Abstimmungskampf: Höhere Stimmbeteiligung zeichnet sich ab

Limmattal Pestizide, Trinkwasser und CO2: Mehr Stimmberechtigte geben ihre Stimme ab Über fünf eidgenössische und drei kantonale Vorlagen stimmt das Zürcher Volk am kommenden Sonntag ab. Gleich mehrere Vorlagen erhitzen die Gemüter. Carmen Frei 11.06.2021, 04.30 Uhr

Viele Umweltthemen, ein Terrorgesetz und das Covid-19-Gesetz – diesmal ist viel dabei. Der Abstimmungskampf wird zuweilen hitzig geführt. Dies dürfte sich auch bei der Stimmbeteiligung zeigen. Die aktuellen Zahlen der drei grössten Limmattaler Gemeinden deuten zumindest darauf hin.

So haben sich in Urdorf bis am Mittwoch vor der Abstimmung bereits 40 Prozent der Stimmbevölkerung an der Abstimmung beteiligt, wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt. Aktuell sind in Urdorf 6084 Personen stimmberechtigt.

Bei der letzten Abstimmung im März 2021 hatten am Mittwoch vor dem Abstimmungssonntag nur 35 Prozent der Stimmberechtigten bereits brieflich abgestimmt. Insgesamt beteiligten sich bei den Abstimmungen im März 2021 schliesslich rund die Hälfte aller Stimmberechtigten. Damals ging es unter anderem um das Burkaverbot.

Die Umwelt-Vorlagen sorgten im Vorfeld für Debatten

In Schlieren hatten bis am Mittwoch schon knapp 29 Prozent aller stimmberechtigten Personen ihre Stimme abgegeben, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Stimmberechtigt sind in der Stadt Schlieren insgesamt 8910 Personen. Bei der letzten Abstimmung lag die Stimmbeteiligung am letzten Mittwoch vor der Abstimmung auch schon bei knapp 30 Prozent.

Astrid Romer, Kommunikationsverantwortliche der Stadt Schlieren, rechnet trotzdem damit, dass es am kommenden Sonntag eine eher überdurchschnittliche Stimmbeteiligung gibt, weil bei diesem Abstimmungssonntag viele emotionale Themen zur Debatte stehen.

So sorgen die Agrar-Initiativen für Diskussionen. Vor allem vor den Folgen einer Annahme der Trinkwasser-Initiative hatten auch Bauern aus der Region gewarnt. Auch die Pestizid-Initiative stösst in der Landwirtschaft auf viel Gegenwehr. Aktuelle Umfragen deuten bei beiden Initiativen eher auf ein Nein hin. Auch das CO 2 -Gesetz steht inzwischen auf der Kippe. Im Gegensatz zu den Agrar-Initiativen wurde das CO 2 -Gesetz von Bundesrat und Parlament ausgearbeitet und zur Annahme empfohlen.

Eine Abstimmung mit umstrittenen Themen

Die eidgenössischen Vorlagen könnten für eine höhere Stimmbeteiligung sorgen. Schlieren ist – wie Dietikon – für eine eher tiefe Stimmbeteiligung bekannt. Bei der Abstimmung im März lag sie bei knapp 40 Prozent. Die Schlieremer Politik will dies ändern - so plant der Stadtrat, in Zukunft mit Social Media mehr Stimmbürger zu mobilisieren.

Ähnliche Werte wie Schlieren verzeichnet auch Dietikon. Hier deuten die Zahlen auf eine leicht höhere Stimmbeteiligung als im März hin. Bis am Mittwoch hatten 3596 Personen ihr Votum abgegeben. Der Wert entspricht etwa 30 Prozent der Stimmbevölkerung.

Am Mittwoch vor dem Abstimmungssonntag im März 2021 hatten auch bereits 3430 Personen ihr Kuvert an die Stadt retourniert. Dies entsprach einem Rücklauf von guten 28 Prozent. Stimmberechtigt sind aktuell 12'121 Dietikerinnen und Dietiker, das sind etwas mehr Personen als im März.

In Dietikon steht auch Totalrevision der Gemeindeordnung an

In Dietikon kommt am Sonntag neben den eidgenössischen und den kantonalen Vorlagen auch die Totalrevision der Gemeindeordnung zur Abstimmung. Es zeichnet sich nicht ab, dass die kommunale Abstimmung eine Auswirkung auf die Stimmbeteiligung haben wird. Bei der vergangenen Abstimmung im März hatten sich 40 Prozent der Stimmbürger zu den Vorlagen geäussert. Ob der Wert diesen Sonntag höher liegt, bleibt abzuwarten.