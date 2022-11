Ukrainischer ­Botschafter war zu Besuch im Limmattal

Spreitenbach/Urdorf Ukrainischer ­Botschafter war zu Besuch – und informierte sich über energieeffizientes Bauen Wie die Stiftung Umweltarena Schweiz mitteilt, war vor kurzem der Ukrainische Botschafter im Limmattal zu Gast. Er informierte sich dabei über energieeffizientes Bauen im Hiblick auf den Wiederaufbau der Ukraine. David Egger 02.11.2022, 15.47 Uhr

Artem Rybchenko, Botschafter der Ukraine in der Schweiz (links) mit René Schmid, Architekt Umwelt Arena und Projekt „Bauen 2050 Urdorf“, René Schmid Architekten AG, Zürich im Gespräch vor dem Mehrfamilienhaus in Urdorf. zvg / Stiftung Umweltarena Schweiz