So wichtig waren die Hebammen für diese Limmattaler Mamis

Tag der Hebamme «Sie war für uns Hebamme, Mentorin und Vertrauensperson» – so erlebten vier Limmattaler Mütter die Geburtshilfe Laura Messina aus Geroldswil, Miriam Hartmann aus Schlieren, Gamze Macri aus Dietikon und Tuelin Kurtoglu aus Dietikon erzählen von ihren Erfahrungen vor, während und nach der Geburt ihrer Kinder. So unterschiedlich diese auch sind, so zentral waren für alle Frauen ihre Hebammen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Sie ind ihren Hebammen Astrid Stella Hertach (stehend links) und Linda Hartmann (stehend rechts) dankbar: Die Limmattaler Mütter Gamze Macri (von links nach rechts), Miriam Hartmann, Laura Messina und Tuelin Kurtoglu. Severin Bigler

Der Start ins Leben gestaltet sich bei jedem Menschen anders. Was jedoch fast jeder Geburt gemein ist, ist die Hebamme. Sie steht neben der Mutter und dem Baby im Zentrum des Geschehens und unterstützt auch davor und danach. Der 5. Mai ist auf der ganzen Welt den Hebammen gewidmet. Dass der Fokus an einem speziellen Tag auf die Geburtshelferinnen gerichtet ist, finden Laura Messina aus Geroldswil, Miriam Hartmann aus Schlieren, Gamze Macri aus Dietikon und Tuelin Kurtogul aus Dietikon wichtig. Letztere ist aktuell mit ihrer zweiten Tochter im siebten Monat schwanger. Die anderen drei Frauen haben vor rund vier Monaten ihre Babys zur Welt gebracht. Für sie alle ist klar: «Unsere Hebammen möchten wir nicht missen.»

Laura Messina wird noch deutlicher: «Ich wüsste nicht, was ich ohne Stella gemacht hätte.» Die Geroldswilerin wurde von Astrid Stella Hertach vor und nach der Geburt betreut. Hertach führt seit 14 Jahren ihre eigene Hebammenpraxis in Dietikon. Von 1990 bis 1999 wirkte die Oetwilerin als Spitalhebamme im Spital Limmattal. Insgesamt hat sie über 3500 Kindern auf die Welt verholfen.

Laura Messina aus Geroldswil mit ihrem vier Monate alten Sohn Aron. Severin Bigler

«Sie war immer verfügbar und hat uns eine Rundumbetreuung geboten. Egal zu welchem Thema, sie hatte immer einen Ratschlag parat. Das hat mich sehr positiv überrascht», sagt Messina. Sie habe Hertach sogar aus dem Spital angerufen, um mit ihr die Meinung der Ärzte zu besprechen. «Das Vertrauen in die Mediziner ist bei mir nach der Geburt von Aron gesunken», sagt Messina. Grund dafür war, dass die 37-Jährige die Geburt einleiten musste. «Weil ich zehn Tage über dem errechneten Geburtstermin war, legte man mir diesen Schritt nahe. Die Rede war von intrauterinem Fruchttod. Ich hatte Angst, dass mein Kind sterben könnte.»

Messina willigte ein und schluckte wehenfördernde Medikamente. Die Wirkung folgte prompt. «Es war 18 Uhr und ich war gerade beim Znacht im Spital, als die erste Wehe einsetzte. Gut eine Stunde später war Aron auf der Welt», erinnert sie sich. Dazwischen spielte sich jedoch Unschönes ab.

Wegen sinkender Herztöne griff man zur Saugglocke

«Aufgrund der zu schnell verlaufenden Geburt sanken Arons Herztöne. Er bekam zu wenig Sauerstoff und als Folge mussten die Ärzte mit der Saugglocke nachhelfen», sagt Messina. Sie sei froh, dass ihr Sohn diesen Eingriff unbeschadet überstanden habe. Doch die zweifache Mutter macht sich noch heute Gedanken zum Vorgehen der Ärzte.

«Sie wollten mit der Einleitung der Geburt für Sicherheit sorgen und haben damit aber das Leben meines Kindes gefährdet. Das finde ich paradox.»

Messina hätte es bevorzugt, noch ein paar Tage zu warten und auf die Natur und die eigenen Wehen zu vertrauen. «Mir ging es ja gut, ich hatte keine Schmerzen und noch genug Fruchtwasser. Doch ich dachte, Ärzte sind Fachpersonen, denen ich vertrauen kann.»

