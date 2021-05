Tag der Hebamme Oetwilerin verhalf 3500 Babys auf die Welt und sagt: «Frauen verdienen mehr Anerkennung für ihre Schöpfungskraft» Astrid Stella Hertach engagiert sich seit über 30 Jahren als Hebamme im Limmattal. Sie erzählt von ihrer Berufung, der schwierigen Coronazeit für werdende Eltern und warum sie selbst keine Kinder hat. Sibylle Egloff 05.05.2021, 04.00 Uhr

Arbeitet seit der Pandemie immer öfter von daheim aus: Hebamme Astrid Stella Hertach muss viel mehr Gespräche mit werdenden Müttern online führen. Bild: Alex Spichale

Der Wind weht durch Astrid Stella Hertachs sonnengeflutete Wohnung im Oetwiler Dorfkern. Die 61-Jährige sitzt am Esstisch vor ihrem Laptop, als ihr Telefon klingelt. Eine werdende Mutter ist am anderen Ende der Leitung. «Nein, es tut mir sehr leid, aber im August bin ich schon total ausgebucht», sagt Hertach mit beinahe schmerzverzerrtem Gesicht. Sie empfiehlt der Anruferin eine Kollegin aus Uitikon und beendet das Gespräch. «Ich kann den Frauen fast nicht absagen», sagt Hertach und fügt hoffnungsvoll an: «Ich wünsche ihr, dass sie eine Hebamme findet.» Die Oetwilerin verschreibt sich seit über 30 Jahren der Geburtshilfe, kümmert sich um Frauen während der Schwangerschaft und um frisch gebackene Mütter im Wochenbett. 3500 Kindern hat sie schon auf die Welt geholfen. «Eine Geburt ist jedes Mal ein ergreifender Moment, ich freue mich gemeinsam mit den Müttern, wenn es geschafft ist, und ich wünschte mir oft, dass ich ihnen für eine Stunde die Wehen abnehmen könnte.»

Der heutige Tag ist auf der ganzen Welt den Hebammen gewidmet. Freut Sie das?

Astrid Stella Hertach: Ja, natürlich tut es das. Der Tag kommt wie gerufen. Hebammen gebührt aktuell in der Pandemie sehr viel Wertschätzung. Vor allem zu Beginn der Krise haben sie unter schwierigsten Bedingungen weitergearbeitet und ihre eigene Gesundheit gefährdet. Ich erinnere mich, dass wir ganz am Anfang kein Schutzmaterial, keine Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung hatten. Zudem schmerzte uns die Distanz. Unser Beruf lebt von der physischen und emotionalen Nähe. Es fühlte sich seltsam an, Geburtsvorbereitungen und Gespräche online führen zu müssen. Zudem hatten wir anfangs der Pandemie Mühe, diese neue Form von Beratung abzurechnen.

Wie erleben werdende und frisch gebackene Eltern die Coronazeit?

Es ist für viele eine sehr schwierige Situation. Vor allem der erste Lockdown traf werdende Eltern hart. Männer durften nicht mehr bei der Schwangerschaftskontrolle dabei sein. Frauen, die drei Tage in den Wehen lagen oder eine lange Geburtseinleitung hatten, waren auf sich allein gestellt. Der Partner war nur kurz zur Geburt im Spital zugelassen, konnte das Baby ein paar Minuten in den Händen halten und musste dann bereits wieder gehen. Gewisse Frauen, die ich damals begleitet habe, sprechen noch heute von diesem traumatischen Erlebnis. Statt den wunderbaren Moment gemeinsam geniessen zu können, wurden sie um diese Zeit miteinander bestohlen. Und nicht nur sie. Eine Mutter hätte ihrer geliebten Grossmutter ihr Baby gerne gezeigt. Doch weil sie wegen Corona im Spital keinen Besuch empfangen durfte, blieb der Wunsch unerfüllt. Die Grossmutter starb, ohne den Urenkel gesehen zu haben. Das belastet die Mutter bis heute.

