Emotionaler Abstimmungskampf: Jetzt gehen die Leute an die Urne

Stimmbeteiligung Pestizide, Trinkwasser und CO2: Der emotionale Abstimmungskampf dürfte im Limmattal die Stimmberechtigten an die Urne ziehen Fünf eidgenössische und drei kantonale Vorlagen darf das Zürcher Stimmvolk am kommenden Sonntag beurteilen. Gleich mehrere der Vorlagen erhitzen die Gemüter – und dürften auch im Limmattal für eine höhere Stimmbeteiligung sorgen. Carmen Frei 10.06.2021, 11.55 Uhr

Die Abstimmungsunterlagen sollten bald ihren Weg zu den Städten und den Gemeinden finden. Carmen Frei

Viele Umweltthemen, ein Terrorgesetz und das Covid-19-Gesetz – vieles ist dieses Mal bei der Abstimmung dabei. Der Abstimmungskampf wurde bis anhin hitzig geführt. Dies dürfte sich auch an der Urne zeigen. Erkundigungen bei den drei Städten und Gemeinden mit den höchsten Stimmbeteiligungen im Limmattal deuten darauf hin.

So haben sich in Urdorf bis am Montag vor der Abstimmung bereits knapp 31 Prozent der Stimmbevölkerung an der Abstimmung beteiligt, wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt. Aktuell sind in Urdorf 6084 Personen stimmberechtigt.

Bei der letzten Abstimmung im März 2021 hatten am Montag vor dem Abstimmungssonntag nur ein Viertel der Stimmberechtigten bereits gestimmt. Insgesamt beteiligten sich an der Abstimmung im März schliesslich fast die Hälfte aller Stimmberechtigten. Die Zahl der Stimmzettel dürfte in Urdorf bis am Sonntag also noch um einiges zunehmen.

Tiefere Zahl, aber starker Anstieg durch die Woche

Im benachbarten Schlieren hatten bis am Montag erst 1907 Personen ihre Stimme abgegeben, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Das entspricht knappen 24 Prozent der Schlieremer Stimmbevölkerung. Stimmberechtigt wären in der Stadt Schlieren insgesamt 8910 Personen. Bei der Abstimmung im März hatten sich im Vergleich schon über 200 Personen mehr zu den Vorlagen entschieden.

Bis am Mittwoch ist die Zahl der eingegangenen Wahlzettel aber angestiegen. Knappe 29 Prozent aller Stimmberechtigten hatten bis dahin bereits abgestimmt. Dies deutet laut Astrid Romer, Kommunikationsverantwortliche der Stadt Schlieren, auf eine höhere Stimmbeteiligung als üblich hin. Gerade bei emotionalen Themen sei dies häufig der Fall.

Und davon gibt es in dieser Abstimmung einige. Nur schon die Agrar-Initiativen sorgen für Diskussionen. So hatten Bauern aus der Region vor den Folgen einer Annahme der Trinkwasser-Initiative gewarnt. Auch die Pestizid-Initiative stösst in der Landwirtschaft häufig auf Unverständnis. Aktuelle Umfragen deuten bei beiden Initiativen eher auf ein Nein hin. Auch das CO 2 -Gesetz steht inzwischen auf der Kippe. Im Gegensatz zu den Agrar-Initiativen wurde das CO 2 -Gesetz vom Bundesrat und dem Parlament ausgearbeitet und von ihnen zur Annahme empfohlen.

Mehr Stimmabgaben an der Urne bei umstrittenen Themen

Die eidgenössischen Vorlagen könnten aufgrund der Themen für eine höhere Stimmbeteiligung sorgen. Schlieren hatte im Vergleich zu den Gemeinden im Limmattal bei den vergangenen Abstimmungen eine eher tiefe Stimmbeteiligung. Bei der Abstimmung im März lag sie ebenfalls nur bei knapp 40 Prozent. Der Schlieremer Stadtrat will dies ändern und in Zukunft auch mit Social Media mehr Stimmbürger mobilisieren.

Ähnliche Werte wie in Schlieren verzeichnet jeweils auch die Stadt Dietikon. Hier deuten die Zahlen hingegen nicht auf grosse Veränderungen hin. Bis am Montag hatten 2783 Personen ihr Votum abgegeben, das sind nur 83 Personen mehr, als am 1. März vor der letzten Abstimmung eingegangen sind. Der Wert entspricht 23 Prozent der Stimmbevölkerung. Stimmberechtigt sind dieses Mal mit ungefähr 12'100 aber weniger Personen als im März. Laut Auskunft der Stadt könne die Zahl der Stimmberechtigten nicht exakt angegeben werden, da An- und Abmeldungen ständig laufen.

In Dietikon wird am kommenden Sonntag neben den eidgenössischen und den kantonalen Vorlagen auch über die Totalrevision der Gemeindeordnung abgestimmt. Im Moment zeichnet sich nicht ab, dass die kommunale Abstimmung eine Auswirkung auf die Stimmbeteiligung haben wird. Bei der vergangenen Abstimmung im März hatten sich 40 Prozent der Stimmbürger zu den Vorlagen geäussert. Ob die Abstimmung am Sonntag mehr Personen an die Urne lockt, bleibt abzuwarten.