Astrid Stella Hertach ist seit über 30 Jahren Hebamme und hat über 3500 Babys auf die Welt verholfen. Alex Spichale

Ihre Hebamme kann Messina verstehen. «Es beschäftigt mich, wenn Frauen nicht aus ihrer eigenen Kraft ihr Kind gebären können. Laura war das vergönnt und dies nur, weil der zehnte Tag der Terminüberschreitung anstand», sagt Hertach. Und doch könne man den Ärzten keinen Vorwurf machen, da diese Richtlinien verpflichtend seien, um das Risiko für die Babys zu minimieren. «Nichtsdestotrotz sollte der Entscheid zur Geburtseinleitung kritisch und sorgfältig gefällt werden, weil dadurch der natürliche Verlauf der Schwangerschaft und oft auch die darauffolgende Wochenbettzeit beeinflusst werden», sagt Hertach.

Sechs Stunden nach der Geburt war sie zu Hause

Etwas weniger hektisch verlief die Geburt für Gamze Macri aus Dietikon. Sie brachte ihre Tochter Arya natürlich zur Welt – jedoch dauerte es nach dem Einsetzen der Wehen 31 Stunden, bis sie ihr Baby in den Armen halten konnte. «Weil meine Fruchtblase bereits geplatzt war und die Kleine schon ihren ersten Stuhlgang im Mutterleib hatte, musste ich zur Überwachung im Spital bleiben. Das war nicht so toll. In seinen eigenen vier Wänden zu sein, ist halt schon das Beste», sagt die 27-Jährige. Ihr Wunsch war es deshalb, nach der Geburt so schnell wie möglich mit ihrer Tochter nach Hause zu gehen. Weil das Stillen auf Anhieb klappte, konnte Macri das Spital nach sechs Stunden verlassen.

Gamze Macri aus Dietikon mit ihrer vier Monate alten Tochter Arya. Severin Bigler

Die schnelle Rückkehr wurde ihr dank der Unterstützung von Hebamme Hertach erleichtert. «Ich war froh, dass Stella uns bereits am ersten Tag besuchen kam. Das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben», sagt Macri. Sie habe es geschätzt, dass Hertach nicht nur für Arya, sondern auch für sie und ihren Mann dagewesen sei.

«Es ging dabei nicht nur ums Baby. Ich durfte von mir erzählen. Das hat gut getan.»

Hertach konnte der jungen Mutter die Sorgen nehmen. «In meinem Bauch war Arya geschützt. Dass sie nun frisch auf der Welt so vielen Krankheiten und der Pandemie ausgesetzt ist, machte mir Angst. Stella konnte mich beruhigen und hat mir gezeigt, dass ich als Mami mein Bestes für mein Kind mache.» Zu wissen, dass jemand da sei, dem sie alles anvertrauen könne und sie sich für ihre Fragen und Sorgen nicht schämen müsse, sei sehr wertvoll gewesen.

«Ich war beeindruckt von Gamze, als ich sie das erste Mal nach der Geburt besuchte und sie auf dem Bett am Stillen antraf. Sie hat das so gut gemacht», sagt Hertach. Manchmal müsse man die Frauen einfach machen lassen und gar nicht gross einschreiten. «Je weniger man macht, desto stärker werden die Frauen. Und dafür sind wir Hebammen ja auch da, um Mütter zu stärken.»

Kaiserschnitt oder natürliche Geburt?

Stärke und Kraft konnte auch Miriam Hartmann aus Schlieren während ihrer Schwangerschaft und im Wochenbett bei ihrer Hebamme Linda Hartmann aus Urdorf tanken. «Die persönliche Geburtsvorbereitung bei uns zu Hause war sehr wertvoll. Dies auch, weil wir mit Linda besprechen konnten, wie mein Mann mich bei der Geburt bestmöglich unterstützen kann», sagt Miriam Hartmann. Trotz guter Vorbereitung erlebte die 32-Jährige eine schwierige Geburt, die mit einem Kaiserschnitt endete. «Da ich mein Becken als 16-Jährige gebrochen hatte, war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass nur ein geplanter Kaiserschnitt in Frage kommt», erzählt Hartmann. Nach Untersuchungen habe sich dann aber herausgestellt, dass eine natürliche Geburt doch möglich sei. Diese gestaltete sich jedoch schwierig.