Hausgeburten bieten sich als Alternative in dieser Zeit an.

Genau, das spüre ich auch. Weil viele diese unbefriedigende Situation im Spital umgehen wollen, setzen Paare vermehrt auf Geburten in den eigenen vier Wänden. Noch nie habe ich so viele Anfragen dafür erhalten wie in der Coronakrise. Die Pandemie verändert aber auch das Wochenbett. Zu Hause waren die Frauen im ersten Lockdown meist ebenso sich selbst überlassen. Familie und Freunde, die hätten unterstützen können, durften nicht zu Besuch kommen. Mütter, die bereits Kinder hatten, waren mit der Betreuung der älteren Kinder im Fernunterricht und mit der Pflege des Neugeborenen heillos überfordert.

Wirkt sich die Pandemie nur negativ auf das frische Familienleben aus?

Nein, wie jede Krise hat auch diese etwas Gutes. Mütter verlassen das Spital oft sehr erholt und kommen mit dem Stillen bereits gut zurecht, wenn ich sie zu Hause besuche. Das liegt wohl daran, dass sie aufgrund des fehlenden oder eingeschränkten Besuchs im Spital zur Ruhe kommen können. Positiv ist auch, dass einige Väter im Homeoffice arbeiten und so ihren Frauen unter die Arme greifen können.

Sie sind seit 30 Jahren als Hebamme tätig. Was hat sich im Laufe der Jahre in der Geburtshilfe verändert?

Zu Beginn meiner Tätigkeit Anfang der 1990er-Jahre arbeitete ich im Spital Limmattal. Damals erfasste die Geburtsmedizin eine natürliche Welle. Wassergeburten oder Geburten auf dem Gebärhocker wurden neu eingeführt. Dabei spielte die Erkenntnis, dass Frauen das Bedürfnis haben, sich während der Geburt zu bewegen und den Ablauf selbst zu bestimmen, eine wichtige Rolle. Ab der Jahrtausendwende stieg die Kaiserschnittrate an, was auch mit der Selbstbestimmung der Frau zu tun hatte. Wer keinen Gebärwunsch hegte, dem stand diese Option offen. Aktuell wird jedes dritte Kind per Kaiserschnitt geboren. Gemerkt habe ich in all den Jahren, dass Rituale, wie etwa ein Geburtstischchen vorzubereiten oder ein Schwangerschaftstagebuch zu führen, teilweise verloren gegangen sind. Im Vordergrund steht heute die Geburtsmedizin, mit der oft zu früh interveniert wird, selbst wenn keine Risiken bestehen.

Welche weiteren nicht medizinischen Aspekte kommen bei der Geburt zum Tragen?

Primär ist die Geburt ein Familienereignis und geht über medizinische Statistiken hinaus. Sie macht ein Paar zu Eltern. Damit gehen seelischen Veränderungen einher. Mir fällt auf, dass viele Frauen und Paare sich zu wenig Zeit lassen, um in diese Aufgabe hineinzuwachsen. Fast alle Erstgebärenden sind bis in die weit fortgeschrittene Schwangerschaft berufstätig. Man geht nebenbei zu Kontrolluntersuchungen und bekommt in der Geburtsvorbereitung rasch einen Crashkurs. Nach der Entbindung kehrt man zu schnell wieder in den Alltag zurück, obwohl das Abenteuer zu Hause ja erst richtig beginnt. Das hat mit der schnelllebigen Welt zu tun, in der wir uns befinden. Die Wertschätzung der Mutter gegenüber geht schnell vergessen. Ein gesundes Kind zu haben, ist ein grosses Glück. Frauen verdienen mehr Anerkennung für ihre Schöpfungskraft.

Sie waren keine geborene Hebamme, sondern fanden über Umwege zu Ihrer Berufung. Wie kam es dazu?

