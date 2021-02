Dietikon Digitale Kultur kommt gut an: Rund 600 Zuschauer haben aktiv an «Stream 21» teilgenommen Das erste digitale Bühnenkunst-Festival der Schweiz fand letzten Donnerstag und Freitag in Dietikon statt. Der Festivalleiter ist mit der Premiere zufrieden. Die Kulturinteressierten seien definitiv bereit für digitale Kanäle. Maurus Held 01.02.2021, 14.45 Uhr

«Stream 21» fand letzten Donnerstag und Freitag im Gleis21 in Dietikon statt – Kulturinteressierte konnten das Festival per Livestream verfolgen. Bild: Severin Bigler

Mit «Stream 21» ging am Donnerstag- und Freitagabend in Dietikon ein Bühnenkunst-Festival der besonderen Art über die «virtuelle» Bühne: Insgesamt sieben Acts, darunter Slam-Poetin Lisa Christ und Musiker Ueli Schmezer, unterhielten das Publikum per Livestream – grösstenteils vom Kulturhaus Gleis21 in Dietikon aus. Dort wurden die Auftritte gefilmt, zusammengeschnitten und schliesslich in die Wohnzimmer der Zuschauer gestreamt.