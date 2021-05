Stadtrat Dietikon Grüne wollen kein Parkleitsystem, ansonsten herrscht aber viel Freude Mit seiner Bereitschaft, ein Parkleitsystem zu testen, sorgte der Dietiker Stadtrat für viel Begeisterung im Parlament. David Egger 10.05.2021, 05.00 Uhr

Wo parkiere ich am besten? Bei der Beantwortung dieser Frage soll in Dietikon ab 2022 testweise ein Parkleitsystem helfen, das den Überblick über die Ein- und Ausfahrten der Parkhäuser hat. deg

«Ich bin sehr erfreut. Der Stadtrat hat den Nutzen erkannt und man sieht, es sind mit dem EKZ und dem Digitalparking kompetente Partner beteiligt», sagte der Dietiker Parlamentarier Michael Segrada (FDP). Mit seiner Freude darüber, dass der Dietiker Stadtrat ein Parkleitsystem testen will, war er nicht alleine.

Auch Beda Felber (CVP) lobte den Stadtrat. Denn ein Parkleit­system vermeidet lange Suchfahrten. So liessen sich «Kosten, Platz und Umweltbelastung sparen», so Felber.

Rückblick: Im September hatten Segrada und 13 Mitunterzeichnende von FDP, SVP, EVP, CVP und SP eine Interpellation eingereicht, in der sie den Stadtrat fragten, wie er den Nutzen eines Parkleitsystems für Dietikon einschätze und ob er bereit sei, ein konkretes Projekt zu starten. Im April hatte der Stadtrat nun versprochen, dass im Rahmen des Smart-City-Projekts der Stadt und der EKZ ab 2022 ein «relativ einfach gehaltenes Park- und Verkehrsleitsystem in einer Testumgebung» geprüft werden soll. Dieses werde primär die Ein- und Ausfahrten in die Parkhäuser erfassen.

Eine «Investition für alle», nicht nur für Autofahrer

Ab Herbst 2022 sollen erste Erfahrungsberichte vorliegen. Danach wird der Stadtrat entscheiden, ob ein weiterführendes Projekt angestrebt wird. «Freude herrscht!»: So schloss Markus Erni (SVP) sein Votum zu dieser Sache. Er betonte, dass es sich um «Investition für alle» handle. Denn je schneller Autofahrer einen verfügbaren Parkplatz finden, umso weniger störten sie andere Verkehrsteilnehmer. Ernis Freude hat auch mit der langen Vorgeschichte zu tun.

«Es ist eine alte Forderung, die bereits am runden Tisch zur Linienführung der Limmattalbahn aufgeworfen worden ist.»

Denn das Gewerbe befürchtete, dass es wegen der neuen Bahn und der Umgestaltung der Strassen zu mehr Suchverkehr kommen und das Zentrum dadurch unattraktiver werde. «Darum wurde ein Parkleitsystem schon damals als smarte Lösung angesehen. Doch leider hatte man damals kein Musikgehör, denn es ging ja schliesslich um den verhassten Autoverkehr», sagte Erni.

«Dietikon verfügt über mehr als genug Parkplätze»

Keine Freude an den Plänen des Stadtrats hat Andreas Wolf (Grüne):

«Dietikon verfügt über mehr als genug Parkplätze und diese liegen grösstenteils an zentralen und bekannten Orten. Die Parkplätze nun besser sichtbar zu machen, kann den Suchverkehr nur unmerklich vermindern.»

Aber die Fahrt mit dem Auto ins Stadtzentrum werde mit dem Parkleitsystem attraktiver. «Eine so einseitige Attraktivitätssteigerung des Autoverkehrs kann nicht im Sinne der städtischen Verkehrspolitik sein», so Wolf. Er bat den Stadtrat, dies zu berücksichtigen.

Eine Bitte an den Stadtrat hatte auch der zufriedene Segrada: Er regte an, unbedingt auch oberirdische Parkplätze in das Leitsystem einzubeziehen. Der Stadtrat will das für die Zukunft zwar nicht ausschliessen, verspricht aber auch nichts. «Wir sind gespannt auf die Resultate des Testversuchs», sagte Beda Felber.