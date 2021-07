Hochwasser Überschwemmte Keller und umgestürzte Bäume: Die Limmattaler Feuerwehren sind immer noch in Bereitschaft Der starke Regen, der Sturm und das Hochwasser beschäftigen die Feuerwehrleute im Limmattal. Zwar sollte sich die Situation nun beruhigen. Weil die Limmat aber immer noch viel Wasser führt, hat die Kantonspolizei ein Schwimm-, Bade- und Böötliverbot ausgesprochen. Carmen Frei, Sven Hoti 15.07.2021, 19.22 Uhr

Die Feuerwehr Engstringen warnt vor dem Hochwasser: Gesperrter Limmatuferweg in Dietikon Glanzenberg. Severin Bigler

Die Hochwasserlage im Kanton Zürich bleibt angespannt. In der Nacht auf Donnerstag kam es wieder zu starken Regenfällen, was die Wasserpegel in den Gewässern weiter ansteigen liess. Die Baudirektion rechnete in einem Lagebericht zur Hochwasser-Situation im Kanton Zürich allerdings nicht mit grösseren Ausuferungen oder Überflutungen von Siedlungsgebieten. Diese Einschätzung deckt sich mit jenen der Limmattaler Feuerwehren.

Bei den meisten beschränkten sich die Einsätze auf vereinzelte Keller, die überflutet wurden, oder kleinere Gewässer, die über die Ufer traten. Sie gaben auf Anfrage an, die Situation unter Kontrolle und entsprechende Vorsichtsmassnahmen für eine etwaige Verschlechterung der Situation getroffen zu haben.

Aktuell beobachten die Feuerwehren die Lage

«Wir waren vor allem im Einsatz, um Tiefgaragen und Kellerräume auszupumpen», sagt Roger Wiederkehr, Stabsoffizier der Feuerwehr Dietikon. Dort habe das Grundwasser hinaufgedrückt. «Der Druck der Limmat auf das Grundwasser war zu gross», erklärt er. Zudem habe man die Limmatwege abgesperrt und bei Kontrollgängen überprüft, ob die Hochwasservorrichtungen an der Limmat noch intakt sind.

Wiederkehr rechnet damit, dass die Wassermassen in den nächsten Tagen abnehmen. «Der Sihlsee ist nun wieder im grünen Bereich. Was nun noch ein Problem sein könnte, ist, dass der Zürichsee Hochwasser hat», sagt er.

Da die Limmat aktuell viel Wasser führt, wurde der Limmatuferweg in Schlieren gesperrt. Severin Bigler

Auch in Schlieren mussten vor allem Keller und Tiefgaragen ausgepumpt werden. Feuerwehrkommandant Flavio Impusino sagt:

«Wir sind verschont worden, es ist in Schlieren kein einziger Baum umgefallen.»

Im Moment sei die Hauptaufgabe der Feuerwehr, den Wasserstand der Limmat und die Bäche in den Wäldern zu kontrollieren, damit sich dort kein Schwemmholz staut.

Die Feuerwehren bleiben wachsam, das Gröbste scheint aber vorbei zu sein

Impusino geht davon aus, dass der Limmatwasserstand noch leicht steigt, die Wohngebiete aber von Überschwemmungen verschont bleiben. Vorbereitet sei die Feuerwehr aber: «Wir haben sämtliche Vorkehrungen getroffen, um die betroffenen Quartiere mit Sandsäcken zu schützen.»

Auch die Feuerwehr Birmensdorf-Aesch habe vorsorglich an den neuralgischen Stellen bereits Sandsäcke ausgelegt, sagt Feuerwehrkommandant Michael Heynen. Der Sturm hatte Birmensdorf zuvor hart getroffen.

«Wir sind am Dienstag rund hundert Einsätze während 19 Stunden gefahren, 90 Prozent davon in Birmensdorf»,

sagt Heynen. Die gesamte Feuerwehr sei im Einsatz gewesen.

Einige Bäume stürzten in Birmensdorf um und blockierten die Strassen. zvg

Zu 60 Prozent seien sie wegen umgestürzter Bäume ausgerückt, sagt Heynen. Unter anderem fiel ein Baum auf die Fahrleitung der SBB, was einen Brand verursachte. Auch ein Erdrutsch an der Schwandenstrasse hielt die Feuerwehrleute auf Trab. «Dort haben wir abgesperrt und das nun dem Kanton übergeben», sagt Heynen.

Die Schwandenstrasse bleibt wegen des Erdrutschs gesperrt. Die aktuellen Wasserstände von Reppisch und Wüeribach seien hingegen nicht besorgniserregend, erklärt Heynen.

Hilfe aus der Nachbarschaft

Bei den Einsätzen konnte die Feuerwehr Birmensdorf-Aesch auf Hilfe der Feuerwehren Schlieren und Urdorf zählen. Die Feuerwehr Urdorf leistete dabei am Dienstag von halb drei Uhr morgens bis halb sieben Uhr abends Nachbarschaftshilfe. Urdorf sei im Vergleich zu den anderen Limmattaler Gemeinden glimpflich davongekommen, findet Feuerwehrkommandant René Kern.

«Wir hatten diverse kleine Wasserschäden, Überflutungen von Kellern, Garagen und Strassenabschnitten», sagt er. Es habe sich glücklicherweise nur um Bagatellfälle gehandelt. «Wir sind eigentlich nicht betroffen vom Limmathochwasser und auch die Sturmschneise, die durch den Bezirk gezogen ist, bewegte sich ausserhalb von Urdorf», erklärt Kern.

Die Allmend Glanzenberg in Dietikon ist überflutet. Den Schwan und seinen Nachwuchs scheint dies allerdings nicht zu stören. Severin Bigler

Auch Weiningen, Geroldswil und Oetwil sind glimpflich davongekommen. Die meisten Einsätze in den letzten Tagen betrafen einige wenige überflutete Keller und Gewässer, die über die Ufer getreten waren. «Wir sind bisher mit einem blauen Auge davongekommen», sagen die Kommandanten Peter Haug von der Feuerwehr Weiningen und Michal Felt von der Feuerwehr Geroldswil-Oetwil.

Trotz momentan ruhiger Lage haben die Feuerwehren Vorkehrungen getroffen. In Weiningen wurden beim Klubhaus des FC Dietikon Sandsäcke aufgebaut, da dieses Gebiet laut Haug vom Hochwasser akut gefährdet ist. Die Feuerwehr Geroldswil-Oetwil hat in der Fahrweid Hochwassersperren an Gebäuden aufgebaut sowie sämtliche Uferwege abgesperrt.

Die Feuerwehr Bergdietikon hatte ihren letzten Einsatz am Dienstag nach den starken Unwettern. Mehrere Keller waren überflutet worden. Zudem ist ein Teich über die Ufer getreten. Eine Unterstützung war dabei ihr neues Pikettfahrzeug, das Kindergartenkinder vor kurzem «De Schluchi» getauft hatten. «Wir waren sehr froh um das neue Fahrzeug. Es hat sich bereits bewährt», sagt Vizekommandant Claudio Schildknecht.



In Engstringen wurde der Zivilschutz aufgeboten

In Uitikon war die Feuerwehr laut Feuerwehrkommandant Werner Oetiker vor allem am Dienstag mit umgestürzten Bäumen und Wasserschäden an Gebäuden beschäftigt.

Auch die Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) sei betroffen. «Dort ist unter anderem eine hundertjährige Linde umgestürzt», sagt er. Einem Bauer habe es ausserdem einen Teil des Dachs abgedeckt. Auch der Erdrutsch bei der Schwandenstrasse an der Gemeindegrenze zu Birmensdorf hat die Feuerwehr Uitikon beschäftigt.

Oetiker geht wie die meisten Feuerwehrkommandanten nun davon aus, dass sich die Lage langsam entspannt. Die Feuerwehren bleiben aber in Bereitschaft.

Leider keine Schoggi-Sauce: Überfluteter Parkplatz bei der Confiserie Sprüngli in Dietikon. Severin Bigler

Stärker gefordert war die Feuerwehr Engstringen in Ober- und Unterengstringen. Die Gewässer hätten ihre Kapazitätsgrenzen erreicht, das Wasser fliesse nicht mehr richtig ab, erklärt Kommandant Michael Egli. Zahlreiche Keller seien bereits überflutet worden. Egli vergleicht die Situation mit den Hochwassern von 1999. «Die Einsatzkräfte müssen teilweise 24 Stunden am Stück Wasser abpumpen.»

Erschwerend komme hinzu, dass sich die Einsatzführung über ein sehr grosses Gebiet mit vielen vom Hochwasser gefährdeten Objekten wie etwa das Kloster Fahr erstrecke, erklärt Egli. Präventiv hat die Feuerwehr daher über 600 Sandsäcke an neuralgischen Punkten im Einsatzgebiet aufgebaut und 150 weitere in Einsatzbereitschaft. Am Mittwoch wurde zudem die für Ober- und Unterengstringen sowie Weiningen zuständige Zivilschutzorganisation Gubrist aufgeboten. Im Unterschied zur Milizfeuerwehr könne sie flexibler eingesetzt werden. Egli erklärt:



«Die Feuerwehr Engstringen ist eigentlich gut vorbereitet, aber nicht für etwas, das so lange dauert und so viel Material und Personal bindet.»

Noch habe man die Situation unter Kontrolle, versichert der Feuerwehrkommandant. «Die Frage ist, was die Zukunft bringt, und das ist sehr schwierig vorherzusagen.» Im schlimmsten Falle müssten dann auch manche Objekte aufgegeben werden. Egli:

«Irgendwann ist man einfach machtlos. Wir schützen, was wir schützen können. Und wir machen das mit allen Mitteln und Kräften.»

Er mahnt zudem, sich nicht in der Nähe von Gewässern aufzuhalten. Die Absperrungen seien nicht als Empfehlung gedacht: «Die Flüsse können sprunghaft das Niveau ändern. Es ist wirklich eine gefährliche Situation.»



Ab Samstag soll sich die Lage langsam beruhigen

Das Schlimmste dürfte allerdings vorbei sein. Gemäss Prognosen soll sich die Wetterlage in den nächsten Tagen beruhigen. Bis am Wochenende ist noch mit vereinzelten Niederschlägen zu rechnen. Die Zürcher Baudirektion rechnet damit, dass die Pegel der Bäche und Flüsse sich in den kommenden Tagen stabilisieren und sinken. Ab Samstag ist es voraussichtlich trocken, was die Lage nach und nach entspannen dürfte, so die Baudirektion.

Ausnahme ist die Limmat: Wegen des hohen Wasserpegels im Zürichsee wird sie auch in den kommenden Tagen viel Wasser führen. Die Kantonspolizei Zürich hatte am Mittwoch daher bis auf weiteres ein Schwimm-, Bade- und Böötliverbot im Bezirk Dietikon erlassen. Wer dieses missachtet, wird von der Polizei ermahnt oder erhält eine Busse von 50 Franken. Gemäss der Kantonspolizei wurden bisher allerdings keine Personen gebüsst, wie Mediensprecherin Carmen Surber auf Anfrage mitteilt. Über eine Aufhebung des Verbots werde je nach Wetterentwicklung beziehungsweise der Entwicklung des Wasserstandes sowie der Abflussmenge der Limmat entschieden.

In der Stadt Zürich rechnet Axel Fischer, Leiter Park- und Grünanlagen von Grün Stadt Zürich, indes damit, dass sich die Aufräumarbeiten noch bis in den Herbst hinziehen. Dies erklärte er in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Die Schäden seien immens. So habe der Sturm beispielsweise im Freibad Letzi und dem Bachwiesenpark in Altstetten den Baumbestand um die Hälfte reduziert.