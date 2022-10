Lehrpersonen haben zu wenig Zeit für Schüler mit Lernstörungen

Tag der Dyslexie und Dyskalkulie Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands sagt: «Die Ressourcen für besondere pädagogische Bedürfnisse reichen nicht aus» Christian Hugi appelliert an die Politik, die Schulen und Lehrpersonen zu stärken sowie die Arbeitsbedingungen den gestiegenen Anforderungen anzupassen. Nur so liessen sich genug Lehrpersonen und Heilpädagogen finden, um allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 26.10.2022, 09.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zeit und Ressourcen fehlen, um Schulkinder mit Lernschwierigkeiten im Unterricht zu fördern. Sandra Ardizzone

Der 27. Oktober ist schweizweit dem Thema Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörung gewidmet. Gibt es bezüglich des Umgangs mit Kindern mit Lernschwierigkeiten Handlungsbedarf im Kanton Zürich?

Christian Hugi: An den Zürcher Schulen herrscht seit Einführung der schulischen Integration vor über zehn Jahren nach wie vor ein grosser Mangel an Schulischen Heilpädagogen. Bisher ist es nicht gelungen, diesen Mangel zu beheben. Stattdessen hat sich der Mangel auf alle Schulstufen und -bereiche ausgedehnt. Somit: Ja, es gibt dringenden politischen Handlungsbedarf, die Schulen und Lehrpersonen zu stärken und die Arbeitsbedingungen der heutigen Realität und den gestiegenen Anforderungen anzupassen. Insbesondere braucht es mehr Zeit für die Kernaufgaben der Lehrpersonen, also den Unterricht, die Klassenführung und die individuelle Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen. So kann es gelingen, den Fachkräftemangel an den Schulen zu beheben und auch wieder genügend Schulische Heilpädagogen zu rekrutieren.

Christian Hugi Roger Wehrli Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands Christian Hugi ist seit August 2014 Mitglied der Geschäftsleitung und seit August 2017 Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands. Seit August 2021 engagiert er sich überdies als Mitglied der Geschäftsleitung des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Der 43-Jährige arbeitet als Unterstufenlehrer an einer Stadtzürcher Schule. Hugi ist verheiratet und lebt mit seiner Frau in Zürich. (sib)

Lehrpersonen haben aktuell also gar keine Ressourcen, um sich um Schulkinder mit Lernschwierigkeiten zu kümmern.

Das ist so. Die zeitlichen Ressourcen für den Unterricht, die Klassenführung und die adäquate Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen reichen nicht aus. Deshalb weisen die Lehrpersonen im Kanton Zürich im Schnitt auch jedes Jahr eine Überzeit von rund acht Wochen auf – sie arbeiten in dieser Zeit also quasi gratis.

Integration oder Sonderbeschulung? Wohin gehören Schulkinder mit Lernstörungen?

Es gibt nicht die eine richtige Lösung für alle. Untersuchungen zeigen, dass die Integration in vielen Fällen gewinnbringend ist, wenn die zeitlichen und personellen Ressourcen stimmen. Dennoch ist für manche Kinder und Jugendliche ein Sonderschulsetting zielführender. Problematisch ist, dass die Lehrpersonen und die Schulischen Heilpädagogen zu wenig Zeit für ihre Kernaufgaben haben. Hinzu kommt der Fachkräftemangel. Das erschwert eine erfolgreiche Umsetzung des integrativen Schulkonzepts und führt zur erheblichen Belastung des Schulpersonals.

Ist das Auftreten von Lernschwierigkeiten bei Kindern in den vergangenen Jahren gestiegen?

Vermutlich schaut man heutzutage genauer hin. Auch sind die gesellschaftlichen Ansprüche an eine individuelle Förderung und Begleitung für jedes einzelne Kind deutlich gestiegen. Das ist sicher richtig so, man muss aber auch anerkennen, dass dies zahlreiche Mehraufgaben und Mehrbelastungen für das Schulpersonal bedeutet.

So schult die Pädagogische Hochschule Lehrpersonen Lernschwierigkeiten werden an der Pädagogischen Hochschule (PH) Zürich thematisiert, sagt Silja Rüedi, Prorektorin Ausbildung. «Im Rahmen der Ausbildung zur Lehrperson setzen sich Studierende an der PH Zürich in verschiedenen Ausbildungsgefässen damit auseinander.» Unter anderem werde Grundlagenwissen zu spezifischen Lernschwierigkeiten erarbeitet, wie beispielsweise erhöhter Förderbedarf in Mathematik, Lesen und Schreiben. Dadurch würden Studierende befähigt, ihren Unterricht in heterogenen Klassen adaptiv auf besondere pädagogische Bedürfnisse auszurichten. «Zudem verfügen angehende Lehrpersonen über Wissen zur professionellen Zusammenarbeit mit Eltern und Fachpersonen im schulischen und ausserschulischen Umfeld, um in herausfordernden Situationen gemeinsam nach gangbaren Lösungen zu suchen», sagt Rüedi. Für spezifische Fragestellungen zu Dyskalkulie und Dyslexie sowie die Vergabe von Diagnosen seien pädagogisch-psychologische Fachpersonen zuständig, etwa Schulische Heilpädagogen, Logopäden und Schulpsychologen. Dazu würden an der PH Zürich Grundlagenmodule und Wahlmodule angeboten. «Im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen kann diese Thematik für Schulteams über Weiterbildungsangebote vertieft werden», sagt Rüedi. (sib)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen