen auch zu höheren Ausgaben. «Wir mussten zusätzliches Schutzmaterial beschaffen und unsere Infrastruktur in der Geschäftsstelle coronakonform gestalten», sagt Regiospitex-Leiter Hertach. Auch der Aufwand beim Personal habe zugenommen. Die Mitarbeitenden benötigten laut Hertach für Einsätze mit zusätzlicher Schutzausrüstung mehr Zeit.

Giaquinta von der Spitex rechtes Limmattal weist auf ein weiteres Problem hin: Bei kleinen Einsätzen sei das Verhältnis von Einsatz und administrativem Aufwand unverhältnismässig. «Es gibt viele Abklärungs- und Koordinationsaufgaben, die vorgeschrieben oder nötig sind, aber von den Krankenkassen nicht vollumfänglich rückvergütet werden.» Die Psychosoziale Spitex habe nur wenig Fixkosten und sei finanziell gut aufgestellt, sagt Angelina Seifert.

Die Krise schweisste zusammen

Auch wenn die Pflegenden in den Limmattaler Häusern viele verängstigte und einsame Klienten in Krisensituationen antrafen, berichten sie alle auch von positiven Momenten im letzten Jahr. «Als speziell schön habe ich die Solidarität und den Zusammenhalt zwischen dem Spitexteam, den Kunden und den Angehörigen erlebt», sagt Giaquinta. Hertach schliesst sich diesem Lob an, seine Regiospitex habe nur aufgrund des hohen Engagements der Mitarbeitenden und der Flexibilität der gesamten Organisation mit schwarzen Zahlen abgeschlossen.

Auch Seifert spürte den Zusammenhalt zwischen Angehörigen, Klienten und Team. «Wegen Krankheitsfällen und neuer Bestimmungen mussten wir ständig aufeinander Rücksicht nehmen und viele Termine verschieben.» Das sei aber reibungslos über die Bühne gegangen.

Gesundheitswesen soll nicht wieder in Vergessenheit geraten

Trotz momentan abklingender Ansteckungszahlen nimmt der Bedarf an psychologischer Betreuung zu Hause weiter zu. Das spürt die psychosoziale Spitex täglich, sagt Seifert. Der ambulante Pflegebereich werde künftig immer stärker gefragt sein. Hertach ist froh, wenn sich die Lage noch weiter beruhigt und es wieder einfacher wird, die Dienstpläne für die 99 Angestellten zu koordinieren. Er sagt:

«Auf der anderen Seite möchten wir die Lektionen der Pandemie mitnehmen und in unserer Organisation institutionalisieren.»

Auch die Spitex rechtes Limmattal habe aufgrund der Pandemie auf allen Ebenen mehr Flexibilität zeigen müssen. Mittlerweile sei Covid ein alltäglicher Bestandteil des Betriebs, sagt Giaquinta. «Ich hoffe sehr, dass das Interesse an unserem Gesundheitswesen und die damit verbundene Systemrelevanz für unsere Gesellschaft nicht vergessen gehen.» Die Politik solle die öffentliche Aufmerksamkeit, die die Pflege im letzten Jahr erhalten hat, nutzen, um im Gesundheitsbereich längerfristig Verbesserungen umzusetzen.