Miriam Hartmann aus Schlieren mit ihrem Sohn Matteo. Severin Bigler

«Ich verspürte acht Tage lang Wehen. Zwei Tage lang habe ich ohne Periduralanästhesie versucht zu gebären, doch es ging einfach nicht vorwärts. Ich war am Ende meiner Kräfte», erzählt Hartmann. Aufgrund eines genetisch bedingten Blutgerinnungsrisikos musste schliesslich ein Kaiserschnitt unter Vollnarkose vorgenommen werden. «Für mich war es sehr schade, dass ich die Geburt nicht miterleben konnte. Im Nachhinein hätte ich von Anfang an einen Kaiserschnitt planen sollen, statt eine natürliche Geburt durchzuboxen», findet die Schlieremerin.

Sie schickten sogar Windel-Fotos

Die Ankunft ihres Sohnes Matteo konnten sie und ihr Mann aufgrund eines Verlustes im engsten Familienkreis zudem gar nicht richtig geniessen. «Es war ein Wechselbad der Gefühle, wir freuten uns und waren gleichzeitig traurig», sagt Hartmann. In dieser Zeit war Hebamme Linda Hartmann eine grosse Stütze für die junge Familie. «Wir sind ihr sehr dankbar. Sie war für uns Hebamme, Mentorin und Vertrauensperson.» Bei Unsicherheiten hätten sie mit ihr Situationen durchspielen können, wie zum Beispiel das Baden des Babys. «Wir konnten ihr sogar Fotos vom Windelinhalt per Whatsapp schicken, um uns zu vergewissern, dass es Matteo gut geht», so Hartmann. Nicht immer ging es um das Baby.

«Linda war für uns eine wichtige Gesprächspartnerin, wenn es um Themen ging, die uns als Paar betrafen. Zum Beispiel wie wir mit der neuen Situation als Familie umgehen.»

Und auch noch heute wendet sich Hartmann an ihre Hebamme. «Linda ist immer noch unsere erste Anlaufstelle, wenn Matteo krank ist.»

Linda Hartmann aus Urdorf wirkt seit 17 Jahren als Hebamme. 2021 eröffnete sie mit Berufskolleginnen die Hebammenpraxis Dietikon. Severin Bigler

Das zeige, dass die Betreuung der Hebamme eben weit über die Erfassung der medizinischen Daten wie etwa dem Gewicht des Babys hinausgehe, sagt Linda Hartmann. Sie engagiert sich seit 17 Jahren für Schwangere und Mütter und arbeitete bis vor kurzem im Spital Limmattal. Im Spätsommer machte sie sich selbstständig und eröffnete mit Berufskolleginnen die Hebammenpraxis Dietikon. «Es ist immer wieder schön, wie nah wir den Familien kommen dürfen. Wir bewegen uns in Räumen, in die sonst nicht einmal Gäste Einblick erhalten. Wir schätzen dieses Vertrauen sehr, das ist nicht selbstverständlich», sagt Hartmann. Der gemeinsame Weg in der Schwangerschaft lege eine wertvolle Grundlage für die Zeit nach der Geburt. «Denn der Geburtsmodus allein bestimmt nicht, wie die Geburt von der Frau erlebt wird. Wichtig ist, dass sich die Frau während der Schwangerschaft und der Geburt ernst genommen fühlt und nicht über sie hinweg bestimmt wird.»

Sie setzt beim zweiten Kind auf die gleiche Hebamme

Ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat Hebamme Hartmann auch mit Tuelin Kurtoglu. Sie übernahm vor drei Jahren die Wochenbettbetreuung der Dietikerin und ihrer Tochter Sena. Nun erwartet Kurtoglu ihr zweites Kind und setzt erneut auf Hartmann. «Ich bin froh, dass ich sie wieder an meiner Seite habe und sie mich dieses Mal auch bei der Schwangerschaftsvorsorge begleitet», sagt die 33-Jährige. Sie habe sich jederzeit mit allen möglichen Fragen an ihre Hebamme wenden können, das sei sehr viel wert.

Tuelin Kurtoglu aus Dietikon mit ihrer dreijährigen Tochter Sena. Severin Bigler

«Vor allem beim ersten Kind ist man als Mutter sehr unsicher, man hat keine Erfahrung. Da ist es wichtig, dass man jemanden hat, der sich auskennt.» Freundinnen und die Mutter habe sie weniger um Rat gebeten. «In den letzten 30 Jahren hat sich in Sachen Geburtshilfe einiges getan. Zudem ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man sich mit einer Person ausserhalb der Familie austauschen kann», sagt Kurtoglu. Sie freue sich auf die Geburt ihrer Tochter und sieht dem Geburtstermin im Juni gelassen entgegen: «Auch, weil ich weiss, dass Linda für mich da ist.»

