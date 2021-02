Steuerrechnungen Die Steuerfüsse wanken nicht – trotz oder gerade wegen der Coronapandemie Im Limmattal hat sich auf das Jahr 2021 nur einer von zwölf Gemeindesteuerfüssen verändert. Die Gemeinden wollen dem Coronasturm trotzen und ein Fels in der Brandung sein, heisst es beim kantonalen Gemeindeamt. Wie lange die Reserven der Gemeinden reichen, ist unklar. Der Einbruch bei den Steuereinnahmen ist aber geringer als erwartet. Oliver Graf 02.02.2021, 18.23 Uhr

Die Steuerrechnungen 2021 werden im Limmattal keine Überraschungen bieten: Die Steuerfüsse bleiben sich fast überall gleich. Keystone

Im Limmattal bleiben elf der zwölf Gemeindesteuerfüsse unverändert. Dies ist seit Sonntag definitiv klar; in Urdorf wurde an der Urne das Budget 2021 bewilligt und damit auch der letzte Steuerfuss in der Region festgesetzt.

Diese Entwicklung mag auf den ersten Blick überraschen: Seit knapp einem Jahr dominiert das Coronavirus das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in der Schweiz.

Restaurants und Bars sind teilweise seit Monaten zu, viele Geschäfte mussten im ersten oder im zweiten Lockdown ebenfalls schliessen. Es werden Entlassungen, Konkurse und am Ende steigende Sozialkosten befürchtet. Auch das kantonale Gemeindeamt hatte im Sommer 2020 den Gemeinden in seinem Rundschreiben mit Tipps und Hinweisen zum Budgetprozess mitgeteilt, dass bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen mit einem Rückgang von 6,5 Prozent zu rechnen sei.

Kantonsweit verharren die Steuerfüsse am Ort

Die Coronapandemie und ihre Folgen schlagen sich 2021 aber nicht bei den Steuerfüssen nieder. Das ist nicht nur im Limmattal so, sondern gilt im gesamten Kanton Zürich. Gemäss den aktuellsten Zahlen des Gemeindeamtes haben 135 Gemeinden ihren Steuerfuss unverändert beibehalten. In zehn Gemeinden wurde er erhöht, in neun gesenkt. In acht Gemeinden steht der Entscheid noch aus.

88 Prozent der Gemeinden sind mit dem gleichen Steuerfuss ins neue Jahr gegangen, 12 Prozent haben ihn angepasst. Diese Stabilität ist aussergewöhnlich. Heinz Montanari, Abteilungsleiter Gemeindefinanzen bei der Direktion der Justiz und des Innern, sagt:

«In den vergangenen Jahren veränderten sich in der Regel jährlich 30 bis 40 Prozent der Gemeindesteuerfüsse.»

Dass nun gerade nach dem ersten Coronajahr die Steuerfüsse keinen Wank tun, hat Montanari grundsätzlich aber nicht überrascht. «Die Gemeinden sind bestrebt, als Fels in der Brandung zu stehen», begründet er das Festhalten an den Steuerfüssen. Die Gemeinden wollen politisch signalisieren, dass Stabilität herrsche.

Eigenkapital ist für Krisenzeiten da

Finanzpolitisch ist dies auch sinnvoll: Die Reserven seien mehrheitlich vorhanden und dafür vorgesehen, gewisse Krisenzeiten zu überstehen, sagt der Finanzexperte. «Das Eigenkapital ist da, um Schwankungen aufzufangen.»

Wie lange diese Reserven ausreichen, ist unklar. Dies hängt natürlich von der Höhe des vorhandenen Eigenkapitals einer Gemeinde sowie den zukünftigen Aufwandüberschüssen ab. «Nach Jahren guter bis sehr guter Ertragslage wird die neue Situation herausfordernd», meint Montanari.

Nicht ganz so schlimm wie befürchtet

Allerdings hat er auch gute Neuigkeiten. Die Prognose der erwarteten Steuereinnahmen wird in der kommenden Woche aktualisiert. Die Zahlen kennt Montanari zwar noch nicht. Doch der im vergangenen Sommer erwartete Rückgang von 6,5 Prozent wird sich nicht einstellen. «Stand heute dürfte es nicht ganz so schlimm wie befürchtet werden.»

Zudem verhilft das System des innerkantonalen Finanzausgleichs den Gemeinden zu etwas Zeit, um sich auf die bevorstehenden Herausforderungen einzustellen. Der Finanzausgleich ist um zwei Jahre verzögert; die Gemeinden profitieren derzeit noch vom hohen früheren Ausgleichsniveau. «Die Gemeinden können jetzt die Zeit nutzen, um ihre Finanzplanung anzupassen und Massnahmen zu treffen», hält Montanari fest.

