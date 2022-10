Suizid bei jungen Frauen: Urdorfer Autor und Berater erzählt

Tag der mentalen Gesundheit Er chattet mit Jugendlichen in Not: «Viele haben keine Lust mehr, zu leben» Riccardo Bonfranchi engagiert sich seit zehn Jahren als psychologischer Berater bei einer Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die über 1000 Chats, die er bislang mit Jugendlichen führte, verarbeitete er in seinem Roman «Nachtwind und B.», den der 72-Jährige letztes Jahr in Urdorf publizierte. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Riccardo Bonfranchi beschäftigt sich viel mit depressiven Jugendlichen. Sein Fazit: Der heutigen Jugend fehlen wahre Emotionen. Sandra Ardizzone

«Ist das hier wirklich alles anonym?» «Guten Tag, ja natürlich.» «Das ist gut. Ich hätte da nämlich ein Problem.» «Ich höre.» «Sie können mich hören?» «Nein, natürlich nicht. Nur lesen. Man sagt es eben so. Besser: Man schreibt es eben so. Sorry.» «Ok, habe verstanden. Also: Ich will mich umbringen.»

Mit diesen Zeilen beginnt der Roman «Nachtwind und B.» von Riccardo Bonfranchi. Eine junge Frau öffnet sich einem Berater in einem E-Mail-Austausch. Sie kommt mit dem Leben, der Schule und den Eltern nicht mehr klar und will Suizid begehen. Neueste Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen, dass sich 2020 weniger Menschen das Leben nahmen als in den Jahren zuvor. Eine Ausnahme bilden Frauen unter 20 Jahren. Bei ihnen stieg die Suizidrate stark an.

Selbstmord ist ein Wunsch, den viele hegen, die mit Riccardo Bonfranchi im wahren Leben chatten. Der 72-jährige Autor und Sonderpädagoge ist seit zehn Jahren als psychologischer Berater bei einer Anlaufstelle für Menschen in Not tätig. Nennen darf er die Institution aus Anonymitätsgründen nicht.

«Am Anfang habe ich Telefonanrufe entgegengenommen, seit acht Jahren schreibe ich im Chat. Aufgrund der Kommunikationsform habe ich vornehmlich mit jungen Menschen zu tun. Sie sind zwischen neun bis knapp 30 Jahre alt», erzählt Bonfranchi. Jede Woche übernimmt er drei Onlinedienste. Zusammengerechnet ergibt das über die Jahre bereits mehr als 1000 Chats. Sie lieferten Bonfranchi die Grundlage für sein Buch «Nachtwind und B.», das der Schriftsteller an seinem früheren Wohnort Urdorf verfasste und 2021 veröffentlichte.

Wie oft schreiben Jugendliche Ihnen, dass sie sich umbringen wollen?

Riccardo Bofranchi: Das tun viele sehr oft. Sie erzählen mir, dass für sie alles keinen Sinn mehr macht und sie keine Lust mehr haben, zu leben. Im Laufe der Jahre habe ich damit begonnen, zurückzufragen, ob sie denn eine Todessehnsucht verspüren würden. In acht von zehn Fällen erhalte ich dann die Antwort: Was? Wie bitte? Viele widerrufen dann ihre Aussage und sagen, sie hätten das nicht so gemeint.

Was steckt hinter den Selbstmordgedanken?

Oft handelt es sich um Probleme in der Schule oder unter Gleichaltrigen. Viele werden in den sozialen Medien gemobbt. Einmal hat mir zum Beispiel ein Mädchen geschrieben, dass sie von einem Freund, in den sie total verknallt war, gezwungen wurde, Oben-Ohne-Fotos von sich zu schicken. Er stellte diese ins Netz und für sie brach eine Welt zusammen. Sie schämte sich so für ihre kleinen Brüste, dass sie keinen anderen Ausweg sah, als sich umzubringen. Bei einem anderen krassen Fall, der sich erst kürzlich ereignete, ging es um ein Mädchen, das von ihrer Schulkollegin nach dem Turnen in der Garderobe aus heiterem Himmel abgeknutscht wurde, ohne dass sie das gewollt hätte und ohne dass sie sich für Frauen interessieren würde. Plötzlich ging die Tür auf und die Jungs ihrer Klasse standen vor ihr. Alle filmten und machten Handyfotos.

Was raten Sie diesen Personen?

Ich versuche, sie zu stabilisieren und ihnen aufzuzeigen, dass es immer wieder Dinge und Menschen gibt, für die es sich zu leben lohnt. In diesen beiden Fällen habe ich die Mädchen zudem überreden können, sich an die Schulsozialarbeiterin oder den Schulsozialarbeiter sowie an die Lehrperson zu wenden.

«Gestern Abend konnte ich nicht anders und musste mich ritzen.» «Ritzen heisst doch, dass Sie unter Spannung stehen und diese irgendwie abbauen müssen. Was denken Sie selbst darüber, dass Sie sich ritzen, sich also selber diese Verletzungen zufügen? Werden Sie nie darauf angesprochen? Man kann doch die Narben sehen.» «Ja, vermutlich stehe ich unter Spannung. Sie etwa nie? Moderne Mädchen ritzen sich. Mehrere in meiner Klasse tun es. Gibt es einen Unterschied zwischen Ritzen und Tätowieren? Was soll man in dieser Welt sonst tun, als sich selbst verletzen. Man hat ja keinen Einfluss auf gar nix. Also greift man auf sich selber zurück und schnippelt an sich herum. Die Narben stören mich schon etwas.»

Das Ritzen ist ein weiteres Phänomen, das vor allem Mädchen und junge Frauen im Chat mit Ihnen erwähnen.

Das ist so. Vor allem Frauen und Mädchen, die Cybermobbing erleben, ritzen sich. Wenn sie nicht weiter kommen oder stark unter Druck sind, verschafft es ihnen Linderung, wenn sie sehen, wie das Blut rausquillt. Dabei verspüren sie keine Schmerzen. Emotional ist das schwer nachzuvollziehen. Ritzen ist zu 58 Prozent ein weibliches mentales Gesundheitsphänomen. Um diese Druckverminderung zu erleben, stemmen Jungs lieber Gewichte im Fitnesscenter, bis sie zusammenbrechen. Auffällig ist, dass sich in der Literatur der klinischen Psychologie der 70er- und 80er-Jahre nichts zum Thema Ritzen findet. Es ist ein neueres Phänomen, das sich wohl in den 90er-Jahren entwickelt hat.

Sie erhalten in diesen Chats Einblicke in die Seele und Gedankenwelt junger Menschen. Wie steht es um die mentale Gesundheit der Jugend in der Schweiz?

Viele junge Menschen sind unterversorgt mit guten Emotionen. Die Digitalisierung und die sozialen Medien haben dazu geführt, dass sie zu wenig wahre und reale Emotionen erleben. Die heutige Welt mit ihrer Künstlichkeit, ihrem Glitzer, ihren Influencern und Berühmtheiten verweigert ihnen diese Erfahrung. Um sich Emotionen zu verschaffen, müssen sich Jugendliche ritzen, saufen, kiffen oder mit einem geleasten Wagen rasen. Man kauft sich die gleiche Tasche wie die Instagrammerin, die man anhimmelt, und spritzt sich die Lippen auf wie die Schauspielerin, die so toll aussieht. Man spürt sich in diesem Moment, doch dieses Gefühl dauert nicht lange an, weil es künstlich ist. Jugendliche suchen soziale Kontakte zu anderen Jugendlichen. Sie wollen sich austauschen, sich miteinander freuen und zusammen traurig sein, doch in der modernen Welt, in der alle nur noch vor ihren Bildschirmen sitzen, geht das je länger, je mehr verloren.

«Verdammt, warum antworten Sie nicht? Nur während Bürozeiten erreichbar. Ja, echt super, muss ich wirklich sagen Shit, verdammte Kacke, ohhhhhhhh!!! Ich glaube, ich tue es jetzt, und Sie sind schuld. Ich hocke allein hier draussen, es regnet und ich kann mein Display kaum noch sehen, vielleicht auch weil ich weine ... Sie sind der Letzte, dem ich schreibe.»

Als Berater tragen Sie eine grosse Verantwortung. Manchmal liegt es in Ihrer Hand, ob sich jemand für oder gegen das Leben entscheidet. Macht Ihnen das nicht zu schaffen?

Ich trage tatsächlich eine grosse Verantwortung, doch ich kann nichts dafür, wenn sich jemand das Leben nimmt. Es ist Schicksal, ob man als Berater gerade verfügbar ist, um sich um eine Person in Not zu kümmern. Je nachdem wägt man aber schon ab. Wenn die Person im Chat oder am Hörer stabil ist, dann wendet man sich natürlich dem dringenderen Fall zu.

Die Schicksale und Geschichten, die Sie vernehmen, sind belastend. Wie kommen Sie persönlich damit klar?

Ich denke, dass ich gut abschalten kann. Ich arbeitete nach meinem Studienabschluss in Köln mehrere Jahre mit Stadtstreichern. Diese Schicksale waren im Vergleich noch viel schlimmer. Zudem war ich auch Kleinklassenlehrer für 15- bis 19-jährige Jugendliche. Mir wird heute noch schlecht, wenn ich mich daran erinnere, was sie mir über ihre Familien erzählten. Ich bin also beruflich abgehärtet. Meine Kollegen, die früher auf der Bank oder im Büro tätig waren, die haben schon mehr Mühe, wenn sie mit solchen Geschichten konfrontiert werden.

Sie sind längst pensioniert. Schreiben aber nach wie vor fleissig Bücher und engagieren sich als Berater. Was ist Ihre Motivation?

Ich mag Gartenarbeit nicht, habe keine Modelleisenbahn im Keller und basteln tue ich auch nicht. Ich schreibe gerne Bücher und lebe in den Geschichten. Die Geschichten der traurigen und depressiven Jugendlichen, die ich als Berater vernehme, haben etwas Spannendes. Mich interessieren ausschliesslich Menschen, ich hätte mir nie vorstellen können, mit Tieren oder im Wald zu arbeiten. Wenn sich jemand durch einen Chat mit mir besser fühlt, dann macht mich das glücklich.

Waren Sie selbst schon mal in Not und hätten jemanden gebraucht, der für Sie da ist?

Ja, das glaube ich schon. Ich habe ein gutes Leben geführt, aber nicht unbedingt ein glückliches. Ich erlebte eine sehr schwierige Kindheit, mein Vater hat mich zu Hause rausgeschmissen. Ich habe meine Hochschulreife nachträglich absolviert, bin zweimal geschieden und litt an einem bakteriellen Infekt, der mich fast mein Bein kostete. Ich habe 40 Jahre lang Judo gemacht, doch ich habe viel mehr neben der Matte kämpfen müssen. Ganz alleine hätte ich es nicht geschafft. Ich hatte stets gute Frauen an meiner Seite, die mir halfen, diese schwierigen Momente zu überstehen.

Sonderpädagoge mit Kampferfahrung Sandra Ardizzone Riccardo Bonfranchi Riccardo Bonfranchi wurde 1950 geboren und wuchs als Kind eines Tessiners und einer polnisch-jüdischen Mutter in Zürich Altstetten auf. Als Jugendlicher widmete er sich dem Leistungssport und wurde unter anderem Schweizer Meister im Judo. Bonfranchi erwarb an der Universität Köln das Staatsexamen für das Lehramt an Sonderschulen. Überdies studierte er Diplom-Pädagogik und liess sich zum Sportlehrer ausbilden. Er arbeitete viele Jahre in leitender Funktion in heilpädagogischen Einrichtungen. 2009 schloss er ein Masterstudium in Philosophie und Angewandter Ethik an der Uni Zürich ab. Seit seiner Pensionierung beschäftigt er sich vor allem mit philosophisch-ethischen Fragestellungen und gibt dazu Kurse in verschiedenen Institutionen. Er hat bereits 18 Publikationen verfasst. Sein neuester Roman «Über Maria» erscheint demnächst. Bonfranchi ist dreifacher Vater und Grossvater und lebt mit seiner Partnerin in Bremgarten.