Ich habe als junge Frau tatsächlich nie mit dem Gedanken gespielt, Hebamme zu werden, bis zu dem Tag, an dem ich bei einer Hausgeburt assistieren durfte. Ich studierte damals Germanistik, Philosophie und Psychologie an der Uni Zürich und ein Studienkollege bat mich, bei der Geburt seines zweiten Kindes dabei zu sein. Um mich etwas darauf vorzubereiten, las ich einen Ratgeber der amerikanischen Hebamme Ina May Gaskin, einer Pionierin der natürlichen Geburt. Ich verschlang ihr Buch in einer Nacht und war beeindruckt von ihrem Wissen. Nach der Hausgeburt versuchte ich meine Lizenziatsarbeit zu schreiben, doch ich merkte bald, dass mir der Bezug zur Realität und der direkte Kontakt zum Mensch dabei fehlte. So kam es, dass ich das Studium kurz vor Abschluss abbrach und eine Ausbildung zur Hebamme an der Frauenklinik in St. Gallen in Angriff nahm. Ich habe den Entscheid bis heute nicht bereut. In den letzten drei Jahrzehnten hat sich mein Leben stets gewandelt, doch das Hebammensein hat mich all die Jahre konstant begleitet.

Was fasziniert Sie daran?

Mutter und Kind körperlich und seelisch unversehrt durch die drei Zyklen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zu bringen, ist eine wundervolle und spannende Aufgabe. Die riesige Energie, die bei einer Geburt frei wird, zu erleben, ist für mich jedes Mal ein Wunder. Schön ist auch, dass jede Geburt und jede Frau anders sind. Die einen brauchen eine Hebammen-Mama, die sie in den Arm nimmt, andere benötigen jemanden, der ihnen klare Fakten liefern kann und wieder andere machen das meiste ganz alleine und sind einfach dankbar, dass ich anwesend bin. Vertrauen und Sicherheit sind das Wichtigste, das ich den Frauen während der Geburt geben kann. Sie sollen wissen, was um sie herum passiert und ihre Selbstermächtigung nicht verlieren. Denn sonst kann es sein, dass die Geburt traumatisch statt erfüllend ausfällt.

Viele Frauen haben Angst und Respekt vor Wehenschmerzen. Wie helfen Sie ihnen, damit umzugehen?

Zum einen sprechen wir grundsätzlich nicht von Schmerzen, sondern von Geburts- oder Wehenarbeit. Das lenkt den Fokus bereits in eine weniger angsterfüllte Richtung. Verhindern kann man diese Arbeit nicht, sie gehört zum Geburtsprozess. Doch durch Gespräche kann man den Frauen die Angst nehmen. Viele wachsen bei der Geburt über sich hinaus und meistern die Aufgabe sehr gut. Dass immer etwas Angst mitspielt, ist zudem natürlich. Das tragen wir Frauen in unserer Kulturgeschichte mit. In der Vergangenheit war eine Geburt und Schwangerschaft vielfach mit Komplikationen verbunden, zahlreiche Frauen starben daran oder an Infektionen im Wochenbett. Und auch die Säuglingssterblichkeit war viel höher als heutzutage. Diese Erfahrungen unserer Vorfahrinnen sind in uns abgespeichert, daher können wir uns diesen unguten Gefühlen auch nicht gänzlich entziehen.

3500 Babys haben Sie schon beim Start ins Leben begleitet. Warum haben Sie selbst keine Kinder?

Ich habe bewusst nie selbst Kinder haben wollen. Ich verstehe mich als Hebamme sozusagen als eine übergeordnete Mama. Diese Rolle gefällt mir sehr gut. Ich bin dankbar, dass ich in einer Gesellschaft lebe, in der ich nicht zwingend Mutter sein muss. Das gab und gibt mir die Freiheit, mich in meinem Beruf zu engagieren und für andere Mütter da zu sein. Zudem hatte ich dadurch die Möglichkeit, mich um meine Eltern zu kümmern, vor allem als sie im Alter auf Hilfe angewiesen waren.