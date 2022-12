Dietikon und Schlieren ziehen Bilanz nach einem bewegten Asyljahr

Tag der Migranten Dietikon und Schlieren ziehen Bilanz nach einem bewegten Jahr für das Asylwesen Anlässlich des internationalen Tags der Migranten am 18. Dezember erzählen Dietikon und Schlieren wie das Jahr 2022 die Situation für Asylsuchende im Bezirk veränderte. Dabei spielte nicht nur der ausgetrocknete Wohnungsmarkt eine Rolle. Lydia Lippuner 17.12.2022, 05.00 Uhr

Grundpfeiler der Integration seien sowohl die Sprache als auch die Beschäftigung der Zuwanderinnen und Zuwanderer. Severin Bigler

Anlässlich des internationalen Tags der Migranten am Sonntag geben Schlieren und Dietikon Auskunft darüber, wie sich die Zahl der Asylgesuche in den letzten Monaten veränderten und welche Herausforderungen die Städte besonders beschäftigen.

Dietikon ist zufrieden mit Integrationsprogramm

Vom Dietiker Sozialvorsteher, Philipp Müller (FDP), hört man anlässlich des internationalen Tags der Migranten lobende Worte für die Stadt und die Zugewanderten. Obwohl die letzten Monate aufgrund der Flüchtlingswelle aus der Ukraine nicht einfach gewesen seien, sei die Solidarität stets hoch geblieben. «Die Unterstützung war und ist sehr beeindruckend», sagt Müller auf Anfrage. So leben in Dietikon immer noch rund 80 geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei Privatpersonen. In kürzester Zeit so viele Wohnungen für Asylsuchende zu finden, sei im angespannten Wohnungsmarkt eine grosse Herausforderung gewesen.

Seit der Erhöhung des Kontingents im April muss Dietikon 252 Plätze für Asylsuchende bieten. Dabei werde der Platzbedarf in den nächsten Monaten laut Müller noch mehr steigen. Dies gilt für die gesamte Schweiz, denn das Staatssekretariat für Migration registrierte im Oktober 3208 neue Asylgesuche. Das ist der höchste Monatswert seit anfangs 2016. Parallel dazu stellen Ukrainer weiterhin Gesuche für den Schutzstatus S, dieser wurde kürzlich bis im März 2024 verlängert. «Die Gemeinden können derzeit nicht mit einer Entspannung und einem Rückgang der Asylzahlen rechnen», sagt Müller. Denn auch wenn man die geopolitische Entwicklung nicht vorhersagen könne, seien die Flüchtlingsströme derzeit doch anhaltend hoch. Das wirkt sich auch auf Dietikon aus: «Wir stellen uns darauf ein, dass wir noch über längere Zeit höhere Fallzahlen zu bewältigen haben werden», sagt Müller. Nebst Gesuchen von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine seien dabei auch die Asylgesuche aus Ländern wie Afghanistan, der Türkei und verschiedenen nordafrikanischen Staaten hoch.

Müller zeichnet grundsätzlich ein positives Bild zur Asylsituation. «Die Integration hat sich seit Einführung der beschleunigten Asylverfahren im März 2019 stark verbessert», sagt Müller. Dank der kantonalen Integrationsagenda, die 2021 eingeführt wurde, erhalten nun auch Asylsuchende Sprachförderungskurse und können eine Berufsbildung absolvieren. Das ist laut Müller hilfreich, denn so werden die Betroffenen rascher in die Arbeitswelt und die Gesellschaft integriert. Gleichzeitig reduziere man damit auch die Abhängigkeit von der Sozialhilfe. «Ich begrüsse dies sehr», sagt Müller. Weiter mache die Stadt gute Erfahrung mit dem Beschäftigungsprogramm «Sauberes Dietikon», an dem Asylsuchende teilnehmen.

Schlieren wünscht sich Hilfe des Kantons

Auch in Schlieren sucht die Verwaltung händeringend nach Unterkünften für Zugewanderte. Dabei trockne der Wohnungsmarkt immer mehr aus, während die Anzahl Asylsuchender zunehme. «Seit März 2022 sind die Flüchtlingszahlen wegen des Ukraine-Krieges in die Höhe geschossen», sagt Songül Viridén (GLP), Schlieremer Ressortvorsteherin Alter und Soziales. Im Jahr 2022 seien überdies auch aus anderen Ländern mehr Zuwanderer in die Schweiz angekommen. So sei die Stadt einerseits auf Gastfamilien und andererseits auf kulante Liegenschaftsverwaltungen angewiesen. Mit vereinten Kräften habe man schliesslich alle Asylsuchenden unterbringen können. In Schlieren sind aktuell rund 230 Flüchtlinge beheimatet, damit erfüllt die Stadt das geforderte Kontingent. Für den Winter rechnet Viridén aber mit einer Zunahme von Asylsuchenden aus aller Welt. «Für deren Bewältigung wäre die Unterstützung des Bundes und der Kantone hilfreich», sagt Viridén.

Denn mit einer Unterkunft sei nur der erste Schritt getan. «Neben der Unterbringung wird die Integration in den Arbeitsmarkt die grösste Herausforderung sein», sagt Viridén. Die Verwaltung sei froh über die Angebote des Kantons – denn dank Deutschkursen und Ausbildungen könnten die Flüchtlinge besser integriert und langfristig finanziell unabhängig werden. Dabei gelinge dem grössten Teil der Flüchtlinge die berufliche sowohl als auch soziale Integration. «Es bleibt aber auch ein kleiner Teil, der langfristig unterstützt werden muss», sagt Viridén.

Auch Oberengstringen erlebte ebenfalls eine sprunghafte Zunahme Auch im rechten Limmattal spüren die Gemeinden die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. «Mit den Flüchtenden aus der Ukraine und den parallel steigenden Asylgesuchen kommt die Gemeinde Oberengstringen, wie die gesamte Schweiz, an ihre Grenzen», sagt der Oberengstringer Gemeindepräsident André Bender (SVP) auf Anfrage. Die sprunghafte Zunahme sei für die Gemeinde, die seit Ende 2015 die Asylsuchenden selbstständig betreut, eine grosse Herausforderung gewesen. Mit dem Krieg habe sich auch die Geschlechterverteilung der Zuwanderer verschoben. Nachdem bis zum Ukraine-Krieg hauptsächlich männliche Flüchtlinge aufgenommen wurden, seien 90 Prozent der Ukraineflüchtlinge Frauen und Kinder. Das bedeutet für die Gemeinde eine grosse Veränderung und fordert auch die Schule heraus. Aktuell wohnen in Oberengstringen 72 Asylsuchende. Nebst den gesetzlichen Rahmenbedingungen, steht und fällt das Asylwesen mit den Betreuungspersonen. «Diese Arbeit ist aufgrund der sehr unterschiedlichen Herkunftsorten, der individuellen Erfahrungen auf der Flucht und der sehr differierenden Schul- und Berufserfahrungen herausfordernd», sagt Bender. Dabei lohne sich eine zeitnahe und koordinierte berufliche Integration obgleich diese auch einiges koste.