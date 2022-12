Städtebau Zürcher Stadtrat definiert Regeln für Hochhäuser neu – auch an der Limmat Nach 20 Jahren Hochhausboom legt Zürichs Hochbauvorsteher André Odermatt neue Hochhausrichtlinien vor. Teils vollziehen sie Entwicklungen nach, die bereits laufen; teils verschärfen sie die Regeln. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 07.12.2022, 18.27 Uhr

Visualisierung: Amt für Städtebau Zürich

Die Stadt Zürich wächst weiter – auch in die Höhe. Am Mittwoch hat Stadtrat André Odermatt (SP) zusammen mit Katrin Gügler vom Amt für Städtebau die neuen Hochhausrichtlinien präsentiert. Sie sollen jene aus dem Jahr 2001 ablösen. «Nach 20 Jahren sollte man Planungsinstrumente generell überprüfen», erklärte Odermatt. Zumal sich die Rahmenbedingungen veränderten, etwa punkto Ökologie, aber auch durch den neuen kommunalen Richtplan.

André Odermatt (SP), Vorsteher des Stadtzürcher Hochbaudepartements. Matthias Scharrer

Zudem hat in den letzten zwei Jahrzehnten ein regelrechter Hochhausboom die Limmatstadt erfasst: Von den insgesamt 300 Häusern in Zürich, die mehr als 25 Meter hoch sind, wurden laut Odermatt 120 seit dem Jahr 2000 gebaut.

Neue Zonen für bis zu 60 Meter hohe Häuser

Was ändert sich mit den neuen Richtlinien? Ein Vergleich zeigt: Flächenmässig bleiben die Hochhausgebiete zusammengezählt etwa gleich gross. In Zürich-Nord wachsen die Zonen für bis zu 40 Meter hohe Häuser, während sie in den bereits dicht mit Blockrandsiedlungen bebauten Stadtkreisen 3, 4 und 5 wegfallen.

Die neuen Hochhausrichtlinien sehen aber neu eine Zwischenstufe von bis zu 60 Meter hohen Häusern vor. Der bisher geltende Sprung von 40-Meter- zu 80-Meter-Hochhausgebieten sei zu hoch, erklärte Katrin Gügler, Direktorin des Amts für Städtebau.

Nördlich des Gleisfelds sollen gemäss den neuen Hochhausrichtlinien der Stadt Zürich die höchsten Häuser erlaubt sein. Matthias Scharrer

Die 80-Meter-Zonen würden zu Gunsten von 60-Meter-Zonen verkleinert. Gegen 80 Meter hohe Häuser seien nur noch nördlich des Bahngleisfelds in Zürich-West mit Gestaltungsplan zulässig; ebenso beim Bahnhof Zürich-Oerlikon in Richtung Leutschenbach. Mit Gestaltungsplan, der jeweils vom Gemeinderat zu genehmigen ist, seien nördlich des Gleisfelds auch Bauten über 80 Meter möglich. An Bahnhöfen, in Zentrumsgebieten und an Verkehrsachsen wären Ansammlungen mehrerer Hochhäuser erwünscht.

Ausweitung der Hochhauszone südlich der Limmat

Bereits während der Vorarbeiten für die neuen Richtlinien sorgte die entlang der Limmat geplante Verdichtung für Diskussionen. Die Vorlage des Stadtrats zeigt nun: Zwischen Lettenviadukt und Hardturmsteg soll am Südufer der Limmat künftig maximal 60 Meter hoch gebaut werden dürfen.

Vom Lettenviadukt an sollen limmatabwärts künftig am linken Flussufer bis zu 60 Meter hohe Häuser entstehen können. Das Swissmill-Kornhaus (Bildmitte) spielt dabei eine Vorreiterrolle. Severin Bigler

Die entsprechende Hochhauszone, die heute noch Gebäude bis 80 Meter zulässt, wird stadteinwärts leicht verlängert. Und damit einer Entwicklung angepasst, die bereits begonnen hat: Das 2016 eröffnete 118 Meter hohe Smissmill-Kornhaus hat hier, basierend auf einem vom Volk genehmigten Gestaltungsplan, schon neue Massstäbe gesetzt. Auch das Hochhaus auf dem Löwenbräuareal sei bereits prägend, erklärte Odermatt.

«Je höher das Haus, umso mehr muss es leisten»

Allerdings bedeuten die Hochhauszonen längst nicht, dass dort ohne weiteres Hochhäuser gebaut werden können, betonte Gügler. So müsse bei jedem Projekt auch die Qualität stimmen. Zudem gelte: «Je höher das Haus, umso mehr muss es leisten.»

Hochhäuser bis 40 Meter bräuchten zwingend gemeinschaftliche oder öffentliche Erdgeschoss-Nutzungen; Hochhäuser bis 60 Meter zudem Vorplätze mit hoher Aufenthaltsqualität und gemeinschaftliche Flächen auch in den Obergeschossen; bei Häusern bis 80 Meter seien öffentliche Erdgeschoss-Nutzungen zwingend, ebenso Massnahmen zur Hitzeminderung. Für Häuser, die mehr als 80 Meter hoch sind, will die Stadt darüber hinaus ein öffentliches Dach oder Dachgeschoss vorschreiben.

Auch will die Stadt die beim Bau von Hochhäusern anfallende graue Energie begrenzen und die Anzahl Parkplätze aufs gesetzlich geforderte Minimum beschränken. Bei Hochhausprojekten ab 60 Metern sei zudem die Quartierbevölkerung mit öffentlichen Veranstaltungen früh in die Planung einzubeziehen; neu will die Stadt laut Gügler in solchen Fällen ausserdem Architekturwettbewerbe vorschreiben, wobei auch Quartiervertreterinnen oder -vertreter der jeweiligen Jury anzugehören hätten.

Das letzte Wort über die neuen Hochhausrichtlinien ist noch nicht gesprochen: Vom 15. Dezember bis 26. Februar findet die öffentliche Auflage statt. Aufgrund der dabei möglichen Einwendungen werden die Pläne überarbeitet, ehe voraussichtlich 2024 der Zürcher Stadt- und Gemeinderat darüber entscheiden.