Ab 2022 werden die Sozialkosten steigen

Denn spurlos wird die Coronapandemie nicht an den Gemeinden vorbeigehen. Das Gemeindeamt geht davon aus, dass beispielsweise die Kosten im Sozialbereich ab 2022 steigen werden. In welchem Umfang, lässt sich noch nicht abschätzen. Das hängt unter anderem auch stark davon ab, wie lange Unterstützungsmassnahmen – wie beispielsweise die Kurzarbeitsentschädigung – von Bund, Kantonen und Gemeinden laufen werden.

Die Coronafolgen zeigen sich dabei auf verschiedenen Ebenen. So dürfte der öffentliche Verkehr – etwa wegen der Homeoffice-Regelung – 2021 ein grösseres Defizit als budgetiert einfahren. Beim Zürcher Verkehrsverbund wird dieses zur Hälfte von Kanton und den Gemeinden getragen. Ob dies aber langfristig zu Mehrausgaben bei den Gemeinden führt oder Zug und Bus nach dem Ende der Massnahmen bald verstärkt genutzt werden, ist offen.

Mehrkosten können den einzelnen Gemeinden auch durch den Ausfall von Betriebs-, Verwaltungs- und Lehrpersonal entstehen. «Dies trifft sie nicht nur finanziell, auch ihr Dienstleistungsangebot leidet darunter», sagt Montanari.

Wie sich die Pflegekosten entwickeln, ist ungewiss

Persönlich zeigt sich der Leiter Gemeindefinanzen zudem gespannt, wie sich der Pflegebereich weiterentwickeln wird: «Wie sieht es mit den Neueintritten ins Heim aus, wie mit der Auslastung der Heime? Wie schneidet die Spitex ab?» Welche finanziellen Auswirkungen dies für die Gemeinden habe, sei ungewiss. «Dieser Bereich ist sehr schwer einzuschätzen.»

Die finanziellen Folgen der Coronapandemie dürften sich aber erst verzögert niederschlagen. Nachdem 2021 die Steuerfüsse im Kanton geruht haben, geht Heinz Montanari auch 2022 davon aus, dass sie noch keine grossen Schritte machen werden. «Die Gemeinden dürften weiterhin als Fels in der Brandung stehen.»

Eigentlich hätten sich die Steuerfüsse etwas mehr bewegt

Auf das laufende Jahr hat im Limmattal einzig Geroldswil den Gesamtsteuerfuss um drei Prozentpunkte auf 108 Prozent gesenkt. In den zehn weiteren Gemeinden des Bezirks Dietikon sowie im aargauischen Bergdietikon blieb der Ansatz unverändert. Diese Stabilität trügt etwas. Denn in mehreren Orten wäre es zu einer Erhöhung des Steuerfusses gekommen, wenn es nach dem Willen der Behörden gegangen wäre.

So scheiterte der Stadtrat von Schlieren mit seinem Antrag, den Ansatz wieder um drei Prozentpunkte zu erhöhen. Das Stadtparlament, das den Steuerfuss ein Jahr zuvor gegen die Absicht des Stadtrates gesenkt hatte, beliess ihn aber unverändert bei 111 Prozent.

Chancenlos war auch der Antrag der Oberstufe Weiningen, den Steuerfuss um zwei Prozentpunkte auf 20 Prozent zu erhöhen. Zur Kreisgemeinde gehören Weiningen, Unterengstringen, Oetwil und Geroldswil. In den ersten dreien wäre der Gesamtsteuerfuss also um zwei Prozentpunkte gestiegen, in Geroldswil wäre er nur um einen einzigen Punkt gesenkt worden.

Ein Steuerprozent ist nicht viel – doch die Differenz im Tal ist gross

Während sich nun auf das Jahr 2021 nur ein Steuerfuss geändert hat, waren vor einem Jahr die Ansätze in drei Gemeinden gesenkt worden. Eine Veränderung von einzelnen Prozentschritten ist in der Steuerrechnung meist kaum bemerkbar: Im Beispiel einer Einzelperson mit einem steuerbaren Einkommen von 80'000 Franken macht ein Steuerprozent bezüglich Gemeindesteuern im Kanton Zürich knapp 45 Franken aus (siehe Tabelle).

Die Spannbreite der Steuerfüsse ist im Limmattal aber gross. In den elf Zürcher Gemeinden reicht sie von 80 Prozent in Uitikon bis 123 Prozent in Dietikon. Diese Differenz von 43 Prozentpunkten macht dann einen Unterschied von über 1900 Franken aus.

Dabei ist aber zu beachten, dass sich die Gemeinden unterscheiden. So sind beispielsweise in Uitikon die Liegenschaften teurer als in Dietikon; dies schlägt sich auch in den Steuererklärungen nieder. In Dietikon weist eine natürliche Person gemäss Angaben des statistischen Amtes des Kantons Zürich ein steuerbares Vermögen von 14'000 Franken aus, in Uitikon ein solches von 291'000 Franken (Medianwerte, 2017).